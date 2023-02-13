Phát hiện 'tình một đêm' với gái lạ, vợ bất ngờ làm điều 'động trời' này khiến chồng và ả nhân tình ê chề tự nguyện chia tay

Tâm sự 13/02/2023 15:34

Tôi không đành lòng nhìn cảnh gia đình tan nát, nếu tôi buông xuôi chẳng khác nào kẻ thất bại để cho ả đó đạt được mục đích. Nén nỗi đau, tôi tự mình sốc lại tinh thần, quyết tâm bảo vệ gia đình mình.

Gia đình đang yên ổn, hạnh phúc thì đùng một cái tôi nhận được tin sét đánh đó là chồng có bồ. Mới đầu tôi không tin đâu, vì vợ chồng yêu thương nhau suốt 10 năm nay, hai đứa con đẹp như mơ, ngoan ngoãn, chăm học… Nhưng rồi, tôi vẫn phải tin đó là sự thật bởi không chỉ một người nói mà có đến vài người nói với tôi tận mắt chứng kiến chồng tôi có bồ.

Ê chề vì từ một gia đình được bạn bè gọi là "kiểu mẫu", giờ thành ra thế này. Tôi khóc ròng suốt đêm này qua đêm khác. Chồng tôi không còn mặn mà với vợ con nữa, anh ấy đi biền biệt, thỉnh thoảng về vội qua nhà lấy vài bộ quần áo rồi lại đi. Ly hôn thì dễ quá, tôi thương các con và cũng nghĩ rằng chồng "say nắng", u mê nhất thời. Tôi vẫn tin, trong thâm tâm chồng tôi vẫn là người chồng, người cha tốt…

Tôi không đành lòng nhìn cảnh gia đình tan nát, nếu tôi buông xuôi chẳng khác nào kẻ thất bại để cho ả đó đạt được mục đích. Nén nỗi đau, tôi tự mình sốc lại tinh thần, quyết tâm bảo vệ gia đình mình. Trong khi chồng tôi và ả nhân tình trẻ đẹp mải mê yêu đương, tôi âm thầm tìm hiểu về "tình địch" của mình ra sao, chờ thời cơ để lật ngược tình thế. Tôi chú ý hơn về bản thân, làm đẹp và lấy lại vóc dáng. Tôi cũng quan tâm nhiều hơn đến chồng và những thành viên bên nhà chồng. Tôi cứ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Phát hiện 'tình một đêm' với gái lạ, vợ bất ngờ làm điều 'động trời' này khiến chồng và ả nhân tình ê chề tự nguyện chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nắm được một vài bí mật của bồ và chồng, tôi đột ngột xuất hiện trong buổi tiệc mà chồng tôi đang dự cùng bạn bè, người thân. Anh ấy hãnh diện lắm, nhưng khi thấy tôi xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên cho sự đường đột này. Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị cho mình thật lộng lẫy, quyến rũ nhất có thể. Để chồng cũng như những người xung quanh đánh giá tôi không hề kém cạnh ả bồ kia.

Tôi bình tĩnh, chào hỏi mọi người một cách lịch thiệp và ngồi dự tiệc. Vừa ngồi ăn, tôi chủ động dành những lời "có cánh", hỏi han với chồng và những người bạn, người thân của anh ấy. Trong khi ả bồ có phần lúng túng, ăn nói lắp bắp, chốc lát lại mang son ra tô. Ai nấy cũng khen tôi dạo này trẻ đẹp, quyến rũ hơn trước... Tôi khiêm tốn: "Em muốn mình thật trẻ đẹp để xứng đáng với sự lựa chọn suốt 10 năm nay của chồng em".

 

Chồng tôi có vẻ bực mình, nhắn tin cho tôi ra ngoài nói chuyện. Anh ta định mắng nhiếc tôi thì tôi đã chìa ra nhiều bức ảnh ả bồ của anh ấy đang lén cặp kè với một người đáng tuổi bố cô ta chỉ vì tiền. Tôi bình tĩnh nói: "Chỉ có em và các con là yêu thương anh, muốn gia đình hạnh phúc. Nếu anh dừng lại với cô ta, em sẽ quên chuyện này coi như không có, còn trả nợ số tiền anh vay mượn để đi chơi, cung phụng cô ta. Còn nếu muốn ly hôn, em đồng ý ngay, anh sẽ mất nhiều thứ hơn anh nghĩ đó".

Chồng tôi có vẻ sốc khi biết sự thật về bồ, anh ấy cũng nhận ra ả ta cũng chỉ là người thèm tiền, chứ chẳng quan tâm, chăm sóc gì mình. Sau buổi tối hôm đó, chồng tôi trở về nhà, anh ấy nói rằng đã cắt đứt ả bồ kia và mong tôi tha thứ. Tôi không nói gì và ôm chồng thật chặt, tôi đã đợi giây phút này đã lâu. Tôi đã tha thứ cho chồng ngay cả khi anh ta còn đang mặn nồng với người khác. Không biết, tôi làm như vậy có đúng không, hay là đang tạo tiền lệ xấu cho chồng?

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