Tăng ca về muộn gọi chẳng thấy vợ đâu, đến khi nhìn cảnh tượng trên bàn ăn mà tôi hốt hoảng, suýt thì ngã lăn ra sàn nhà

Tâm sự 12/05/2023 05:30

Nhiều lần tôi đã bảo cô ấy cứ ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi sớm không cần chờ chồng làm gì. Sức khỏe cô ấy vốn yếu ớt, cần phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đầy đủ. Song vợ tôi vẫn không nghe, hôm nào về cũng thấy cô ấy chờ sẵn bên mâm cơm.

Tôi 29 tuổi, vừa kết hôn được 2 tháng. Vợ tôi hiện tại đang nghỉ việc ở nhà vì chưa tìm được công việc như ý. Cô ấy ở nhà cơm nước, dọn dẹp, một mình tôi đi làm nuôi cả hai vợ chồng.

Dạo gần đây tôi thường xuyên phải tăng ca về muộn, hôm nào cũng như vậy. Và tối nào vợ tôi cũng chờ chồng về mới ăn cơm. Nhiều lần tôi đã bảo cô ấy cứ ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi sớm không cần chờ chồng làm gì. Sức khỏe cô ấy vốn yếu ớt, cần phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đầy đủ. Song vợ tôi vẫn không nghe, hôm nào về cũng thấy cô ấy chờ sẵn bên mâm cơm.

Thực sự được vợ chờ về ăn cơm nhưng tôi không hề thấy vui và hạnh phúc mà còn cảm thấy rất áp lực. Công việc thì lu bù mà cứ chốc chốc vợ lại nhắn tin, gọi điện hỏi tôi sắp về chưa, cơm canh nguội hết cả rồi. Có lúc còn nhắn tin than đói cồn cào, giục tôi nhanh về ăn cơm với cô ấy. Nhiều lúc phiền quá tôi đành đặt điện thoại chế độ im lặng để cô ấy đỡ làm phiền.

Tăng ca về muộn gọi chẳng thấy vợ đâu, đến khi nhìn cảnh tượng trên bàn ăn mà tôi hốt hoảng, suýt thì ngã lăn ra sàn nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm vừa rồi tôi rời khỏi công ty cũng là 9 giờ tối. Lâu lâu mấy anh em đồng nghiệp không tụ tập nên chúng tôi rủ nhau đi nhậu một bữa, thời điểm về đến nhà là khoảng hơn 11 giờ đêm. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra có khi vợ vẫn chờ cơm chồng, lúc đi nhậu tôi quên không báo với vợ.

Bình thường chỉ cần nghe tiếng mở cửa là vợ tôi đã xuất hiện đón chồng rồi. Nhưng hôm đó tôi mở cửa vào nhà rồi mà không thấy bóng dáng vợ đâu, cất tiếng gọi vẫn không ai trả lời. Tôi đi vào bếp thì phải sợ hãi đến mức đánh rơi cặp tài liệu khi nhìn cảnh tượng trên bàn ăn. Vợ tôi gục xuống bên mâm cơm ngất xỉu từ bao giờ!

Tôi lập tức gọi taxi đưa vợ vào bệnh viện. Cũng may cô ấy chỉ bị ngất đi do đói và mệt quá mức. Hóa ra buổi trưa vợ ăn tạm gói mì tôm, đến tối nấu một bàn ăn thịnh soạn chờ tôi về. Ai ngờ tôi không về cũng không báo cho cô ấy biết và vợ vẫn ôm bụng đói chờ chồng. Vốn sức khỏe đã yếu sẵn, vợ chờ quá lâu đói đến mức hạ đường huyết nên mới ngất xỉu như vậy.

Qua chuyện này tôi thật sự không biết phải khuyên vợ thế nào. Tôi thì bận bịu nhiều việc, chỉ mong cô ấy biết chăm sóc bản thân mà vợ cứ dựa dẫm, phụ thuộc vào chồng thế này làm tôi rất mệt mỏi. Nhưng cô ấy không hiểu điều đó, còn cho rằng tôi được vợ chờ cơm là điều may mắn. Biết phải thuyết phục vợ thế nào để cô ấy đừng chờ tôi về ăn cơm nữa?

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Thấy vợ chịu thương chịu khó, tính toán cẩn thận cho gia đình mà tôi thấy mình may mắn khi lấy được cô ấy. Không chỉ vậy, vợ tôi rất biết sắp xếp nhà cửa, nấu nướng cũng ngon miệng. Mỗi khi đi làm về luôn thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước thơm ngon. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều, nghỉ ngơi rồi chơi với con.

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