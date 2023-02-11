Cách đây gần 3 tháng, anh tôi có thì thầm kể chuyện đã giấu vợ đi thực hiện biện pháp triệt sản rồi. Bởi anh ấy sợ bị vỡ kế hoạch, lỡ vợ sinh thêm đứa con thứ 3 thì không chỉ vợ chồng anh khổ mà con cái cũng khổ theo.

Gia đình tôi đang rất lúng túng và hoang mang khi biết chị dâu mang thai con thứ 3. Chị Ngọc, chị dâu tôi, vốn là người phụ nữ "nhạy con" nên sau khi cưới 3 năm, anh chị đã sinh liền 2 đứa nhỏ. Sinh con dày nên chị phải nghỉ làm để chăm sóc 2 đứa bé. Anh trai tôi làm thiết kế, phải nhận thêm bản vẽ về làm buổi tối để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cách đây gần 3 tháng, anh tôi có thì thầm kể chuyện đã giấu vợ đi thực hiện biện pháp triệt sản rồi. Bởi anh ấy sợ bị vỡ kế hoạch, lỡ vợ sinh thêm đứa con thứ 3 thì không chỉ vợ chồng anh khổ mà con cái cũng khổ theo. Sợ chị phản đối nên anh âm thầm lặng lẽ đến bệnh viện và dặn tôi phải giấu kín chuyện này. Dù gì chuyện đàn ông triệt sản cũng là chuyện tế nhị.

Thế mà hôm chủ nhật, trong bữa cơm gia đình, chị dâu lại buồn bã báo tin đã có bầu lần 3 rồi. Cả gia đình tôi còn chưa kịp vui thì anh trai đã giận dữ đập bàn, mắng vợ có quan hệ với người đàn ông khác chứ bản thân anh đã triệt sản thì không thể có con nữa. Ảnh minh họa: Internet Thông tin anh nói chẳng khác nào sét đánh bên tai bố mẹ và chị dâu. Họ sững sờ nhìn nhau, sự hoang mang và ngượng ngùng khiến không khí căng thẳng. Chị Ngọc ôm mặt khóc, bảo chị chung thủy với chồng, ngoài chồng ra chị không qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác. Bố mẹ tôi cũng khẳng định điều này vì tính chị dâu trầm lặng, ít giao tiếp bên ngoài, chị sống tình nghĩa, hết lòng với gia đình chồng.

Tôi gọi điện cho một người bạn thân là bác sĩ để hỏi thăm chuyện này. Cậu ấy nói người đàn ông trong 3 tháng đầu triệt sản thì vẫn có khả năng làm vợ có thai nếu không sử dụng biện pháp phòng tránh thai hiệu quả. Đây là điều mà khoa học đã chứng minh rồi và nếu cần thì anh tôi có thể đến gặp cậu ấy để được giải đáp rõ ràng hơn. Nghe bạn tôi nói, anh tôi mới bình tĩnh lại và thừa nhận bản thân đã chủ quan, cứ nghĩ triệt sản rồi thì vợ không thể có bầu nữa nên mới không dùng biện pháp phòng tránh. Gia đình tôi cứ rối tung vì chị dâu có bầu lần 3, đồng nghĩa với việc vợ chồng anh trai tôi sẽ càng khó khăn hơn. Tinh thần của chị Ngọc cũng sa sút nghiêm trọng sau khi bị chồng nghi ngờ dù anh tôi đã xin lỗi. Giờ nhà tôi phải giải quyết việc này thế nào đây?

Đau đớn phát hiện chồng ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' không hối cải, về nhà còn nói một câu khiến tôi gục ngã lập tức Nhưng từ ngày sinh bé thứ 2, vì con ốm liên miên phải thường xuyên đi viện nên cô xin nghỉ việc để tiện đi lại chăm con. Ở nhà, cô vừa trông con vừa kinh doanh online thêm để phụ chồng chi phí sinh hoạt hàng ngày.

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