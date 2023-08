Lan 20 tuổi, là gái thành phố chính hiệu, em mở một quầy bán hoa tươi tại nhà của ba, má và đây cũng là nơi tôi quen em khi tôi ghé quầy mua hoa tặng sinh nhật em gái út của tôi. Hoa vừa tươi vừa đẹp, người bán vừa duyên dáng, vừa tâm lí nhiệt tình tư vấn khiến tôi thật sự hài lòng.

Lâng lâng vì mua được bó hoa vừa ý tôi chạy xe quá nhà mất một đoạn, vội vàng quay lại cho kịp dự sinh nhật em gái, tôi rẽ mà quên bật đèn xin đường, vậy là xe tôi bị xe đi sau va chạm. May mà cả 2 xe đều đi chậm, người và xe không sao, nhưng bó hoa dành tặng em gái rơi xuống đất, bánh xe lăn qua nên bầm dập hết. Cuống quýt tôi trở lại quầy hoa tươi của cô gái đẹp và trình bày lí do không may. Sau khi cẩn thận trao cho tôi bó hoa khác, cô gái mỉm cười từ chối nhận tiền của tôi với lí do cô tặng sinh nhật cho em gái tôi như một món quà chúc vui vẻ.