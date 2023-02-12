Mấy tháng nay tôi để ý thấy em gái mình có nhiều điều khác lạ. Nó chẳng bao giờ tâm sự với tôi nhưng tôi đủ nhạy cảm để biết Na đang có vấn đề. Dù đi làm bận rộn nhưng Na luôn giữ thói quen sinh hoạt rất tốt, nó luôn đi ngủ sớm và ăn uống lành mạnh. Vậy mà dạo này nó hay bỏ cơm không ăn, về đến nhà là khoá cửa phòng ở lì trong đó. Tôi thấy mặt nó hốc hác hơn, mắt thâm quầng, thi thoảng sưng to như khóc mấy ngày trời vậy.

Na kém tôi gần 2 tuổi do bố mẹ “vỡ kế hoạch”. 2 chị em học chung với nhau mà lắm lúc thầy cô bạn bè ở trường hỏi tên thật của nó tôi cũng quên béng mất. Dù đẻ cách tuổi nhau nhưng chị em tôi có ngoại hình gần giống hệt nhau. Chỉ khác là Na mũm mĩm hơn chút, đi đâu cũng bị nhầm là 1 cặp sinh đôi. Hồi xưa tôi còn chăm giải thích chứ bây giờ thì kệ. Cứ gật đầu nhận đại cũng chả sao vì vẫn là chị em ruột thịt thôi.

Trong khi cả nhà tôi đang loay hoay tìm cách chia sẻ với Na thì đùng cái xảy ra cú sốc lớn. Tôi đang trên đường đi làm buổi sáng thì mẹ gọi giật về. Nghe điện thoại xong mà tôi loạng choạng đứng không vững. Đứa em gái ngốc nghếch của tôi được mẹ phát hiện nằm trên giường với lọ thuốc ngủ vơi gần hết!

Bố mẹ tôi lo lắng nên hỏi Na có chuyện gì. Con bé chỉ đáp rằng công ty bận nhiều việc. Hơn 20 năm nay lúc nào nó cũng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, chỉn chu đến mức khiến tôi phát bực. Song bây giờ thấy nó ăn ngủ vô tội vạ, mặt hốc hác gầy rộc đi tôi lại càng khó chịu hơn. Chả hiểu công ty kiểu gì mà bóc lột nhân viên tàn tạ thế chứ? Với lại con Na làm sếp cơ mà nhỉ?

Sau khi đi cấp cứu thì Na đã qua cơn nguy kịch. Mẹ tôi khóc ngất trong bệnh viện, bố tôi thì thẫn thờ vì suýt mất đi đứa con quý giá. Bác sĩ bảo em tôi suy nhược trầm trọng, có dấu hiệu trầm cảm và bị đau dạ dày do stress nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nhờ tôi lên văn phòng chỗ Na làm để báo xin nghỉ phép hộ con bé. Nhà tôi chẳng ai biết cách liên lạc với công ty ấy nên đành phải phi đến tận nơi. Dường như Na cũng không có ai thân thiết ở chỗ làm, con bé chẳng bao giờ kể về ai cả. Facebook con bé cũng không đăng cái gì bao giờ.

Tôi mò lên công ty K. theo chỉ dẫn của chú bảo vệ. Toà nhà công ty em tôi khá hoành tráng, người ra vào nườm nượp. Chị lễ tân chỉ cho tôi chỗ ngồi của Na và hướng dẫn tôi gửi mail xin nghỉ phép hộ.

Bàn của em gái tôi gọn gàng sạch sẽ đúng chuẩn tính nó. 1 bức ảnh nhỏ chụp Na hồi bé đặt ở trong góc. Máy của nó không có gì ngoài tài liệu công việc. In xong tờ đơn tôi định tắt máy, bỗng dưng có tin nhắn mới nhảy ra ở góc màn hình. Đắn đo mãi định không xâm phạm đời tư của em nhưng rồi linh tính mách bảo khiến tôi bấm vào mở tin nhắn.

“Trưa nay mày lại mời cơm nhé, bọn tao muốn ăn bít tết”. “Tự dưng mày nghỉ làm buồn quá đấy”. “Ai cho mày nghỉ mà nghỉ thế hả con kia?”. “Tao bảo mày làm hộ báo cáo tháng này mà vẫn chưa xong à? Mày có tin mai họp tao lại túm tóc cho mày ăn tát không?”. “Ôi bạn yêu quý, mình lỡ làm mất đôi hoa tai vàng hôm nọ mượn của bạn rồi, thôi bạn giàu nên mình chả đền đâu nhé”. “Nay mày ăn mặc kiểu gì thế, bình thường kín đáo mà hôm nay dám hở hang đến công ty à? Định mồi chài trai khắp công ty à?”.

Những câu chat hỗn loạn và đầy sự miệt thị kéo dài mãi. Còn nhiều hơn cả inbox khách gửi cho tôi nữa! Toàn đồng nghiệp làm chung với con bé mà không hiểu sao thái độ tệ như vậy. Hình như do mặt tôi hao hao em gái nên nhiều người tưởng nhầm, chê bai từ quần áo đến đầu tóc. Tôi cảm giác ký ức ngày xưa Na bị bắt nạt lại tràn về.

Tôi cố tình ngồi lại đến trưa xem có chuyện gì tiếp diễn. Y như dự đoán, một nhóm 4-5 người kéo đến giật tóc tôi đau điếng.

“Ê con kia, sao bọn tao nhắn mà mày dám xem không thèm rep? Nay liều quá nhỉ, hay lâu không ăn chửi nên thái độ?”.

Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào chúng nó, toàn đứa mặt mũi khó ưa. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu nhưng tôi vẫn cố nhịn. Ngay khi tôi cất tiếng đáp “Tao là chị gái Na” thì mặt chúng nó tái xanh như cải bẹ!

Sau 1 tiếng tìm hiểu sự thật thì tôi đã biết lý do tại sao em mình muốn tự tử. Nó hiền quá hoá ngốc, 27 tuổi rồi còn để lũ trẻ ranh ngồi lên đầu ức hiếp. Hỏi ra mới biết Na tuy là trưởng nhóm nhưng các nhân viên chung team lại không hợp tác. Chúng nó ghét Na vì nói ít làm nhiều. Em tôi được sếp trên quý mến vì chăm chỉ giỏi giang, thành ra lại càng bị lắm đứa ghen tị. Chúng nó còn bịa chuyện em tôi là bồ nhí của sếp khiến công ty xôn xao, các phòng ban khác chèn ép con bé khiến nó sợ hãi.

Thì ra chốn công sở kinh khủng như thế. Người ta sống giả tạo với nhau, ngồi lê đôi mách để huỷ hoại thanh danh người khác, coi thường cấp trên, hành hạ tinh thần kẻ yếu bằng ngôn ngữ bạo lực. Chèn ép nhau để được nhàn hạ thảnh thơi, lợi dụng sự hiền lành của người khác để ép buộc quá quắt.

Tôi trực tiếp gặp sếp của Na để nói chuyện. Nếu không giúp đỡ con bé để nó được làm việc an toàn và bình yên thì gia đình tôi sẵn sàng cho Na nghỉ ở nhà và làm ầm lên cho xem.