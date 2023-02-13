Cuồng nhiệt trong 'tình một đêm' với người yêu cũ, đang mê đắm thì nghe em thủ thỉ, tôi lạnh gáy 'chạy chối chết' ra khỏi phòng

Tâm sự 13/02/2023 07:55

Hôm vừa rồi gặp lại Lan tình cờ ở quán cà phê, tôi về nhà mà cứ nhớ mãi đến dáng hình nóng bỏng của cô ấy. Lan là người yêu cũ của tôi chia tay cả 6 năm nay, tôi đã lấy vợ sinh con còn Lan cũng lập gia đình rồi.

Hôm ấy Lan chủ động xin số điện thoại vì tôi đã đổi sang số khác. Cứ nghĩ Lan chỉ xin để đấy hoặc liên lạc khi có việc cần thiết. Ai ngờ ngay hôm sau cô ấy đã nhắn tin cho tôi trò chuyện rất lâu. Lan chủ động nhắc về những kỉ niệm cũ, những nồng nàn say đắm chúng tôi từng có với nhau, cuối cùng thì hẹn tôi gặp riêng. Đấy chẳng phải là bật đèn xanh cho tôi thì là gì!

Vợ tôi sau khi sinh hai đứa con liền nhau thì thân hình xuống sắc kinh khủng, chỉ nhìn đã thấy chán chẳng còn hứng thú. Lan ngược lại, thậm chí còn nóng bỏng và hấp dẫn hơn nhiều so với ngày trước chúng tôi ở bên nhau.

Một tuần sau lần đụng độ ở quán cà phê ấy, tôi và Lan có cuộc hẹn hò. Và đêm đó chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào cả. 

Sau đêm nồng nàn, tôi và Lan nối lại quan hệ. Một tuần chúng tôi gặp nhau khoảng 2 lần trong nhà nghỉ, trao nhau những đê mê say đắm rồi lại lưu luyến bịn rịn chia tay nhau để mỗi người về với gia đình mình. Cứ như thế được hai tháng, hôm ấy tôi và Lan hẹn hò tại nhà nghỉ như mọi lần. Thế nhưng sau màn nồng nàn thì Lan lại chợt hỏi:

- Anh còn yêu em không?

- Anh… có… nhưng hiện tại anh đã bị trói buộc rồi, dù không có nhiều tình cảm với vợ song anh nghĩ thương con, chuyện ly hôn…

Tôi cố tìm cách nói để Lan hiểu rằng tôi không thể ly hôn quay lại với cô ấy được. Trước đó Lan than chán chồng, chỉ muốn ly hôn, hỏi tôi như vậy chắc hẳn muốn rủ tôi cùng ly hôn để quay về với nhau.

- Thật ra em định rủ anh đi trốn, đến một nơi không ai biết để xây dựng cuộc sống mới… Nhưng nếu anh không thể ly hôn quay về bên em thì đành thôi vậy…

Cuồng nhiệt trong 'tình một đêm' với người yêu cũ, đang mê đắm thì nghe em thủ thỉ, tôi lạnh gáy 'chạy chối chết' ra khỏi phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lan thở dài trả lời khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những lời tiếp theo thốt ra từ miệng cô ấy lại khiến tôi lạnh hết cả sống lưng:

- Em không yêu chồng nhưng anh ta lại cực kỳ yêu em. Vì không có tình cảm nhiều nên cho đến giờ em chưa sinh con. Mà thú thật với anh là trước đây em từng ngoại tình một lần rồi. Chồng em bắt được, tha thứ cho em nhưng người đàn ông kia nghe đâu bị què chân phải đi tập tễnh cả đời. Em chỉ nghe chồng kể lại bởi vì từ sau lần ấy em không còn gặp lại anh ta nữa, cứ như anh ta bốc hơi mất vậy.

Tới lúc ấy tôi mới biết chồng Lan là dân anh chị hàng thật giá thật, chuyên làm nghề cầm đồ, cho vay tài chính và có quan hệ với nhiều kẻ bặm trợn. Bảo sao Lan muốn rủ tôi đi biệt xứ, có đến với nhau thì cũng không thể sống yên ổn ở đây với gã ta.

- Chồng em đã biết chuyện của mình rồi nhưng hôm nay anh ta phải đi Sài Gòn có việc gấp. Em định tranh thủ lúc anh ta đi vắng, chúng mình bỏ trốn… Nếu anh không muốn về bên em thì hãy chú ý bảo vệ mình nhé. Em thì không sao vì anh ta chưa bao giờ dám làm gì em cả, có điều không thể gặp lại anh nữa.

Lan vừa dứt lời, tôi lập tức mặc quần áo rồi ra về, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Tôi còn công việc và một gia đình đang ấm êm, tôi không thể xảy ra chuyện gì được, cũng không muốn mọi thứ ầm ĩ, ồn ào lên. Ngày hôm sau tôi có chuyến công tác xa nhà. Ở chỗ công tác, vợ gọi điện báo có mấy người giới thiệu là bạn tôi đến tận nhà tìm. Tôi bủn rủn hết cả chân tay, nếu là bạn thì đã liên lạc trực tiếp với tôi chứ đến nhà tìm làm gì.

Tôi hối hận lắm rồi, nếu biết trước thế này tôi sẽ không bao giờ có bất cứ dính líu gì tới Lan cả. Liệu có phải đây chính là quả báo vì tôi đã phản bội vợ hay không? Tôi phải làm thế nào để giải quyết êm xuôi chuyện này?

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