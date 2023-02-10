Thấy chồng tài giỏi nên mới giới thiệu đến công ty của cô bạn thân, vài tháng sau tôi 'hóa đá' khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Chồng tôi là người tài năng, nhanh nhạy trong kinh doanh và có nhiều ý tưởng hay trong làm ăn. Anh ấy trước đây từng làm cho vài công ty vì mức lương không tương xứng với khả năng và đóng góp nên chồng tôi buộc phải chuyển qua công ty khác.

Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn được 4 năm. Hiện tại hai vợ chồng tôi đã có với nhau một bé trai 2 tuổi rưỡi. Cuộc sống ban đầu lúc mới kết hôn còn gặp nhiều khó khăn, song bây giờ mọi thứ đã ổn, công việc của cả tôi lẫn chồng đều có thu nhập cao, nhiều triển vọng.

Tôi khen bạn hết lời, nhưng bạn ấy lại rất khiêm tốn, thậm chí kêu than: "Công ty cả trăm người, nên quản trị nhân lực cũng khá đau đầu. Giờ tìm và giữ chân được nhân viên làm được việc, nhất là các tài năng lại rất khó. Trả lương cao, chế độ đãi ngộ hậu hĩnh mà lắm khi mời không được ai".

Cách đây 6 tháng, trong một lần ghé qua công ty của đứa bạn thân của tôi từ hồi đại học, tôi rất choáng ngợp với sự bề thế của công ty. Bạn tôi dù còn trẻ nhưng đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt, công ty không ngừng lớn mạnh. Nhìn bạn ngồi ghế giám đốc, trông rất quý phái và uy nghi.

Tôi buột miệng nửa đùa nửa thật: "Ông chồng tôi thì ngược lại, làm việc mang nhiều hiệu quả kinh tế cho công ty mà vẫn trầy trật vì không nhận được tiền lương tương xứng, cứ phải nhảy việc hết chỗ nọ sang chỗ kia. Hay bà thu nhận chồng tôi đi".

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Vậy là từ lời nói đùa của tôi bỗng dưng trở thành hiện thực, chồng tôi về đầu quân cho công ty của bạn với vai trò trưởng phòng kinh doanh, giám đốc phát triển các dự án… Chồng tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập môi trường mới, phát huy được khả năng và liên tục được công ty khen thưởng hàng tháng.

Thu nhập cao cũng đồng nghĩa với nhiều áp lực, thời gian làm việc nhiều hơn, đi hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng ở nhiều nơi… nên chồng tôi thường xuyên đi sớm, về muộn và đi xa dài ngày. Nhiều lúc chỉ mong buổi tối gia đình quây quần ăn bữa tối như trước đây mà cũng không được. Chồng tôi cũng thay đổi nhiều, anh ấy coi công việc là số 1, dành nhiều tâm huyết cho công ty. Chồng cũng ít khi tâm sự chuyện công việc với vợ, hay cáu gắt với vợ con.

Chồng tôi còn trẻ, có được công việc tốt như vậy thì cũng nên tận dụng để kiếm tiền, cuộc sống gia đình sẽ bớt vất vả. Sau này có tiền nhiều rồi, lúc đó kiếm công việc nào đó nhàn và vừa sức để đỡ mệt mỏi, căng thẳng như hiện tại. Chồng ít quan tâm tới vợ con, nhưng tôi rất tin tưởng ở chồng, với lại bạn thân tôi làm giám đốc công ty thì anh ấy làm sao mà dám ngoại tình với ai ở công ty được.

Tuy nhiên, tôi đã nhầm khi nghĩ tốt về chồng. Tôi đau đớn phát hiện ra chồng tôi lén lút ngoại tình, không ai khác chính là cô bạn thân của tôi. Hai người họ hay đi xa với nhau nên việc cặp kè là khó phát hiện được. Gọi điện trách móc cô bạn thì nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Tớ không cướp chồng bạn, anh ấy yêu tớ. Chuyện tình cảm, hãy để cho anh ấy quyết định".

Từ lúc bị bại lộ, chồng tôi tỏ thái độ bực tức với vợ, bỏ đi biền biệt không đoái hoài gì tới vợ con. Anh ấy còn tuyên bố với tôi: "Nếu không muốn sống với nhau nữa thì ly hôn đi, cô muốn gì tôi cũng chiều hết".