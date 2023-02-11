Suy sụp phát hiện chồng ngoại tình, nhưng tôi sốc hơn, ngã quỵ xuống đất khi tận mắt thấy người mà anh ta cặp kè là ai

Tâm sự 11/02/2023 08:35

Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày trời. Từ căm ghét chồng phản bội nhưng rồi tôi lại bình tĩnh soi xét lại mình xem có phải nguyên nhân khiến chồng chê chán đến mức phải đi với người khác không…

Tôi năm nay 33 tuổi và đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi rất yêu thương vợ con, chịu khó trong công việc công ty và giúp đỡ vợ làm việc nhà. Hai đứa con của chúng tôi cũng rất ngoan, nghe lời cha mẹ và chăm chỉ học tập.

Chồng tôi là một người đàn ông không chỉ tôi mà nhiều bạn bè, đồng nghiệp đánh giá anh rất mẫu mực, cư xử tốt và rất hòa nhã với những người xung quanh… Từ trước tới giờ anh ấy vốn dĩ sống khép kín, lối sống lành mạnh. Nhưng thời gian gần đây mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt, anh thường xuyên vắng nhà, nhậu say về khuya, tiền bạc cũng ít đưa cho vợ. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng ít dần, nhiều khi muốn yêu thương, chiều chuộng anh ấy mà bị từ chối.

Nhưng rồi tôi đã phát hiện ra chồng tôi có người bên ngoài. Đọc tin nhắn đầy lời lẽ của chồng và người phụ nữ khác mà tôi không tin nổi có chuyện đó xảy ra. Tôi cũng không hiểu vì sao chồng tôi lại thế. Tôi cũng là người có nhan sắc, dù không còn trẻ nữa, nhưng ngày càng đằm thắm, mặn mà. Trước đây, chồng tôi rất tự hào khi chinh phục được tôi, giờ lại bội bạc, ruồng bỏ tôi.

Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày trời. Từ căm ghét chồng phản bội nhưng rồi tôi lại bình tĩnh soi xét lại mình xem có phải nguyên nhân khiến chồng chê chán đến mức phải đi với người khác không… Tôi cũng hi vọng, đó chỉ là sự bột phát, là thứ cảm xúc "say nắng" nhất thời. Hai người họ, nếu chỉ dừng lại là tin nhắn đơn thuần thì hôn nhân của tôi vẫn có thể cứu vãn được.

Suy sụp phát hiện chồng ngoại tình, nhưng tôi sốc hơn, ngã quỵ xuống đất khi tận mắt thấy người mà anh ta cặp kè là ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng là có người ngoài có khác, chồng tôi dậy rất sớm, ăn mặc chỉn chu, xức nước hoa rất lịch lãm. Tôi rủ đứa bạn thân bí mật lén theo dõi. Buổi sáng, chồng tôi đến công ty làm việc bình thường, nhưng giờ nghỉ trưa, không ăn tại công ty hoặc qua mấy quán cơm trưa văn phòng ở bên cạnh để ăn như mọi khi mà đi đến một nơi khác. Anh ấy đi đón một người phụ nữ đi ăn trưa tại một nhà hàng.

Lúc mới nhìn thấy hai người họ, tôi cố giữ bình tĩnh, biết đâu không phải bồ của anh ấy thì sao. Tiếp tục kiên nhẫn theo dõi, lúc người phụ nữ bỏ khẩu trang, áo chống nắng ra tôi rất sốc khi phát hiện ra đó là chị T, đồng nghiệp cũ của tôi, mới rời công ty được gần 2 năm. Chị ấy hơn chồng tôi đến tận 4 tuổi, đã ly hôn được 6 năm nay, đang làm mẹ đơn thân. Tôi và chị T hồi làm cùng rất thân thiết, chị ấy cũng hay đến nhà tôi chơi, ăn cơm.

Chồng tôi cũng rất quý mến chị T, hay giúp đỡ chị ấy khi được nhờ. Tôi không ngờ, chồng tôi lại qua lại với chị ấy, một người hơn tuổi, lại thua xa tôi về nhan sắc. Nhìn hai người họ ăn uống rất tình tứ, ăn xong là đưa nhau vào nhà nghỉ, ở trong đó gần đến giờ làm việc mới trở về công ty.

Bạn tôi kêu tôi vào đánh ghen, nhưng tôi nghĩ, làm thế cũng chẳng giải quyết được gì, nên đành đứng ngoài. Tối hôm đó, trước chứng cứ không thể chối cãi, chồng tôi đã phải thú nhận. Anh ấy thẳng thừng nói với tôi: "Anh đã có người khác, cũng được một thời gian rồi. Nếu em bỏ qua, anh sẽ chủ động chia tay để về với gia đình. Còn không, chúng ta chia tay. Em không chấp nhận được anh nữa thì ly hôn. Anh dám làm, dám chịu".

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Trời ơi tôi thật sự không thể tin được thường ngày vợ sống ở nhà với mẹ chồng thêm cả chị chồng thường xuyên qua chơi thế nào.

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