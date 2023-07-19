3 năm lấy nhau, đêm nào cũng nồng nhiệt nhưng vẫn chẳng thể có con, đưa vợ đi khám tôi choáng váng khi biết lý do

Tâm sự Eva 19/07/2023 19:04

Từ ngày lấy được Ánh, tôi thấy mình là người đàn ông may mắn. Ánh là người phụ nữ xinh đẹp, thùy mị và dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Cô ấy có học thức, sinh trưởng trong gia đình gia giáo. Tôi cảm mến em ngay từ lần đầu gặp mặt rồi theo đuổi để rước em về làm vợ.

Tôi luôn tự hào vì có được người vợ như Ánh. Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, chúng tôi luôn nhận được lời khen ngợi, ngưỡng mộ từ người khác. Họ khen chúng tôi trai tài gái sắc. Quả thật tôi không hoàn hảo, nhưng vợ tôi thì đúng là xinh đẹp, thu hút. Chúng tôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suốt 2 năm đâu. Cho đến năm thứ 3, Ánh vẫn không có con khiến tôi lo âu.

3 năm lấy nhau, đêm nào cũng nồng nhiệt nhưng vẫn chẳng thể có con, đưa vợ đi khám tôi choáng váng khi biết lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngại chuyện đi thăm khám, nên nhân lúc đi khám sức khỏe định kỳ, tôi đã tự kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình. Kết quả cho thấy tôi không có bệnh gì, vậy thì chắc là do vợ tôi rồi.

Tôi về nhà thuyết phục vợ đi khám để nhanh chóng điều trị, dù sao thì lớn tuổi hơn sẽ khó thụ thai hơn. Nhưng dù tôi nói thế nào thì Ánh vẫn không đồng ý, cô ấy cứ viện lý do mà tránh né. Tôi thương vợ nên tìm lời nhẹ nhàng nói cô ấy nghe. Nhưng mẹ của tôi thì mong có cháu nên nói lời nặng nề. Ánh nghe thế thì ngay hôm sau đã cùng tôi vào viện khám.

Ánh vào một phòng siêu âm, tôi cũng đi theo cô ấy để xem tình hình thế nào. Nhưng khi bác sĩ đưa máy siêu âm lên vợ tôi thì liền đuổi cô ấy xuống rồi hét lên một câu làm tôi chết sững:

“Cô đã không có buồng trứng, tử cung thì muốn siêu âm cái gì? Cô là người chuyển giới đúng không, sao không nói cho chồng mình biết mà còn đến đây làm gì? Thôi cô ra ngoài đi, đừng làm phiền người khác đến khám bệnh!”.

3 năm lấy nhau, đêm nào cũng nồng nhiệt nhưng vẫn chẳng thể có con, đưa vợ đi khám tôi choáng váng khi biết lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngẩn người hóa đá, sau đó thì mặt mày tài xanh không nói nên lời. Ánh đi ra nhìn thấy dáng vẻ của tôi thì chỉ cúi đầu im lặng. Tôi ngồi xuống ghế bệnh viện, suy sụp thật sự. Ánh nghẹn ngào lên tiếng:

“Em xin lỗi anh là do em không dám nói với anh. Em chỉ muốn sống với anh cả đời, em không muốn mất anh. Giờ nếu anh không thể tha thứ cho em thì mình dừng lại, em sẽ không oán trách anh”.

Tôi quá sốc, không thể tin được người vợ mình yêu thương bao lâu nay lại là một người chuyển giới. Cô ấy che giấu quá khéo, hay là vì tôi quá mu muội mà không nhận ra? Suốt những năm qua dù đã bên nhau nhưng quả thật chúng tôi vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Cũng là vì Ánh cứ chần chứ, nói là bao giờ sinh được con cho tôi thì sẽ đi đăng ký. Đến cả giấy giờ tùy thân của vợ tôi cũng chưa từng nhìn qua.

Chuyện đã thế này tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi quả thật có tình cảm với Ánh, còn sống với nhau bao năm thì tình cảm càng gắn bó. Nhưng giờ em không thể có con, tôi nói năng thế nào với bố mẹ mình đây? Huống hồ, tôi vẫn không thể chấp nhận được em là người chuyển giới. Tôi phải làm sao đây?

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