4 tuyệt chiêu giúp chị em phụ nữ 'khơi gợi ham muốn' của cánh mày râu, các anh 'lao vào' như 'hổ đói' trong 'cuộc yêu'

Để 'mời gọi' và 'khơi gợi ham muốn' của các anh trong 'cuộc vui', chị em nhớ học ngay những tuyệt chiêu 'phòng the' này nhé. Khoảng thời 'yêu' sẽ khiến bạn và người ấy nhớ nhung cả đời đấy!

Tạo ra hương thơm quyến rũ

Đây là phương pháp dễ dàng và khá vui vẻ để tăng ham muốn tình dục, tăng cường cực khoái. Hãy đốt nến thơm với những hương thơm dịu nhẹ để thoải mái tâm trạng, mùi hương lúc này cũng sẽ gây ra phản ứng cho bạn dễ dẫn đến việc quan hệ tình dục sẽ nhiều hơn. Như vậy, sex và mùi hương là hai liệu pháp hỗ trợ nhau rất thiết thực.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc gợi cảm

Ăn mặc gợi cảm cùng với bộ nội y bắt mắt là một cách tuyệt vời kích thích ham muốn tình dục ở chàng. Bạn cũng có thể sắm cho mình một vài bộ đồ xuyên thấu để tăng thêm tính tò mò của chàng. Đảm bảo khi ấy các đấng mày râu sẽ khó có thể cưỡng lại được.

Hãy biết cách hư ngoan đúng lúc

Không phải lúc nào hư hỏng cũng là đúng. Đôi khi bạn nên tỏ ra yếu đuối và nghe lời, nhường thế chủ động lại cho chàng và làm mọi điều chàng muốn. Lúc này chồng bạn sẽ là người làm chủ cuộc chơi, hãy khuyến khích anh ta thể hiện hết khả năng của mình và có những câu khen ngợi đúng lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tạo những điều mới mẻ trên giường

Bạn có thể tạo ra những điều thật mới mẻ trên giường. Đừng ngại thử nghiệm những điều mới mẻ vào cuộc yêu, cho dù đó là một vài tư thế mới hay một số trò chơi mà bạn chưa từng chơi. Bởi điều này không những thêm gia vị cho đời sống tình dục mà còn khiến cho bạn đời của bạn cảm thấy thú vị hơn.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-tuyet-chieu-giup-chi-em-phu-nu-khoi-goi-ham-muon-cua-canh-may-rau-cac-anh-lao-vao-nhu-ho-oi-trong-cuoc-yeu-580248.html