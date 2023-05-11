Cánh mày râu sẽ dễ dàng 'ĐẠT CỰC KHOÁI' nếu các chị em làm 3 điều này trong 'cuộc yêu'

Chị em chỉ cần làm những điều này trong mỗi lần 'quan hệ', các anh sẽ 'lên đỉnh thăng hoa' và 'yêu' chị em say đắm chẳng buông.

Biết cách khiêu khích chàng

Khi chưa lâm trận, nam giới không chỉ thích một cô nàng xinh xắn, gợi cảm mà còn muốn cô ấy bầy tỏ ham muốn hay biết cách kích thích chàng. Bởi nếu như xinh đẹp, thân hình ‘ngon lành’ đến mấy mà ăn mặc kín cổng cao tường, không biết cách thể hiện bản thân thì cũng không khiến cho anh ấy thích thú.

Vì vậy, muốn làm cho một người đàn ông ham muốn và khát khao mình khi ‘yêu’ bạn cần biết cách chăm sóc bản thân. Hãy mua cho mình những bộ đồ ở nhà hấp dẫn và sexy nhất, đồng thời, cũng hãy tập giao tiếp bằng mắt, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, luyện cho mình cách đi đứng tạo dáng, chắc chắn, chàng sẽ không thể rời mắt khỏi bạn.



Ảnh minh họa: Internet

Biết đàn ông thích vợ mặc gì khi lên giường

Một chiếc áo ngủ mỏng manh mà không mặc đồ lót bên trong để chồng bạn cảm nhận được vẻ đẹp sexy của bạn hoặc mặc đồ lót màu đen để bạn thật sự hoang dã khi trên giường. Chắc chắn chồng bạn sẽ không thể kiềm chế được và chỉ muốn đưa bạn lên giường ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi các tư thế

Hãy chiều chồng với các tư thế quan hệ mà chồng bạn thích: như đã nói phụ nữ cần phải thật sự hoang dã và mãnh liệt mỗi khi quan hệ với chồng để chồng cảm thấy thích thú và hưng phấn. Không nên bị động làm cho chàng tụt hứng để rồi chồng bạn sẽ " chán cơm thèm phở ". Vì thế cần phải chủ động gợi ý cho chồng những tư thế quan hệ để chồng làm theo.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-may-rau-se-de-dang-at-cuc-khoai-neu-cac-chi-em-lam-3-ieu-nay-trong-cuoc-yeu-580811.html