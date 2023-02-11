Đau đớn phát hiện chồng ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' không hối cải, về nhà còn nói một câu khiến tôi gục ngã lập tức

Tâm sự 11/02/2023 13:55

Nhưng từ ngày sinh bé thứ 2, vì con ốm liên miên phải thường xuyên đi viện nên cô xin nghỉ việc để tiện đi lại chăm con. Ở nhà, cô vừa trông con vừa kinh doanh online thêm để phụ chồng chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Thúy và Hùng yêu nhau từ hồi học đại học. Ra trường 2 năm, hai người tiến tới hôn nhân, hiện tại có với nhau 2 con, 1 trai, 1 gái.

Cũng giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, sau 8 năm sống chung, vợ chồng Thúy cũng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thậm chí là cãi vã vì những áp lực trong cuộc sống.

Trước đây, Thúy đi làm nhân viên văn phòng. Nhưng từ ngày sinh bé thứ 2, vì con ốm liên miên phải thường xuyên đi viện nên cô xin nghỉ việc để tiện đi lại chăm con. Ở nhà, cô vừa trông con vừa kinh doanh online thêm để phụ chồng chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Gần đây, Thúy thấy chồng có nhiều biểu hiện khác lạ. Anh lạnh nhạt và hay lảng tránh mỗi khi vợ muốn gần gũi hoặc có làm thì cũng chỉ mang tính chất "trả bài" cho xong. Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, Thúy âm thầm theo dõi chồng và cuối cùng, cô rụng rời khi phát hiện Hùng có quan hệ với nhân viên ở quán massage không chỉ một mà đến vài lần.

Ban đầu Hùng chối vòng quanh nhưng với những chứng cứ mà Thúy đưa ra, chồng cô cũng phải thú nhận và giải thích đó chỉ là "tàu nhanh" giải tỏa nhu cầu sinh lý chứ không hề có tình cảm gì.

Nhưng dưới góc độ của một người phụ nữ, một người vợ, Thúy không thể chấp nhận được việc này. Cô tuyên bố ly thân với chồng vì thấy sợ khi phải chung đụng với anh ta. Cả tuần, không khí trong gia đình luôn căng thẳng. Hùng cũng hay đi uống rượu, mặc kệ vợ giận.

Đau đớn phát hiện chồng ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' không hối cải, về nhà còn nói một câu khiến tôi gục ngã lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, Hùng trở về nhà trong tình trạng say mềm. Anh ta nhìn Thúy từ trên xuống dưới rồi buông lời trách móc: "Cô còn muốn tiếp tục chiến tranh lạnh đến bao giờ. Tôi ngột ngạt quá rồi. Cô có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại phải ra ngoài giải tỏa không. Cô nhìn lại bản thân mình xem, người thì lúc nào cũng lôi thôi, cơ thể thì xập xệ chẳng còn gì hấp dẫn. Ra ngoài nhìn người ta phơi phới, về nhà nhìn vợ mình mà chán.

Cô cũng phải biết thương chồng tí chứ, thỉnh thoảng cho tôi đổi gió chứ cứ ở nhà miễn cưỡng làm như một cái máy, khó chịu lắm".

Câu nói trong cơn say của Hùng khiến Thúy như nghẹn lại. Nó cũng như nhát dao đâm vào tim khiến cô đau đớn. Cô không ngờ rằng, mình luôn hết lòng hy sinh vì chồng vì con, không màng đến bản thân nhưng đổi lại là sự sỉ nhục, chê bai của chồng, thậm chí là đổ lỗi cho việc đi "bóc bánh trả tiền" của anh ta. Hóa ra trong mắt anh ta, cô đã trở nên xấu xí, tệ hại đến thế sao.

Cả đêm hôm đó, Thúy không thể nào ngủ nổi. Từ việc anh ta phản bội cô để chung chạ với người phụ nữ khác đến những lời lẽ xúc phạm của anh ta, cô biết rằng, mình không thể tiếp cuộc hôn nhân này phút giây nào thêm nữa.

Sáng hôm sau khi vừa mới tỉnh rượu, chưa kịp nhớ chuyện gì đã xảy ra, Hùng đã thấy tờ đơn ly hôn ký sẵn đã được để trên bàn. Dù anh ta mang 2 đứa con ra để níu kéo nhưng Thúy vẫn không thay đổi ý định. Với cô, một khi lòng tự trọng đã bị tổn thương, bị chà đạp, cô chấp nhận hôn nhân đổ vỡ để tìm lại con người trước đây và bắt đầu một cuộc sống mới, sống cho chính bản thân mình.

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