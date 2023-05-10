Thực hiện 3 điều này khi 'lên giường' giúp chồng 'hoan lạc lên tột đỉnh' nhưng lại vô tình khiến chị em tự hại bản thân mà chẳng hay biết

Trong thực tế, một số phụ nữ hưng phấn với cách quan hệ tình dục qua đường "cửa sau", nhưng nhiều người không cảm thấy thích thú, mới lạ mà còn lo lắng và sợ hãi với kiểu "giao ban" này. Nếu không có sự thỏa hiệp với nàng từ trước, bạn đừng nên bất ngờ xâm nhập "vùng cấm" này vì sẽ làm cho nàng đau đớn và sợ hãi.

Tốt nhất, các quý ông nên hỏi ý kiến của các nàng về cách "yêu" này khi muốn "làm mới" chuyện phòng the và tuyệt đối không được ép buộc đối tác.

Cực khoái có lợi cho sức khỏe cực khoái không chỉ là yếu tố tinh thần trong "chuyện ấy", mà nó còn góp phần tăng cường sức khỏe. Nó có tác dụng giảm đau, khi đạt đỉnh điểm của sự hưng phấn, cơ thể sẽ tiết ra chất endorphins. Chất này có tác dụng giảm đau đầu, chống viêm và tổn thương ở tử cung.

Cực khoái chính là tác động làm cho cơ thể sản sinh ra hormone DHEA và testosterone giúp cân bằng hệ miễn dịch, tăng cường hệ tiêu hóa và chống lại quá trình lão hóa ở phụ nữ, cải thiện giấc ngủ, giảm lo âu, tăng khả năng miễn dịch, tăng cường tập trung, hạnh phúc tổng thể và cảm giác hưng phấn. Sau mỗi lần "lên điỉnh", cả nam giới và phụ nữ cảm thấy thư giãn, tiêu tan mệt mỏi

Nếu thường xuyên giả vờ đạt cực khoái trong thời gian dài có thể dẫn đến rối loạn cảm xúc trong cơ thể, suy giảm chất lượng giấc ngủ, hay lo lắng, suy giảm khả năng miễn dịch và khó tập trung...

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Quan hệ tình dục với tần suất nhiều quá mức

Với các cặp vợ chồng trẻ, nếu biết quan hệ tình dục đúng cách, chừng mực và điều độ thì chắc chắn họ sẽ hòa hợp về cả mặt cảm xúc lẫn thể chất. Tuy nhiên, nếu thời gian "yêu" xuất hiện quá nhiều trong một tuần với tần suất dày đặc thì cơ thể của phái nam hay phái nữ cũng phải chịu những tổn thương không hề nhỏ.

Chốt lại một điều thì việc duy trì tần suất quan hệ tình dục từ 1 - 2 lần/ tuần sẽ là cột mốc lý tưởng cho các cặp đôi.