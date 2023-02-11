Đang mừng rỡ đón sinh nhật 22 tuổi, bố mẹ lại tiết lộ bí mật khiến tôi suy sụp, chân đứng không vững nữa

Sau khi cắt bánh kem, bố mẹ bỗng ôm lấy tôi rồi tiết lộ sự thật về thân thế khiến tôi sụp đổ.

Tôi lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ và chị gái. Tôi từng rất hãnh diện về gia đình thân yêu của mình. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là nơi mà tôi luôn muốn trở về sau những ngày học tập, làm việc mệt mỏi. Chủ nhật vừa rồi là ngày sinh nhật của tôi. Bố mẹ đã chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh kem thật đẹp. Chị gái mua tặng tôi 1 cái váy và 1 cái túi xách hàng hiệu. Không khí gia đình hạnh phúc đến mức làm tôi còn nghĩ rằng sau này nếu có gia đình, nhất định cũng phải hạnh phúc như vậy.

Sau khi cắt bánh kem, bố mẹ bỗng ôm lấy tôi rồi tiết lộ sự thật về thân thế khiến tôi sụp đổ. Mẹ nói tôi đã đủ lớn để tiếp nhận sự thật này rồi nên không muốn giấu giếm thêm nữa. "Con là con nuôi của bố mẹ". Tôi nghe câu nói này mà đầu óc choáng váng hết cả. Ảnh minh họa: Internet Mẹ tôi kể lại chuyện của 22 năm trước. Tôi vốn là con gái của cô hàng xóm cạnh nhà bố mẹ tôi. Cô ấy không chồng mà chửa nên khi sinh tôi ra ở bệnh viện đã có ý định bỏ rơi tôi. Lúc đó, tôi còn bị vàng da, suy hô hấp nên phải đưa đi cấp cứu gấp. Mẹ tôi là bác sĩ chuyên khoa Nhi, thương cho hoàn cảnh của tôi nên đã nhận tôi làm con nuôi và chăm bẵm, yêu thương như con ruột trong 22 năm qua. Sau đó, mẹ ruột của tôi đã đi làm ăn xa, thỉnh thoảng gửi tiền về cho bố mẹ tôi. Mấy ngày trước, cô ấy hẹn gặp bố mẹ tôi và nói ý định muốn nhận lại con.

Tin này chẳng khác nào sét đánh bên tai làm tôi suy sụp. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn đinh ninh mình là con ruột của bố mẹ dù có nhiều người nói tôi không giống với bất cứ ai trong nhà. Giờ mẹ ruột của tôi đã trở về, bố mẹ để tôi tự quyết định về chuyện gặp lại bà. Mẹ tôi nói mẹ ruột của tôi cũng rất đáng thương khi phải sống trong dằn vặt, đau khổ lương tâm suốt 22 năm qua. Bố mẹ khuyên tôi hãy tha thứ và mở rộng lòng yêu thương, gặp gỡ mẹ ruột 1 lần. Từ hôm đó đến nay, tôi luôn tìm cách từ chối về nhà. Bởi tôi không biết phải đối diện với bố mẹ như thế nào? Tôi càng không muốn chấp nhận sự thật mình không phải là con ruột của bố mẹ. Tôi phải làm sao để vượt qua khủng hoảng này đây? Tôi có nên gặp mẹ ruột 1 lần không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

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