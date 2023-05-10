Các chàng hãy thử 'ra tay' áp dụng 3 tuyệt chiêu này trong lúc 'ân ái', đảm bảo chị em 'điêu đứng' xin tha

Các cánh mày râu hãy học thêm những tuyệt chiêu dưới đây rồi áp dụng vào 'chuyện chăn gối' nhé. Dù chỉ đơn giản nhưng cũng giúp cho 'cuộc vui' của các anh và vợ 'thú vị' hơn bao giờ hết, vợ năn nỉ 'xin tha' đấy!

Mơn trớn đôi bàn tay

Đôi tay thường ngày sẽ trở nên “ma thuật” hơn khi bạn dùng để mơn trớn vùng kín của đối phương. Để thực hiện bí kíp phòng the này, người nam hãy dùng một hoặc hai ngón tay đùa nghịch trên vùng kín của người nữ. Bằng cách làm này, cơ hội giúp nàng đạt cực khoái sẽ nhân đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc điểm G của nhau

Dù có “cao tay” đến đâu, bạn cũng không nên bỏ qua những điểm G trên cơ thể người mình yêu. Điểm G là những nơi giúp đối phương đạt cực khoái khi được kích thích.

Hai bạn có thể vuốt ve điểm G cho nhau bằng nhiều kiểu như dùng tay, dùng lưỡi hoặc bất kỳ cách nào. Đây cũng là cách kéo dài thời gian quan hệ để cùng nhau lên đỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hấp dẫn nàng bằng những nụ hôn nồng cháy

Bạn hãy thể hiện cách làm tình điêu luyện bằng cách hôn. Sau màn hôn môi thật ngọt ngào, tiếp tục hãy dùng chiếc lưỡi điêu luyện của bạn để hôn lên cổ, dái tai, vùng sau gáy. Đây là những vùng nhạy cảm không thể bỏ lỡ trên cơ thể nàng.

Hãy nhớ đồng thời với nụ hôn nóng bỏng đừng quên dùng đôi tay để vuốt ve khắp thân thể nàng. Để nàng được lâng lâng sung sướng nhé!

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-chang-hay-thu-ra-tay-ap-dung-3-tuyet-chieu-nay-trong-luc-an-ai-am-bao-chi-em-ieu-ung-xin-tha-580390.html