Người yêu 'đào mỏ' không ngừng, đến lúc không thể chu cấp được nữa, tôi lại bị trói buộc bằng trò đê hèn ti tiện này

Mỗi lần đón My đi chơi, My lại bảo Tuấn dắt cái xe số vào sân để hai đứa cùng đi bằng xe của cô. Thỉnh thoảng, My lại tế nhị nhét vào ví Tuấn ít tiền. Lúc đầu Tuấn cũng ngại lắm, cứ bảo My đừng làm anh tự ti. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Tuấn đã quen với việc chu cấp của người yêu.

My thừa hưởng ở mẹ sự nhanh nhạy, tháo vát nên cô giúp mẹ đắc lực trong công việc ở chợ. Từ lúc My tốt nghiệp cấp 3 và nghỉ ở nhà phụ giúp mẹ, hiệu quả kinh doanh của cửa hàng tăng lên chóng mặt. Vì vậy mà chỉ sau mấy tháng, mẹ đã mua sắm cho My nhiều đồ dùng đắt tiền, kể cả xe máy xịn.

Tuấn bắt đầu không thấy ngại khi dùng tiền My đưa mua sắm đồ dùng cho mình. Có lần, thích cái đồng hồ mới, Tuấn chưa hỏi My đã đưa anh đến cửa hàng. Hôm đó vừa mua cái ví mới, My chưa kịp chuyển tiền và thẻ sang, lúc thanh toán My đành cười với người bán hàng, hẹn ngày mai qua lấy. My rất sửng sốt vì mặt Tuấn tối sầm lại, lầu bầu trách My làm bẽ mặt Tuấn.

Lần khác, Tuấn định hùn vốn cùng bạn mở cửa hàng điện tử, hỏi vay My một ít vốn. My chưa đứng quầy một mình nên chỉ được mẹ cho ít tiền tiêu hàng ngày, nhiều hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng không thể tích thành một khoản lớn được. My nói với Tuấn như vậy mà Tuấn sửng cồ, nói My không tin tưởng Tuấn, không dám hy sinh mấy đồng bạc cho người yêu thử sức.