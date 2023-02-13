5 năm gặp lại, người yêu cũ bỗng tặng tôi món quà trị giá 6 tỷ, kèm một điều kiện 'kinh khủng' khiến tôi bủn rủn tay chân

Tâm sự 13/02/2023 14:30

Đến quán cà phê, Tín khen tôi vẫn xinh đẹp như mấy năm trước. Tôi lạnh lùng bỏ ngoài tai những lời sáo rỗng ấy. Rồi anh ta đưa tôi cuốn sổ đỏ đã được ước định giá trị khoảng 6 tỷ chỉ với 1 điều kiện duy nhất.

Cách đây 5 năm, tôi từng yêu Tín say đắm nhưng rồi khi tôi báo tin có thai, anh ta lại chối bỏ và đòi chia tay. Đau đớn, phẫn uất nhưng thương con, tôi quyết giữ lại đứa bé. Để tránh điều tiếng thiên hạ và không muốn bố mẹ buồn lòng, tôi chuyển việc đến nơi khác. Ban đầu, tôi sống nhờ nhà bạn bè, sau thì thuê nhà ở trọ. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân đúng là không dễ dàng gì. Dù thế, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một cô công chúa hoạt bát, đáng yêu ở bên cạnh.

Khi con được hơn 1 tuổi, tôi có dẫn con về quê chơi vài ngày. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng sốc lắm nhưng khi thấy cháu ngoại bụ bẫm, dễ thương thì cũng nguôi ngoai. Ông bà cho tôi một số tiền đủ để mua căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô để sinh sống.

Tôi và Tín cũng không còn liên lạc với nhau nữa kể từ ngày chia tay. Vì quá thất vọng vào Tín nên tôi chẳng màng chuyện yêu đương hay đặt lòng tin vào bất cứ người đàn ông nào khác nữa.

Không ngờ mấy ngày trước, tôi nhận được điện thoại từ 1 số lạ. Bắt máy, tôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tín. Anh ta nói vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của tôi và biết nơi tôi đang sống. Tín hẹn gặp tôi để nói rõ mọi chuyện trong quá khứ. Tôi đồng ý gặp Tín 1 lần vì không muốn tiếp tục dây dưa, qua lại nữa. Quá khứ cũng cần phải rõ ràng thì tương lai mới yên ổn được.

5 năm gặp lại, người yêu cũ bỗng tặng tôi món quà trị giá 6 tỷ, kèm một điều kiện 'kinh khủng' khiến tôi bủn rủn tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến quán cà phê, Tín khen tôi vẫn xinh đẹp như mấy năm trước. Tôi lạnh lùng bỏ ngoài tai những lời sáo rỗng ấy. Rồi anh ta đưa tôi cuốn sổ đỏ đã được ước định giá trị khoảng 6 tỷ chỉ với 1 điều kiện duy nhất: cho anh ta nhận lại và được quyền nuôi con.

Tôi bình tĩnh trả lại cuốn sổ đỏ cho anh ta và nói thẳng Tín chẳng xứng đáng làm bố của con gái tôi. Và từ lâu, tôi đã nói với con rằng bố con đã chết rồi, con không có bố. Tín vò đầu, vẻ mặt đau khổ. Anh ta nói mấy năm trước là anh ta sai khi đã bỏ rơi tôi nhưng lúc đó anh ta chưa có gì trong tay, anh ta không muốn làm tôi và con khổ sở. Tín cứ nghĩ tôi sẽ bỏ đứa bé đi, không ngờ tôi lại can đảm giữ con lại. Giờ anh ta có vợ nhưng chị ấy không có khả năng sinh con càng khiến anh ta ân hận, dày vò lương tâm hơn.

Tín khóc, bảo chỉ cần cho anh ta được gặp con gái, nhìn và ôm con, được nghe con gọi ba thôi là đủ rồi. Hiện giờ anh ta có tiền, cuộc sống giàu có và tài sản đó sau này sẽ để lại cho con tôi chỉ với điều kiện để anh ta đứng tên ở vị trí người bố trong giấy khai sinh.

Tôi bảo Tín cho tôi thời gian suy nghĩ và hỏi ý kiến mọi người. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên cho con nhận ba vì dù sao Tín cũng là bố ruột của bé. Nhưng tôi rất sợ, tôi sợ mất con, tôi sợ cuộc sống không còn bình yên nữa. Mà không cho con nhận ba, tôi cũng sợ khi lớn lên, con sẽ giận mình. Tôi nên làm gì cho đúng đây?

Đang chuẩn bị trao nhẫn cưới, chồng bất ngờ mặt mày tái nhợt, run rẩy đứng không vững, mồ hôi 'túa ra như tắm' khi thấy người này

Đang chuẩn bị trao nhẫn cưới, chồng bất ngờ mặt mày tái nhợt, run rẩy đứng không vững, mồ hôi 'túa ra như tắm' khi thấy người này

Bó hoa cưới trên tay tôi đã rơi xuống đất từ lúc nào, còn Duy mặt mày tái nhợt, run rẩy đứng không vững và mồ hôi túa ra như tắm giữa cái gió se lạnh cuối thu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 21 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 28 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 29 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường