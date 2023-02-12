Người yêu 'đào mỏ' không ngừng, đến lúc không thể chu cấp được nữa, tôi lại bị trói buộc bằng trò đê hèn ti tiện này

Cô còn có ý nghĩ, bây giờ Tuấn mặc cảm nên hay suy luận từ mọi cử chỉ, hành động của cô, chứ sau này khẳng định được mình thì anh sẽ cư xử khác. Nên cô đang tính đến chuyện sẽ giúp Tuấn vốn kinh doanh ban đầu để Tuấn tự tin hơn trong mọi việc nhất là mối quan hệ này.

My thừa hưởng ở mẹ sự nhanh nhạy, tháo vát nên cô giúp mẹ đắc lực trong công việc ở chợ. Từ lúc My tốt nghiệp cấp 3 và nghỉ ở nhà phụ giúp mẹ, hiệu quả kinh doanh của cửa hàng tăng lên chóng mặt. Vì vậy mà chỉ sau mấy tháng, mẹ đã mua sắm cho My nhiều đồ dùng đắt tiền, kể cả xe máy xịn. Mỗi lần đón My đi chơi, My lại bảo Tuấn dắt cái xe số vào sân để hai đứa cùng đi bằng xe của cô. Thỉnh thoảng, My lại tế nhị nhét vào ví Tuấn ít tiền. Lúc đầu Tuấn cũng ngại lắm, cứ bảo My đừng làm anh tự ti. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Tuấn đã quen với việc chu cấp của người yêu.

Tuấn bắt đầu không thấy ngại khi dùng tiền My đưa mua sắm đồ dùng cho mình. Có lần, thích cái đồng hồ mới, Tuấn chưa hỏi My đã đưa anh đến cửa hàng. Hôm đó vừa mua cái ví mới, My chưa kịp chuyển tiền và thẻ sang, lúc thanh toán My đành cười với người bán hàng, hẹn ngày mai qua lấy. My rất sửng sốt vì mặt Tuấn tối sầm lại, lầu bầu trách My làm bẽ mặt Tuấn. Lần khác, Tuấn định hùn vốn cùng bạn mở cửa hàng điện tử, hỏi vay My một ít vốn. My chưa đứng quầy một mình nên chỉ được mẹ cho ít tiền tiêu hàng ngày, nhiều hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng không thể tích thành một khoản lớn được. My nói với Tuấn như vậy mà Tuấn sửng cồ, nói My không tin tưởng Tuấn, không dám hy sinh mấy đồng bạc cho người yêu thử sức.

Ảnh minh họa: Internet Thấy Tuấn càng ngày càng thô lỗ, suốt ngày đòi hỏi tiền, My quyết định chia tay Tuấn. Nhưng Tuấn đã dùng những hình ảnh, đoạn clip quay những lúc hai người thân mật, riêng tư để giữ chân My. Cô gái sắc sảo, tháo vát buôn bán với hàng trăm mối hàng nhưng vẫn lo mất thể diện, bị dư luận đàm tiếu nên không dám dứt khoát với người mình đã hết yêu và tôn trọng. Cô còn có ý nghĩ, bây giờ Tuấn mặc cảm nên hay suy luận từ mọi cử chỉ, hành động của cô, chứ sau này khẳng định được mình thì anh sẽ cư xử khác. Nên cô đang tính đến chuyện sẽ giúp Tuấn vốn kinh doanh ban đầu để Tuấn tự tin hơn trong mọi việc nhất là mối quan hệ này. Những người tin rằng “nếu hoàn cảnh thay đổi/ nếu cưới nhau rồi/ nếu không có việc này… thì mọi chuyện sẽ khác” như My rất nhiều. Đó là một lầm tưởng trong tình yêu và cuộc sống. Muốn mọi chuyện khác đi thì người trong cuộc phải hành động, phải tìm cách để thay đổi chứ không thể ngồi chờ một tác động khách quan. Thanh Tâm đã khuyên My mạnh mẽ, đừng để mấy tấm ảnh chi phối mọi ứng xử, quyết định của mình. Tuấn mà chỉ bấu víu vào mấy bức ảnh đó để điều khiển My thì sẽ đến lúc My chiều mọi yêu cầu của Tuấn, Tuấn vẫn tung những bức ảnh đó làm mọi thứ hỗn loạn. My hãy nói chuyện với Tuấn về kế hoạch của My trong tương lai, những điều My sẽ không bao giờ chấp nhận ở người cùng đồng hành với mình trong đời, suy nghĩ của My về những bức ảnh thân mật của hai người… My nên ghi âm lại các cuộc nói chuyện này.

Sai khi vợ chồng tôi rơi vào cảnh 'khủng hoảng kinh tế', cô giúp việc bỗng đưa thứ này khiến tôi không kìm được nước mắt Mà lượng khách mua hàng sau Tết cũng giảm mạnh. Có hôm tôi còn chẳng bán được cái áo cái quần nào. Khủng hoảng kinh tế khiến vợ chồng tôi lao đao thật sự. Cùng đường, tôi bàn với chồng việc cho cô Mận nghỉ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-yeu-dao-mo-khong-ngung-den-luc-khong-the-chu-cap-duoc-nua-toi-lai-bi-troi-buoc-bang-tro-de-hen-ti-tien-nay-554941.html