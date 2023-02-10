Chồng cũ khoe khoang giàu có sau khi ly hôn, đến lúc 'đụng mặt' với vợ mới thì tôi liền 'cười khẩy' trước mắt anh ta

Tâm sự 10/02/2023 10:55

Chồng cũ của tôi khoe có ô tô, có nhà to như biệt thự… Tôi thấy cuộc sống của anh ta tốt hơn, cũng mừng thầm cho anh ta, nhưng kiểu thái độ thì đúng là không thể chấp nhận được.

Tôi ly hôn đã được 2 năm, sau khi ly hôn tôi sống với con gái 6 tuổi là đứa con duy nhất của tôi và chồng. Từ đó đến nay, tôi đã ổn định cuộc sống và tập trung cho công việc, nuôi dạy con cho tốt, cũng không nghĩ đến chuyện đi bước nữa, mặc dù đã có một số người đàn ông chủ động đến nhưng đều bị tôi từ chối.

Qua một lần đổ vỡ nên tôi sợ rằng nếu có yêu ai, lấy ai mà không hạnh phúc sẽ rất đau khổ. Còn chồng tôi thì ngược lại, sau khi ruồng rẫy vợ con, anh ta tiếp tục lao vào các cuộc tình mới. Mỗi lần đến thăm con, anh ta tự tin đến mức ngạo mạn, có phần coi thường tôi và hả hê khi bỏ được tôi. Kệ anh ta thôi, tôi vốn dĩ không màng quan tâm, cái gì đã qua thì đã lùi vào dĩ vãng, chia tay anh ta cũng là thành công của tôi rồi.

Nực cười nhất là anh ta khoe mẽ về cuộc sống hiện tại của mình với nhiều người, trong đó có con gái. Chồng cũ của tôi khoe có ô tô, có nhà to như biệt thự… Tôi thấy cuộc sống của anh ta tốt hơn, cũng mừng thầm cho anh ta, nhưng kiểu thái độ thì đúng là không thể chấp nhận được. Tôi thừa biết, nhà hay xe tô tô thì với khả năng "võ mồm" của anh ta thì còn lâu mới kiếm ra được, chắc chắn cũng là nhờ nhà vợ thôi.

Tôi cứ nghĩ chồng cũ cưới được người xinh đẹp, giầu có nên mới ngạo mạn như thế. Cho đến khi một lần tôi gặp họ đi cùng nhau, nhìn bộ dạng của chồng cũ tôi khúm núm nhìn thật thảm thương. Còn vợ mới của anh ta vừa già vừa kém nhan sắc. Khuân mặt cau có, nạt nộ chồng không khác gì người hầu.

Chồng cũ khoe khoang giàu có sau khi ly hôn, đến lúc 'đụng mặt' với vợ mới thì tôi liền 'cười khẩy' trước mắt anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng phần nào hình dung ra được cuộc sống của chồng cũ tôi thế nào, chắc suốt ngày chỉ phục tùng theo sự chỉ bảo của vợ, mà cũng đúng thôi, chị ta cho tiền, cho đi xe ô tô để mà khoe mẽ với bạn bè, người quen. Anh ta chấp nhận một cuộc sống như vậy, quả là không đáng mặt đàn ông, thật may là tôi sớm tỉnh ngộ nhận ra sự lười nhác, chơi bời của anh ta để mà ly hôn.

Đúng như dự đoán của tôi, chỉ một thời gian sau tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi tâm sự của chồng cũ: "Anh bị vợ mới bỏ rồi, anh cung phụng bà ta như bà hoàng, nhưng vẫn coi khinh anh. Bà ta bắt anh phải ra đi tay trắng. Giờ anh rất hối hận, anh mong được quay lại với em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, cùng nhau nuôi con gái khôn lớn".

Vốn dĩ tôi không tin lời của chồng cũ, chỉ là anh ta bơ vơ nên mới thế, một lúc nào đó vẫn lại quen đường cũ thôi. Nhưng quả thực, nhìn con gái ngày càng lớn, biết hiểu nhiều điều nên thấy thương con gái nhiều lắm. Nhìn thấy những đứa trẻ khác trong vòng tay của bố mẹ, tôi thẩy chạnh lòng và thấy con gái thật thiệt thòi.

Hơn 2 năm trời chỉ ở nhà 'ăn bám' vợ, tôi còng lưng làm lụng nhưng chồng không biết ngại còn đưa ra đề nghị 'sốc tận óc'

Hơn 2 năm trời chỉ ở nhà 'ăn bám' vợ, tôi còng lưng làm lụng nhưng chồng không biết ngại còn đưa ra đề nghị 'sốc tận óc'

Tính chồng tự cao tự đại nên tôi không dám nói nhiều. Tôi chọn cách động viên để anh cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần tôi đả động tới kiến thức hay học hành là chồng lại nói tôi dạy khôn anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt