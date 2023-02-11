Chồng đột ngột đòi ly hôn sau 10 năm chung sống hạnh phúc, vợ choáng váng, đau thắt lòng khi biết được sự thật đằng sau

Lời của chồng tôi nói như quát vào mặt tôi, đau đớn từng câu. Anh ấy nhất quyết đòi ly hôn sau 10 năm chung sống hạnh phúc.

"Tôi không muốn làm khổ vợ con, cô ly hôn đi. Tôi muốn giải thoát cho cô" - lời của chồng tôi nói như quát vào mặt tôi, đau đớn từng câu. Anh ấy nhất quyết đòi ly hôn sau 10 năm chung sống hạnh phúc, chỉ vì nợ nần, thua lỗ, phá sản. Tôi biết chồng lo cho mình, cho các con, nhưng không đành lòng thấy chồng vỡ nợ mà mình dứt áo ra đi. Trước đây, chồng tôi làm ăn rất tốt, rất nỗ lực trong công việc, không từ bỏ cơ hội nào miễn là làm ra những đồng tiền chính đáng. Chúng tôi đã tự mua được nhà, xe ô tô, trong niềm vui của bản thân và sự tán dương của những người xung quanh. Chưa bao giờ tôi can thiệp vào công việc của chồng, anh ấy toàn quyền quyết định mọi thứ.

Nhưng đang làm ăn tốt, thành đạt và phong độ, chồng tôi lại thông báo rằng anh ấy đang nợ rất nhiều tiền do một số đầu tư không hiệu quả, có nguy cơ mất trắng. Số nợ, có bán nhà, bán xe cũng không đủ nếu như các chủ nợ cùng đến đòi một lúc. Vì thế, trước khi phá sản, anh ấy chủ động ly hôn để tránh ảnh hưởng đến vợ con. Tôi khóc cạn nước mắt vì thương chồng, anh ấy chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy nên tôi cũng không biết rằng chồng đang vay mượn ai, thua lỗ ở công việc nào… để mà có cách khắc phục. Tôi đi dò hỏi một số bạn bè, người thân của chồng thì cũng nhận được câu trả lời là họ cũng chỉ biết qua chuyện là thế, rằng chồng tôi đang rất buồn và đang tìm cách giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet Mặc cho tôi an ủi, động viên, chồng tôi dứt khoát đòi chia tay. Anh ấy đặt ra kế hoạch mong vợ thực hiện, đó là ký vào các văn bản để cho chồng được toàn quyền bán hết các tài sản chung của hai vợ chồng, sau khi bán nhà, bán xe xong sẽ lại thuê nhà, thuê xe sang trọng hơn hiện tại để tránh việc bị phát hiện bán nhà. Số tiền thu được sẽ trả nợ những nơi cần thiết trước, dành lại một số tiền nhỏ để mua một căn hộ tập thể để mấy mẹ con sinh sống sau khi ly hôn và tuyên bố phá sản. Chồng tôi quả quyết, nếu lựa chọn cách này, đa số các chủ nợ sẽ nhận tiền vì thu hồi được vốn gốc nên sẽ không kiện cáo gì và không đòi phần lãi mấy năm qua vì chồng tôi đã mất khả năng chi trả. Sẽ tìm cách làm ăn trở lại để vực lại kinh tế, tái hôn với vợ sau… Tôi vẫn chưa đồng ý vì còn do dự nhiều thứ nên bị chồng thúc ép nhiều lắm, anh ấy giận dỗi thường xuyên vắng nhà, mỗi lần về nhà là lúc nửa đêm trong tình trạng say rượu. Không ngừng mắng nhiếc tôi vô tâm, vô tình không muốn giúp chồng nên chưa đồng ý ly hôn, còn định đánh tôi nữa. Chồng tôi đã soạn sẵn đống giấy tờ liên quan, trong đó có đơn ly hôn thuận tình, tôi không nhận bất kỳ tài sản nào. Trước sức ép của chồng, tôi gần như đã chấp nhận thì bất ngờ nhận được thông tin do người quen vì thương tôi mà tiết lộ, chính mắt họ đã thấy chồng tôi có bồ trẻ đẹp, sành điệu. Chồng tôi rất cưng chiều cô bồ trẻ này, mua toàn đồ hiệu, đi ăn ở những nơi sang trọng. Tôi giả vờ không biết gì, lựa thời cơ để kiếm bằng chứng. Tôi đã rất sốc khi đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng với bồ, hai người họ đã lên kế hoạch giả vờ phá sản để lừa tôi ly hôn. Tôi đã có trong tay nhiều bằng chứng chồng ngoại tình còn tạo ra vở kịch lừa dối vợ con. Tôi có nên tung ra các bằng chứng này để lật tẩy bộ mặt thật của chồng và ả bồ, hay là dứt khoát chủ động ly hôn chồng không cho anh ta đạt được mục đích chiếm tài sản?

Hùng hổ giúp mẹ chồng đi đánh ghen, rồi 'sốc tận óc', suýt ngất đi khi thấy gương mặt của người đàn ông trong phòng khách sạn Khi mẹ tôi cam kết sẽ không có chuyện xô xát, chồng tôi và ả bồ mới bình tĩnh mặc quần áo và chịu ra ghế ngồi nói chuyện. Tôi vẫn còn bị sốc, chỉ lắp bắp vài câu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-dot-ngot-doi-ly-hon-sau-10-nam-chung-song-hanh-phuc-vo-choang-vang-dau-that-long-khi-biet-duoc-su-that-dang-sau-554650.html