Tôi muốn trả thù lắm chứ, muốn gào lên với cả thế giới rằng anh đối xử tệ bạc với tôi như thế. Nhưng sau cùng lý trí vẫn chiến thắng, tôi quyết định chọn cách im lặng ký đơn ly hôn, vì mong muốn sự bình yên cho con cái.

Sau 8 năm cưới nhau, có hai đứa con xinh xắn, vậy mà anh lại đang tâm phá nát gia đình yên ấm này. Anh dùng hai chữ “hết yêu” để phủi sạch tất cả. Cay đắng và đau xót đến tận cùng nhưng có lẽ anh nói đúng, tình cảm không thể gượng ép. Một khi đã thay lòng yêu người khác thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì.

Sau khi ký đơn ly hôn, chồng đột nhiên bảo muốn nấu cho tôi một bữa cơm cuối cùng trước khi chia xa. Dù trong lòng căm hận xen lẫn chua xót cay đắng nhưng tôi vẫn đồng ý. Dẫu anh phản bội mình nhưng suy cho cùng giữa chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Nhưng đổi lại tôi muốn quyền nuôi hai con và toàn bộ tài sản. Nếu anh đã thật lòng yêu người tình thì hãy đến bên cô ta với hai bàn tay trắng, gây dựng lại từ đầu. Tài sản chung vợ chồng làm ra những năm qua coi như để cho con. Và chồng tôi đã đồng ý.

Từ lúc còn yêu đương tới những năm chung sống sau này, anh ta rất chịu khó vào bếp nấu nướng và nấu ăn rất ngon. Có lần chồng còn nói được nhìn tôi và hai con ăn uống ngon miệng vui vẻ, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

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Anh bảo tôi ngồi ngoài đợi, anh sẽ vào bếp nấu nướng. Nghĩ đến những chuyện cũ mà tôi lại muốn khóc vì tất cả đều là kỷ niệm đã qua cả rồi. Dù rất hận chồng nhưng thực lòng trong tim tôi vẫn còn yêu anh. Chuyện vừa mới xảy ra, tình cảm không thể nói chấm dứt là chấm dứt ngay được. Bởi vậy tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bếp, muốn lén nhìn anh nấu nướng, ghi nhớ lại trong tâm trí hình ảnh chồng lần cuối nấu ăn cho tôi…

Vừa đẩy cửa bếp, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải giật mình. Chồng tôi đang bụm mặt, qua kẽ tay anh có máu đỏ chảy ra. Một tay bưng mặt, một tay anh vội vã tìm khăn giấy lau máu. Nhìn thái độ anh khá bình thản không có gì hốt hoảng, lẽ nào việc này anh đã quen?

Tôi hốt hoảng chạy vào hỏi anh làm sao, lúc đó mới biết chồng bị chảy rất nhiều máu mũi. Anh lúng túng không muốn trả lời, thái độ đầy giấu giếm bất thường khiến tôi sinh nghi. Để rồi sau khi gay gắt tra vấn, tôi rụng rời chân tay khi biết không phải chồng ngoại tình muốn ly hôn mà vì anh phát hiện bản thân bị ung thư máu.

Anh không muốn làm khổ vợ con, muốn để lại toàn bộ tài sản cho tôi rồi về quê. Người phụ nữ kia chỉ là một đồng nghiệp anh nhờ giúp đỡ mà thôi. Chồng lên kế hoạch tỉ mỉ diễn kịch đang có người khác, lén lút nhắn tin gọi điện để tôi theo dõi, sau đó thì dẫn người vào khách sạn cho tôi tới bắt quả tang tại trận.

Tôi sụp xuống khóc cạn nước mắt vì thương chồng. Tôi không muốn như vậy đâu, thà rằng anh phản bội, đối xử tệ bạc bỏ tôi mà đi còn hơn là anh mang bệnh thế này. Tuy nhiên đã biết chuyện, tôi sẽ không đời nào để chồng về quê. Anh phải ở bên cạnh vợ con để tôi chăm sóc anh thật tốt, dù tương lai có thế nào đi nữa…