Nhiều năm yêu nhau vẫn giữ kẽ, đêm tân hôn liền vô vập cởi phanh áo của vợ, 'đứng hình' trước bí mật trên người cô ấy

Tâm sự 08/02/2023 13:10

Chuyện là, vào đêm tân hôn, đúng khi đang ôm hôn âu yếm thì tôi phát hiện ra một bí mật trên đùi của vợ.

Tôi không phải người đàn ông cổ hủ, tôi không có vấn đề gì với phụ nữ xăm mình, tôi hiểu đó là cách họ thể hiện cái tôi, tính cách cá nhân và có thể là cả cách họ làm đẹp nữa.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, trong một số trường hợp, những hình xăm nhỏ xinh đó trên người một phụ nữ lại thực sự gây khó chịu cho đàn ông, ví như trong trường hợp của tôi. Vì chuyện này mà hôn nhân của tôi đang đi vào ngõ cụt và có khả năng tan vỡ.

Tôi tốn rất nhiều tiền mới cưới được vợ tôi về. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tân thời. Khi còn yêu nhau, tôi đã tốn rất nhiều tiền mua quần áo, túi xách, nữ trang, nước hoa hàng hiệu để tặng cô ấy. Tôi đều nghĩ xứng đáng, vì cô ấy đẹp, đáng yêu, và tôi thực sự yêu cô ấy nên không tiếc gì cả.

Người ta nói tình yêu của đàn ông ở đâu thì ví tiền anh ta ở đó, chẳng sai đâu, tôi đã rót vào cô ấy rất nhiều tiền. Đến khi làm đám cưới, tiền lễ đen cũng là hàng trăm triệu, rước dâu long trọng, đình đám. Tôi nói vậy không phải để nhấn mạnh chuyện tiền nong, nói vậy để thấy tôi trân trọng cô gái mình đã cưới về đến thế nào. Nhưng bây giờ tôi thấy cô ấy không xứng với sự trân trọng đó của tôi.

Nhiều năm yêu nhau vẫn giữ kẽ, đêm tân hôn liền vô vập cởi phanh áo của vợ, 'đứng hình' trước bí mật trên người cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện là, vào đêm tân hôn, đúng khi đang ôm hôn âu yếm thì tôi phát hiện ra một hình xăm trên đùi của vợ, đó là một cái tên đàn ông. Tôi vô cùng kinh ngạc.

Chúng tôi mới quen nhau qua người quen giới thiệu được hơn 6 tháng trước khi cưới, vừa nhìn thấy cô ấy thôi tôi đã chết đứ đừ vì diện mạo xinh đẹp rồi. Có thể bạn không tin nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn tới mức hoàn toàn trần trụi trước nhau, âu yếm ôm hôn nhau thì có nhưng vồ vập chiếm hữu cô ấy thì không, tôi chưa làm vậy. Tôi mong đến ngày cô ấy là của tôi nên giục cưới, chẳng ngờ lúc cưới về lại thành ra thế này.

Cô ấy lúc đầu nói dối tôi là xăm tên người bạn thân. Tôi bảo cô ấy "tìm khắp thế gian này xem có ai xăm tên bạn thân lên đùi hay không, lại còn mặt trong đùi như vậy, nếu có thì anh bỏ qua cho em". Cô ấy không nói gì. Tôi nói thêm là tôi không biết người bạn thân nào của vợ có cái tên như thế, nếu có thì mang đến trước mặt tôi, giới thiệu với tôi đi, tôi cũng sẵn lòng bỏ qua. Nhưng cô ấy không làm được, cô ấy đành thú nhận đó là tên người yêu cũ. Cô ấy và gã đó không còn giữ liên lạc với nhau.

 

Biết xong điều này, tôi không thiết ăn uống trong mấy ngày. Vợ tôi, người tôi từng yêu như vậy và quyết tâm lấy về, cứ ngỡ cô ấy toàn tâm toàn ý với tôi, ai ngờ lại từng yêu một gã khác. Từng có người yêu thì cũng thôi đi, tôi không bận tâm, nhưng đậm sâu tới mức khắc luôn cả tên hắn lên đùi thì ai chịu nổi. Cô ấy muốn tôi tức chết hay sao mà ngày đêm trưng cái tên đó trên người, nhắc nhở tôi về hắn và cô ấy mỗi lần vợ chồng ân ái?".

Hình xăm trên người đến giờ đã trở thành một chuyện rất bình thường. Không còn quá nhiều người nghĩ đó là chuyện cấm kỵ hay giữ quan điểm chỉ có "đầu gấu", "xã hội đen" mới xăm mình. Nhiều người bây giờ xem xăm mình là một cách thể hiện cá tính bản thân, làm đẹp, không khác gì việc người ta đeo trang sức. Nhưng lựa chọn hình xăm, xăm cái gì, vào chỗ nào trên cơ thể, lại là điều rất quan trọng. Bởi không giống một món trang sức có thể tháo ra khi bạn đã chán, hình xăm sẽ ở đó mãi trên da thịt bạn.

Xăm tên một người, đặc biệt người yêu cũ lên cơ thể, là điều kém khôn ngoan nhất bạn có thể làm. Bạn nên nhớ rằng, dù bạn có yêu đến mấy, thì cảm xúc con người có tính thời điểm, tình cảm ấy không bất biến theo thời gian, nay yêu đấy mai có thể đã khác rồi. Một mối tình đi qua nhưng để lại dấu vết đậm sâu trên cơ thể, da thịt, sẽ là sự nhắc nhở đầy tổn thương cho người đến sau, nghiêm trọng đến mức cần cân nhắc rất kỹ trước khi làm.

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