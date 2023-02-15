Rạo rực lần đầu hẹn hò với 'tình ảo' ở khách sạn, tôi chết sững khi giáp mặt, hóa ra là người quen này

Tâm sự 15/02/2023 06:15

Lâng lâng vì mua được bó hoa vừa ý tôi chạy xe quá nhà mất một đoạn, vội vàng quay lại cho kịp dự sinh nhật em gái, tôi rẽ mà quên bật đèn xin đường, vậy là xe tôi bị xe đi sau va chạm.

Trong một lần dạo chơi trên mạng tôi kết thân được với cô gái mà theo cô tự giới thiệu mới 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai đang ở trọ trong phố. Nhìn cô gái trẻ, xinh như mộng lại có học thức tôi mê lắm, vậy là tôi bước vào cuộc sống ảo, hẹn hò, tâm sự với cô ấy không muốn rời…

Đưa Lan về giới thiệu với ba má và 2 cô em gái chưa có người yêu tôi run lắm, chỉ sợ Lan còn trẻ, không khéo léo khó chiếm được cảm tình của gia đình tôi thì chuyện nhân duyên của tôi và Lan sẽ gặp trắc trở. Vậy nhưng thật may ngay từ lần ra mắt đầu tiên Lan của tôi đã khiến không những 2 cô em được tiếng là xét nét mê tít mà ba, má tôi cũng dành cho em sự hài lòng.

Lan 20 tuổi, là gái thành phố chính hiệu, em mở một quầy bán hoa tươi tại nhà của ba, má và đây cũng là nơi tôi quen em khi tôi ghé quầy mua hoa tặng sinh nhật em gái út của tôi. Hoa vừa tươi vừa đẹp, người bán vừa duyên dáng, vừa tâm lí nhiệt tình tư vấn khiến tôi thật sự hài lòng.

Lâng lâng vì mua được bó hoa vừa ý tôi chạy xe quá nhà mất một đoạn, vội vàng quay lại cho kịp dự sinh nhật em gái, tôi rẽ mà quên bật đèn xin đường, vậy là xe tôi bị xe đi sau va chạm. May mà cả 2 xe đều đi chậm, người và xe không sao, nhưng bó hoa dành tặng em gái rơi xuống đất, bánh xe lăn qua nên bầm dập hết. Cuống quýt tôi trở lại quầy hoa tươi của cô gái đẹp và trình bày lí do không may. Sau khi cẩn thận trao cho tôi bó hoa khác, cô gái mỉm cười từ chối nhận tiền của tôi với lí do cô tặng sinh nhật cho em gái tôi như một món quà chúc vui vẻ. 

Thế là chỉ 2 lần gặp em, tôi và em đã như duyên trời se trước. Tôi hơn Lan 6 tuổi, nên chẳng có trở ngại nào khi tôi nhận được sự đồng tình của Lan mà không ngỏ lời cùng ba, má để đưa em về nhà sau 2 năm chúng tôi tìm hiểu nhau.

Rạo rực lần đầu hẹn hò với 'tình ảo' ở khách sạn, tôi chết sững khi giáp mặt, hóa ra là người quen này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng trẻ, ba, má đôi bên lại có điều kiện nên trước khi tổ chức đám cưới chúng tôi đã có một căn hộ rộng rãi nằm trên con đường khá rộng đông khách lại qua để Lan mở quầy tiếp tại nhà, tiếp tục công việc bán hoa tươi của em như trước. Tôi là nhân viên Maketting của một công ty tư nhân, lương cũng đủ chi dùng bản thân nên thu nhập từ quầy hoa tươi Lan quản lí hết.

Lan trẻ trung, xinh đẹp lại khéo chiều khách và rất có gu thẩm mĩ về hoa nên quầy hàng của em đã mở cửa là có khách. Sau một năm hạnh phúc bên nhau, ba, má của tôi và Lan đều có ý mong sớm lên chức ông bà nội, ngoại. Song tôi không muốn vướng bận con cái mà muốn kéo dài cuộc sống son rỗi để hưởng thụ sung sướng càng nhiều càng tốt. Tôi buộc Lan phải thực hiện kế hoạch và lần lữa, hứa hẹn mỗi khi ba, má đôi bên nhắc nhở.

 Không có gì vướng bận tôi bắt đầu tìm thú vui kết bạn bên ngoài, tôi biết Lan vẫn lên mạng chát chít buôn “dưa lê” với bạn và Lan cũng chẳng lạ gì khi tôi về đến nhà ăn cơm xong là cắm mặt vào máy tính để giải khuây cùng thú vui của tôi.

Trong một lần dạo chơi trên mạng tôi kết thân được với cô gái mà theo cô tự giới thiệu mới 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai đang ở trọ trong phố. Nhìn cô gái trẻ, xinh như mộng lại có học thức tôi mê lắm, vậy là tôi bước vào cuộc sống ảo, hẹn hò, tâm sự với cô ấy không muốn rời…

Cô sinh viên 19 tuổi biết cách moi những đồng tiền trong tài khoản của tôi để làm đầy thu nhập của cô qua những lời hứa hẹn đường mật sẽ cho tôi hưởng trái cấm nếu tôi thật lòng yêu cô. 

Sau nửa năm tình nồng trong ảo mộng, chúng tôi quyết dịnh đi đến “chung kết” gặp nhau tại một khách sạn sang trọng cách xa thành phố cho an toàn. Háo hức, tôi bắt xe taxi đến chờ nhân tình 19 tuổi để được hưởng niềm vui “trái cấm" mới lạ ngoài vợ… Tôi muốn đứng tim vì trước mặt tôi là Lan, em mặc đúng bộ váy mà cô gái 19 tuổi hẹn sẽ ra mắt tôi. Chưa kịp phải làm gì để thoát ra khỏi cảnh trớ trêu thì Lan đã nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một lá đơn li hôn cùng một phong bì mà theo em đó là tất cả số tiền tôi đã chuyển khoản cho cô gái 19 tuổi là em đóng giả bấy lâu nay.

Giả vờ không biết chồng đang ngoại tình, tôi âm thầm làm một việc khiến anh ấy 'tởn đến già'

Giả vờ không biết chồng đang ngoại tình, tôi âm thầm làm một việc khiến anh ấy 'tởn đến già'

Tôi lén cười vì “cá đã cắn câu”. Đúng như dự đoán, vài phút sau mẹ chồng đã hầm hập xông vào phòng, tay lăm lăm cầm cán chổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 55 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 58 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 4 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 6 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường