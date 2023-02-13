Giữ gìn 'đời con gái' đến đêm tân hôn, tôi bị chồng nói lời chì chiết, rơi vào 'ngõ cụt' vì nguyên nhân trớ trêu này

Tâm sự 13/02/2023 06:22

Ngay đêm tân hôn, hôn nhân của tôi đã rơi vào ngõ cụt, chỉ vì tôi còn trinh tiết.

Tôi và chồng có thời gian yêu nhau gần 2 năm trước khi kết hôn. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi chỉ dừng lại ở việc ôm hôn và âu yếm ở bên ngoài chứ không dám đi quá giới hạn.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá truyền thống, từ nhỏ đã được bà nội và mẹ dặn dò: "Con gái phải biết giữ mình, lấy chồng về mà mất trinh tiết là người ta khinh cho, không xem mình ra gì đâu". Câu nói đó ám ảnh trong tâm trí nên mỗi khi định thân mật hơn với người yêu đều kịp thời dừng lại. Tôi từng chia tay mối tình đầu vì anh ấy đòi hỏi phải làm chuyện ấy trong thời gian yêu nhau.

Đối với chồng tôi, lúc đầu mới yêu anh đòi hỏi rất nhiều, chỉ vì chuyện này mà mấy lần suýt chia tay. Sau đó, anh thấy tôi kiên quyết nên dừng lại. Dù từng đi du lịch chung, ở lại qua đêm nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở ôm hôn. Mặc dù trước khi yêu tôi, anh từng sống chung với người yêu cũ như vợ chồng.

Giữ gìn 'đời con gái' đến đêm tân hôn, tôi bị chồng nói lời chì chiết, rơi vào 'ngõ cụt' vì nguyên nhân trớ trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi cứ tưởng tượng đêm tân hôn dành lần đầu tiên cho chồng sẽ thực sự hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm, vì không có kinh nghiệm và kỹ năng, tôi hoàn toàn hụt hẫng.

Tất cả tôi chỉ thấy đau còn anh mệt mỏi chứ không có cảm giác thăng hoa trong tưởng tượng. Suốt thời gian sau khi cưới, tôi vẫn không thể quan hệ bình thường do bị đau đớn. Tôi cảm thấy căng thẳng và bất lực vô cùng.

 

Lúc đầu, chồng tôi còn nhẫn nại nhưng về sau anh gắt gỏng khi cuộc ân ái không được như mong muốn. Anh làm tôi tổn thương bằng những lời nói khó nghe: "Em xem lại bản thân đi, kĩ năng cơ bản để làm vợ còn không xong". 

Thật sự, tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Tôi đi khám thì không bị bệnh gì, bác sĩ tư vấn do tâm lý tôi căng thẳng gây co thắt mỗi khi gần chồng mới như thế.

Cưới nhau hơn nửa năm, vợ chồng tôi chưa một lần ân ái hạnh phúc. Dần dần chồng tôi không muốn gần vợ nữa, anh xách gối ra ngủ riêng. Anh bảo ngủ với vợ thấy ức chế, cảm xúc dâng trào mà động vào lại bị đẩy ra.

Nếu biết trước thế này, tôi đã mạnh dạn sống hết mình khi yêu để tìm sự hòa hợp trong chuyện chăn gối.  Tưởng giữ được trinh tiết, sẽ được chồng tôn trọng nào ngờ hôn nhân của tôi lại rơi vào ngõ cụt.

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