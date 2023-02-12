Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức

Tâm sự 12/02/2023 16:50

Vấn đề phong độ đàn ông của tôi có thể cải thiện dễ dàng nhờ vào thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện. Thế nhưng qua kết quả khám bệnh ấy tôi mới biết một bí mật khủng khiếp.

Tôi 35 tuổi, kết hôn được 7 năm nay và đã có 2 con, trai gái đủ cả. Ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc êm ấm, kinh tế khá giả, vợ chồng yêu thương nhau, con cái xinh xắn, khỏe mạnh. Quả thực tôi cũng chẳng mong ước gì hơn nữa. Mỗi lần nhìn vợ và 2 con là tôi lại thấy có động lực phấn đấu. Tôi chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho 3 mẹ con cô ấy mà thôi.

Đợt này “phong độ” trong chuyện ấy của tôi giảm sút khiến tôi rất tự ti trước vợ. Cũng bởi thời gian gần đây tôi ăn uống không điều độ, nghỉ ngơi vô tổ chức vì áp lực công việc. Nghĩ bụng không thể để tình trạng ấy kéo dài vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên tôi bèn đến bệnh viện nam học khám. 

Tôi được khám xét toàn diện, để rồi khi nhận kết quả khám bệnh thì tôi trắng bệch mặt cắt không ra giọt máu. Vấn đề phong độ đàn ông của tôi có thể cải thiện dễ dàng nhờ vào thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện. Thế nhưng qua kết quả khám bệnh ấy tôi mới biết một bí mật khủng khiếp.

Vậy lý giải thế nào về 2 đứa con ra đời trong 7 năm qua của tôi. Chỉ có một lý do duy nhất đó là vợ tôi đã ngoại tình và thậm chí còn để tôi nuôi con của gã đàn ông khác. Nếu không tình cờ đi khám thì có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể biết được. Tôi sẽ vẫn yêu thương chúng hết mực và tự hào về thứ hạnh phúc giả tạo của mình!

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe bác sĩ nói kết quả tôi run lẩy bẩy, đờ đẫn về đến nhà ném vào mặt cô vợ xinh đẹp, khéo léo của mình kết quả khám bệnh. Cô ta sau khi xem xong cũng tái mặt, run rẩy không thốt nên lời.

- Cô còn gì để nói không? Lừa tôi nuôi con thằng khác chắc vui lắm nhỉ?

- Em… em thật sự không biết… Em cứ nghĩ chúng là con anh…

Cô ra sụp xuống chân tôi bắt đầu khóc lóc cầu xin. Hóa ra sau đám cưới không lâu thì người yêu cũ của vợ tôi cũng ly hôn vợ. Họ bắt đầu liên lạc lại với nhau và cô vợ quý hóa của tôi đã không cầm lòng được mà lén lút qua lại với gã ta vào những lúc tôi đi công tác.

Họ rất kín kẽ, tựa như chỉ là bạn giường nên tôi chẳng hề hay biết gì. Bao năm qua vẫn nghĩ vợ chung thủy tuyệt đối với mình, nào biết được cô ta đã cắm 1 cái sừng to tướng lên đầu chồng. Nghe vợ kể thì có vẻ như cô ta tránh thai với nhân tình bằng cách tính ngày. Chính vì thế mới xảy ra sai sót nhưng cô ta nghĩ sức khỏe sinh sản của tôi bình thường, do đó tưởng là con của tôi. Hai đứa bé có nhiều nét giống mẹ nên bản thân tôi và gia đình cũng chẳng nghi ngờ gì.

 

Tôi nghe vợ giải thích mà nỗi hận thù bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Không kiềm chế được tôi đã lao vào tát vợ 2 cái, tuyên bố thẳng sẽ ly hôn và công bố chuyện xấu mà cô ta làm cho bàn dân thiên hạ biết. Chắc cô ta nghĩ chẳng còn đường cứu vãn nên đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt tôi:

- Anh là cái đồ yếu sinh lý mà còn nói ai! Anh nhìn lại mình xem, nhu cầu của vợ không đáp ứng đủ thì tôi ra ngoài tìm người khác là điều bình thường. Giờ lòi thêm ra bệnh vô sinh, hay ho lắm đấy mà còn dọa bêu riếu người khác. Được thôi, anh lu loa lên đi, tôi cũng sẽ kể hết ra xem ai xấu mặt hơn ai!!!

Tôi chết đứng không thể ngờ được người vợ hiền lành, dịu dàng của tôi lại có thể thốt ra những lời lẽ trơ tráo tới mức ấy. Tôi phải làm gì với cô ta đây cho hả mối hận này?

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