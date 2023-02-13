Được sếp mời về nhà chơi, tôi 'tím tái mặt mày' khi biết lý do chị không chịu kết hôn

Tâm sự 13/02/2023 18:55

Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với chị Loan, tôi cảm thấy ngưỡng mộ và yêu mến chị. Chị hơn tôi 5 tuổi, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang và rất quý mến nhân viên.

Trong một lần đi nhậu với đồng nghiệp, mọi người bàn tán về sếp. Một anh lớn tuổi phân tích: “Người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh như sếp hơi khó lấy chồng. Người hơn hẳn chị ấy 1 cái đầu sẽ không lấy chị, còn người đàn ông kém hơn thì chị không lấy”.

Bất ngờ một anh đồng nghiệp khác quay qua tôi và nói: “Tôi thấy cậu đẹp trai, được lòng sếp, hay cậu thử tán tỉnh xem sếp có đổ không?”. Những người đồng nghiệp khác đồng loạt hưởng ứng ý tưởng này.

Họ còn đưa ra phần thưởng hậu hĩnh, nếu tôi tán đổ sếp thì sẽ được 50 triệu, còn không sẽ mất số tiền bằng ấy. Vì có tình cảm với chị Loan, tôi cũng muốn nhân dịp này thử yêu xem thế nào.

Suốt 2 tháng, tôi theo đuổi, tán tỉnh sếp. Tôi chủ động mời sếp đi ăn, tối về nhắn tin gọi điện, thỉnh thoảng tặng hoa và quà cho chị ấy. Cuối cùng chị Loan đã đáp trả lại tấm lòng của tôi, chị ấy mời tôi đến nhà dùng bữa cơm tối.

Được sếp mời về nhà chơi, tôi 'tím tái mặt mày' khi biết lý do chị không chịu kết hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu tiên đến nhà sếp, tôi rất bất ngờ khi thấy một bé gái chừng 7 tuổi ra mở cổng. Càng ngạc nhiên hơn khi cô bé đó gọi chị Loan bằng mẹ. Dường như đọc được nỗi băn khoăn trong lòng tôi, chị ấy bảo tôi ngồi xuống ghế và nói hết mọi chuyện.

Chị nói đứa nhỏ đó là con gái, chị là mẹ đơn thân, cả công ty không ai biết chuyện này. Thời gian qua, chị biết tôi đang theo đuổi nhưng không muốn tiến xa hơn, bởi chị biết sẽ chẳng có cái kết có hậu. Chị không còn tin vào đàn ông, chị cho rằng người ta chỉ vì tiền mà tìm đến. Chị chỉ muốn ở vậy cả đời nuôi con khôn lớn.

Dù từng câu của sếp nói ra đều mạnh mẽ dứt khoát nhưng trong sâu thẳm tôi đọc được tâm tư của chị. Chị rất cần một người đàn ông tốt để nương tựa cả đời nhưng không biết tìm đâu ra.

Tôi cầm tay chị Loan và xin tình nguyện yêu thương 2 mẹ con cả đời này. Tôi không cần tiền của chị, chỉ cần chị đối xử thật lòng và chân thành là đủ rồi. Những lời nói từ đáy lòng của tôi đã khiến trái tim sếp rung động và đồng ý mở lòng với tôi. Từ việc thách đố với đồng nghiệp, tôi đã yêu sếp thật lòng và tình nguyện che chở cho 2 mẹ con hết đời.

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