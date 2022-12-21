Tận mắt chứng kiến vợ ân ái với tình nhân lúc 2h sáng, tôi giật chiếc chăn xuống thì hoảng hốt thấy thứ này xung quanh

Tâm sự 21/12/2022 04:55

Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, trong ánh đèn ngủ mờ mờ tỏ tỏ, tôi chết lặng với cảnh vợ đang nằm ngủ ngon lành với một người đàn ông lạ trên giường.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới hai năm, con trai được một tuổi. Công việc của tôi thường xuyên đi công tác. Thương vợ ở nhà vất vả chăm sóc con lại còn đi làm nữa nên tôi muốn thuê người giúp việc nhưng lần nào vợ cũng từ chối. Tôi cảm thấy thật may mắn vì lấy được người vợ biết tiết kiệm, tính toán cân đối chi tiêu cho gia đình.

Vợ tôi cũng rất chăm chỉ sạch sẽ, tuy đi làm mệt mỏi là vậy nhưng khi về đến nhà là cô ấy dành thời gian nấu cho bố con những bữa cơm ngon, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Còn tôi thì về nhà chỉ việc chơi với con và ngồi vào bàn ăn cơm thôi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vợ nhiều lắm. Cho đến một ngày tôi đi công tác khoảng một tháng nhưng do công việc thuận lợi nên hoàn thành sớm và tôi được trở về nhà trước dự tính gần 1 tuần. Khi về nhà là lúc 2h đêm, vì có chìa khóa riêng nên tôi mở cửa vào nhà và cố gắng không làm phiền đến giấc ngủ của vợ.

Tận mắt chứng kiến vợ ân ái với tình nhân lúc 2h sáng, tôi giật chiếc chăn xuống thì hoảng hốt thấy thứ này xung quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, trong ánh đèn ngủ mờ mờ tỏ tỏ, tôi chết lặng với cảnh vợ đang nằm ngủ ngon lành với một người đàn ông lạ trên giường. Tôi như một người điên lao vào giật chăn xuống hai người họ mới tỉnh giấc và giật mình hoảng loạn. Tôi càng sốc hơn khi bên dưới tấm chăn là những đồ chơi tình dục đủ loại, đủ kiểu.

Trong khi tôi đang sốc thì anh ta vơ vội quần áo chạy thoát thân, chỉ còn mình tôi đối mặt với vợ. Tôi quá đau đớn, chỉ biết ngã ngồi xuống sàn nhà và hỏi vợ tại sao lại hư hỏng tồi tệ như thế? Cô ấy bảo vì chồng yếu sinh lý, không đáp ứng đủ nhu cầu của vợ nên mới phải đi tìm người khác. Và vì tôi lúc nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ, tôn thờ vợ nên cô ấy không dám gợi ý để tôi dùng thực phẩm tăng cường sinh lý cũng như các đồ dùng vui chơi khác. Cô ấy sợ bộc lộ sự ham mê với thú vui tình dục trước mặt tôi, sợ tôi không còn coi cô ấy như "nữ thần" nữa.

 

Tôi đâu phải là người chồng yếu sinh lý, chẳng qua vì công việc căng thẳng nên coi nhẹ chuyện chăn gối, thế mà vợ đâu hiểu được sự vất vả của chồng. Vợ bảo nếu tôi không cải thiện tình hình thì cô ấy sẽ ly dị để đi theo người đàn ông khác.

Người nói lời chia tay phải là tôi, đằng này vợ vừa ngoại tình còn mạnh miệng đòi ly dị chồng, như thể trong chuyện này tôi là người gây ra tội. Theo mọi người tôi nên xử lý người vợ hư hỏng của mình thế nào đây?

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Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều và thấy chán nản quá. Tôi có nên ly dị, giải thoát cho vợ hay không?

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