Sai khi vợ chồng tôi rơi vào cảnh 'khủng hoảng kinh tế', cô giúp việc bỗng đưa thứ này khiến tôi không kìm được nước mắt

Tâm sự 11/02/2023 21:52

Mà lượng khách mua hàng sau Tết cũng giảm mạnh. Có hôm tôi còn chẳng bán được cái áo cái quần nào. Khủng hoảng kinh tế khiến vợ chồng tôi lao đao thật sự. Cùng đường, tôi bàn với chồng việc cho cô Mận nghỉ việc.

Vì công việc kinh doanh bận rộn nên vợ chồng tôi nhờ cô Mận - cô họ bên chồng làm giúp việc trong nhà. Công việc nhà cũng nhẹ nhàng, chủ yếu là quét dọn, rửa chén bát và nấu ăn. Những khi rảnh rỗi, tôi còn làm cùng cô Mận cho vui. Gia đình cô ở quê, đất đai tuy rộng nhưng kinh tế cũng khó khăn. Ngoài tiền lương mỗi tháng là 7 triệu, tôi hay biếu thêm tiền hoặc quà để cô ấy đem về nhà vào 2 ngày cuối tháng. Sống với nhau mấy năm nay, tôi không còn xem cô Mận là người làm trong nhà mình nữa mà giống như người thân thì đúng hơn.

Một năm trở lại đây, công việc của chồng tôi liên tục gặp khó khăn. Đến tháng 9 năm ngoái thì anh ấy chính thức nghỉ việc ở công ty cũ. Chúng tôi cứ nghĩ người có kinh nghiệm, năng lực như anh sẽ nhanh chóng xin được việc mới. Nhưng không, chồng tôi rải hồ sơ khắp các công ty lớn nhỏ nhưng vẫn không tìm được việc làm mới. Kinh tế gia đình đè nặng lên cửa hàng buôn bán thời trang của tôi.

Mà lượng khách mua hàng sau Tết cũng giảm mạnh. Có hôm tôi còn chẳng bán được cái áo cái quần nào. Khủng hoảng kinh tế khiến vợ chồng tôi lao đao thật sự. Cùng đường, tôi bàn với chồng việc cho cô Mận nghỉ việc.

Sai khi vợ chồng tôi rơi vào cảnh 'khủng hoảng kinh tế', cô giúp việc bỗng đưa thứ này khiến tôi không kìm được nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng tôi nói chuyện này, cô Mận buồn bã bảo đã biết trước rồi. Thấy tôi hay ngồi tính toán, chi li, chắt chiu từng đồng, chồng tôi nghỉ việc mấy tháng nay là cô ấy biết chúng tôi đang gặp khó khăn. Rồi cô ấy vào phòng riêng, cầm ra một cái túi đen. Khi cô Mận mở ra, vợ chồng tôi sửng sốt nhìn nhau khi bên trong toàn là tiền.

Cô Mận nói vợ chồng cô ấy bán một phần mảnh đất ở quê, được gần 1 tỷ. Cô ấy lấy 500 triệu cho chúng tôi mượn không tính lãi để chồng tôi tự mở cơ sở riêng. Cô ấy bảo chồng tôi tay nghề rất cứng nhưng không muốn làm thợ mà cứ muốn làm quản lý. Chính tư tưởng đó khiến anh ấy khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Chi bằng bây giờ mở cơ sở riêng rồi tự kinh doanh và làm ăn, vừa làm thợ vừa làm chủ. Cô Mận còn khuyên tôi nên chuyển hướng kinh doanh sang mặt hàng khác thiết thực hơn. Khi nào cận Tết thì lại nhập thêm quần áo để bán kèm.

Những gì cô giúp việc khuyên đều rất đúng với tình hình của vợ chồng bây giờ. Nhưng nhận 500 triệu của cô ấy, tôi cứ có cảm giác mình là kẻ thất bại và bất lực. Chồng tôi cũng cùng tâm trạng và đang phân vân với số tiền kia. Vả lại nếu mở xưởng mà thất bại thì tiền đâu mà chúng tôi trả cho cô Mận đây? Tôi rối bời quá.

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Nhưng từ ngày sinh bé thứ 2, vì con ốm liên miên phải thường xuyên đi viện nên cô xin nghỉ việc để tiện đi lại chăm con. Ở nhà, cô vừa trông con vừa kinh doanh online thêm để phụ chồng chi phí sinh hoạt hàng ngày.

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