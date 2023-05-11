Sự cân bằng nội tiết của phụ nữ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn uống, chế độ tập luyện, giờ giấc sinh hoạt và thậm chí cả tần suất quan hệ tình dục.

Sinh hoạt tình dục đều đặn giúp gia tăng hormone estrogen, giúp cân bằng nội tiết tố và có tác dụng điều hòa hoạt động của trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng. Nội tiết cân bằng giúp chị em khỏe mạnh, rạng rỡ hơn. Ngược lại, nếu ham muốn tình dục bị kìm hãm trong thời gian dài, sự bài tiết hormone sinh dục bị suy giảm sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết. Từ đó gây ra các triệu chứng như bốc hỏa, khó chịu, khô âm đạo, rối loạn kinh nguyệt, làn da kém sắc...

Nếu ngừng quan hệ tình dục quá lâu, nam giới có thể gặp phải nhiều rối loạn chức năng tình dục như khó cương dương, xuất tinh sớm, liệt dương…

Vì cơ quan sinh dục của nam giới giống như những cỗ máy, lâu ngày không được kích thích tình dục có thể gặp một vài vấn đề như suy giảm chức năng tuyến yên, teo cơ trơn, lâu dần còn cảm thấy bất lực.

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Cảm thấy không còn hài lòng với đối phương

Đối với một số cặp vợ chồng, sự gần gũi về thể xác là chìa khóa cho một mối quan hệ lành mạnh. Đó là chất keo giữ chúng lại với nhau và giúp chúng gắn kết tốt hơn. Những cặp đôi quan hệ tình dục thường xuyên, thậm chí một lần một tuần, có xu hướng hạnh phúc hơn những người không quan hệ tình dục thường xuyên hơn.

Nếu quan hệ tình dục thường xuyên giúp bạn giao tiếp tốt hơn với đối tác của mình và kết nối với anh ấy về mặt tình cảm, bạn có thể cảm thấy mất kết nối với anh ấy khi thiếu tình dục. Sau khi sinh con, bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề về giao tiếp với người bạn đời của mình. Nhưng nếu bạn không giải quyết vấn đề, rất có thể bạn sẽ cảm thấy không mong muốn, điều này có thể làm giảm mức độ tự tin của bạn.