3 sai lầm trong lúc 'ân ái' cực kỳ gây hại cho sức khỏe, 90% người Việt mắc lỗi đầu tiên

Sức khỏe của cả hai có thể bị ảnh hưởng ít nhiều nếu thường xuyên thực hiện những điều này trong lúc 'yêu'.

Trong quan hệ vợ chồng, "chuyện phòng the" hòa thuận cũng là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì hôn nhân.Thế nhưng, nếu để mắc phải những sai lầm dưới đây có thể gây ra những hậu quả không hề nhỏ tới sức khỏe cũng như tâm lý của cả 2: “Yêu” ngay sau khi uống rượu

Uống nhiều rượu bia có thể gây ức chế, giảm hoạt động các hệ thống cơ quan trong cơ thể, thông thường trạng thái say đi kèm cảm giác lâng lâng và sảng khoái nên tăng ham muốn tình dục. Khả năng giữ cân bằng, suy xét và điều hòa trong hành vi cũng có thể bị ảnh hưởng. Khi rượu làm giảm khả năng ức chế thì có thể không kiểm soát được bản năng tình dục gây hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ vậy, rượu còn làm giảm chất lượng tinh trùng. Nếu người phụ nữ có bầu sau khi quan hệ, dưới tác động của cồn, thai nhi có thể gặp nhiều rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet Quan hệ tình dục trong “ngày đèn đỏ” Vào những ngày hành kinh phụ nữ rất dễ bị stress, nóng giận và mất bình tĩnh. Tuy nhiên, khi quan hệ trong ngày đèn đỏ, cơ thể phụ nữ sẽ giải phóng oxytocin kích thích não thư giãn, giảm căng thẳng và dễ ngủ hơn. Thế nhưng trong ngày này cơ thể tương đối mệt mỏi và các bộ phận riêng tư cũng rất dễ tổn thương. Quan hệ tình dục vào thời điểm này có thể dẫn đến nhiễm trùng cho nữ, nguy cơ gây lạc nội mạc tử cung, có thai ngoài ý muốn và mắc bệnh tình dục cho cả hai.

Ảnh minh họa: Internet Nhiệt độ phòng quá thấp Tất cả chúng ta đều biết rằng khi quan hệ tình dục, tinh thần sẽ phấn khích, quá trình lưu thông máu nhanh hơn và nhiệt độ cơ thể tăng cao. Khi đó, nếu vận động cường độ cao mà nhiệt độ phòng quá thấp sẽ khiến cả hai người bị cảm lạnh. Vì vậy, khi làm chuyện ấy, nhiệt độ phòng thích hợp nhất là 25 độ trở lên. Ảnh minh họa: Internet

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