Sau đêm tân hôn nồng cháy, đang thiu thiu ngủ thì tôi 'sững người' khi nghe chồng gọi điện cho một người

Bụng thì đau dữ dội, đã vậy vừa chạy vào đã vấp phải ai đó vô duyên đứng giữa lối, tôi định ngẩng mặt lên mắng cho vài câu thì phát hiện đó là một người đàn ông. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Chuyện là hôm đó tôi đi phỏng vấn vội đến mức quên cả kính. Đang đi đường thì cơn đau bụng ập đến, tới nơi một cái là tôi hỏi ngay nhà vệ sinh ở đâu để lao vào. Tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể nhầm lẫn một cách tai hại là lao vào nhà vệ sinh nam.

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Dù bụng đau quằn quại, tôi vẫn chạy thật nhanh ra ngó cái biển để nói cho anh ta một trận. Thế nhưng khi vừa ra đến cửa, tôi chỉ biết xấu hổ chạy ngay sang nhà vệ sinh nữ ở phía đối diện và cầu trời đừng bao giờ gặp lại anh ta.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao và bằng cách nào, chỉ 3 hôm sau đó tôi lại gặp anh ta trong đúng sinh nhật của một anh bạn chơi cùng. Anh ta nhìn thấy tôi còn chủ động tiến tới bắt chuyện. Chẳng biết anh ta hỏi ai mà còn biết tên tôi, nói chuyện như bạn bè thân thiết lắm, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ.

Chúng tôi đã quen nhau như thế đó. Như 2 đứa không đội trời chung vậy mà chẳng hiểu sao lại phải lòng nhau. Tôi đã nhận lời yêu anh sau gần 5 tháng anh tán tỉnh. Quả thực tôi cũng có cảm tình với anh song 24 năm chưa một mối tình vắt vai nên tôi rất thận trọng khi bắt đầu một mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi thấy con người Quân rất cuốn hút. Anh ấy khá đẹp trai lại cực có duyên ăn nói. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, nhà lại gần nhau, tuổi thì cũng cập kề, chúng tôi làm đám cưới một cách nhanh chóng chỉ sau nửa năm hẹn hò. Bạn bè còn khen tôi trông thế mà may mắn, lấy được anh chàng nhà điều kiện lại công việc ngon lành. Vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ngay sau đêm tân hôn tôi đã chết lặng khi nghe anh gọi điện cho một người.

Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của hai đứa. Trước đó tôi chưa từng yêu anh, lúc yêu anh cũng có lần gợi ý nhưng tôi là người khá cổ hủ nên vẫn muốn để dành cho đêm tân hôn.

Lần đầu làm chuyện đó, thú thực tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Chúng tôi đã chẳng thể nào đi được đến bước cuối cùng vì người tôi cứ co lại, đau vô cùng. Chẳng biết phải làm thế nào, anh đành ôm tôi đi ngủ. Thế nhưng đến nửa đêm đang ngủ thì tôi thấy chân anh khều khều sang. Và cuối cùng, chúng tôi đã có một đêm ân ái tuyệt vời bên nhau.

Thế nhưng, chính buổi sáng sau đó, tôi đã sững sờ khi vô tình nghe được một cuộc điện thoại. Tỉnh dậy không thấy chồng ở bên cạnh, tôi bước ra ngoài thì thấy anh đang đứng đó gọi điện cho ai với giọng đầy phấn khích. Những câu nói sau đó khiến tôi hiểu ra được rất cả câu chuyện. Tôi đã hiểu vì sao anh vui mừng thế khi nhìn thấy dấu vết trên ga giường chứng tỏ tôi còn trinh nguyên.

Anh từng thích một cô bạn những năm cấp 3 nhưng cô gái đó lại thích anh bạn tôi. Và người hôm nay anh gọi điện cũng chính là anh bạn đó. Quân biết anh bạn đó thích tôi đã lâu nên cảm thấy vô cùng đắc thắng khi lấy được tôi và còn là người đầu tiên tôi trao cho thứ quý giá đó.