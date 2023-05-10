Thấy cả nhà người yêu im lặng ăn cơm, bức bối quá tôi nói vài câu chuyện phiếm nhưng đáp lại là ánh mắt kinh hãi của cả nhà

Sau nhiều lần gợi ý muốn về nhà người yêu chơi nhưng đều bị anh từ chối. Tôi nghi ngờ là anh đã có vợ con chỉ coi mình là nhân tình nên không dám đưa về ra mắt.

Tôi và anh yêu nhau đến nay cũng được 2 năm rồi, thế nhưng anh chưa bao giờ đưa về ra mắt, mặc dù nhà anh chỉ cách chỗ tôi ở chừng 5 cây số.

Trước khi ra mắt nhà người yêu tôi cũng chuẩn bị rất nhiều quà cáp đắt tiền để tặng cho mọi thành viên trong gia đình anh.

Nghe thấy những lời bức xúc của tôi anh cười phá lên và chỉ vào trán tôi nói là kẻ đa nghi, sau đó anh hứa sẽ đưa tôi về nhà ra mắt vào tuần tới.

Sau nhiều ngày mong mỏi chờ đợi, tôi cũng chính thức được bước chân vào nhà chồng tương lai. Nhà anh mặt tiền khá giả hơn nhà tôi nhiều, mẹ anh và em gái rất thân thiện nhưng bố anh ấy thì có vẻ rất nghiêm khắc khiến tôi hơi run.

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Trong bữa cơm thấy chẳng ai nói câu nào, cứ cặm cụi chăm chỉ ăn, khiến tôi thấy không khí ngột ngạt vô cùng, nuốt cơm không vào. Có lẽ trong bữa ăn mọi người không có chuyện gì để nói nên mới im lặng thế.

Nghĩ vậy nên đưa ra một câu chuyện phiếm để thay đổi không khí, thế nhưng tôi nói huyên thuyên một hồi mà chẳng ai đáp trả nên ngẩng mặt nhìn mọi người. Thấy mẹ và người yêu tỏ ra vẻ rất sợ hãi, còn em gái thì liên tục đặt tay lên miệng ra hiệu bảo tôi im lặng.

Tôi thấy mình nói có gì sai đâu mà mọi người lại căng thẳng đến đáng sợ vậy. Thế là vô tư tôi vẫn vô tư kể chuyện ở công ty và chuyện gia đình mình. Đúng lúc đang kể về chuyện một chị ở công ty ăn uống hay bị dị ứng đồ ăn. Bố người yêu đứng phắc dậy ném bát cơm rầm một cái, khiến cả nhà sợ xanh mặt lại, còn tôi không biết mình đã nói sai cái gì.

Khi bố anh ấy vào phòng ngủ thì đóng rầm một cái. Đang lúc ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nữa thì người yêu chửi thẳng vào mặt tôi nói là từ lần sau ăn cơm thì tôi đừng có nói gì.

Bị người yêu mắng bất ngờ tôi bảo nhà ai ăn cơm mà chẳng ngồi nói chuyện để cho không khí vui vẻ ăn uống dễ dàng. Em gái người yêu chen vào nói là bố em ấy ra quy định ăn cơm không ai được nói câu nào, nếu ai nói một từ sẽ bị úp mặt vào tường và nhịn ăn.

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Nghe đến đây thì tôi trợn tròn mắt quan sát mọi người, cái quy định quỷ quái này sao mọi người có thể chấp nhận được. Thảo nào khi tôi nói chuyện mọi người sợ hãi không dám đáp trả câu nào. Bây giờ tôi đã hiểu được tại sao anh không muốn đưa tôi về giới thiệu với gia đình rồi.

Một người bố chồng quá nghiêm khắc gia trưởng khiến tôi bắt đầu thấy sợ. Mấy hôm trước người yêu nói là sau này chúng tôi cưới nhau sẽ ở chung với bố mẹ. Ăn cơm nói chuyện với nhau là việc rất bình thường mà bố anh ấy đã quản lý chặt chẽ như thế còn biết bao chuyện lớn khác thì quản nghiêm ngặt đến mức nào.

Mới ngày đầu gặp mặt tôi đã thấy sợ bố chồng rồi, chắc sống trong nhà đó lâu ngày tôi sẽ trở thành người nhút nhát nhu nhược mất như anh ấy mất thôi.

Mọi người ơi tôi có nên chia tay với người yêu không đây?