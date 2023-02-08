Hôm trước mới ân ái mặn nồng, chồng 'vô tình' lắp camera trong phòng ngủ, tá hỏa phát hiện bí mật động trời của vợ hiền

Tâm sự 08/02/2023 09:51

Tôi không biết cư xử thế nào khi chứng kiến bí mật của vợ ngoan hiền.

Năm nay, tôi 28 tuổi và đã lập gia đình được 3 năm, có một bé trai lên 2 tuổi. Vợ chồng tôi cùng tuổi, có 4 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Tôi làm nhân viên tư vấn cho sàn giao dịch bất động sản còn vợ làm việc ở phòng bán vé máy bay.

Nhờ ông bà nội ngoại giúp đỡ nên chúng tôi đã có nhà riêng, mua được xe ô tô. Tôi vẫn nghĩ mình hiểu vợ trong tất cả mọi chuyện do đã có thời gian dài yêu nhau trước khi cưới.

 

Trong chuyện chăn gối, vợ tôi khá thụ động, rất truyền thống, tôi luôn là người điều khiển mỗi cuộc vui. Thậm chí, nếu tôi có hơi mạnh bạo, vợ tìm cách né tránh vì sợ. Vậy mà, mới đây, do người giúp việc cũ nghỉ nên chúng tôi phải thuê người làm mới để trông con. Vì không yên tâm nên vợ chồng tôi bàn bạc lắp camera trong nhà để giám sát người giúp việc khi đi làm.

Hôm trước mới ân ái mặn nồng, chồng 'vô tình' lắp camera trong phòng ngủ, tá hỏa phát hiện bí mật động trời của vợ hiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ban đầu tôi chỉ định lắp một cái trong phòng ngủ của con và phòng khách. Còn một cái ở bếp, hai cái ở hành lang và trong phòng ngủ hai vợ chồng, phòng làm việc, tôi chỉ định lắp mô hình để "dọa" người giúp việc thôi.

 

Vợ tôi cũng đồng ý như thế, một phần đỡ tốn kém, phần nữa nghe mấy vụ "hack" camera gia đình đưa lên mạng cũng sợ. Nhưng sau đó, tôi được một người bạn giới thiệu cho một lô hàng camera giá rẻ công ty thanh lý nên lắp thật toàn bộ luôn chứ không dùng mô hình.

Vợ tôi không biết chuyện đó vì tôi quên nói cho vợ biết. Ngày hôm sau, khi tôi lên công ty, tranh thủ uống cà phê sáng vừa kiểm tra camera ở nhà. Tôi giật mình khi nhìn camera trong phòng ngủ, vợ tôi đang loay hoay "tự sướng" với đồ chơi tình dục, trước mặt là chiếc laptop đang mở phim nóng.

Nhìn những hình ảnh đó, tôi thật sự choáng váng, không thể tưởng tượng được vợ mình lại làm như thế. Chuyện chăn gối của chúng tôi rất hòa hợp, thậm chí đêm hôm trước vợ chồng mới ân ái mặn nồng.

 

Cứ sau khi tôi đi làm, người giúp việc cho con ăn sáng ở phòng riêng, vợ tôi lại tự xử rồi mới thay áo quần đến công ty. Từ ngày phát hiện ra chuyện, tôi như người mất hồn, trong đầu luôn ám ảnh về cảnh tượng đó. Tôi không còn hứng thú chuyện chăn gối, nhìn vợ cười nói, tôi có cảm giác ớn lạnh. 

Tôi không biết phải làm sao, có nên trao đổi thẳng thắn với vợ về chuyện đó không?. Liệu vợ tôi có bị mắc bệnh gì không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Nửa đêm tỉnh dậy, vợ sững người trước hai bóng hình thấp thoáng ở phòng bên cạnh, lạnh toát với tiếng nói râm ran liên hồi

Nửa đêm tỉnh dậy, vợ sững người trước hai bóng hình thấp thoáng ở phòng bên cạnh, lạnh toát với tiếng nói râm ran liên hồi

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng tôi thay đổi rõ rệt. Anh hay nổi cáu vô cớ với tôi dù tôi chẳng làm gì sai. Anh cũng ít ham muốn vợ chồng. Dù trước đó, nhu cầu của anh khá cao.

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