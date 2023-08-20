Quyết định ly hôn vì chồng nghèo mạt, nào ngờ đêm trước ngày tái giá tôi khóc không thành tiếng khi anh dúi vào tay thứ này

Tâm sự 20/08/2023 08:19

Tôi và chồng cũ lấy nhau khi mới 18 tuổi, lúc đó còn quá trẻ để lập gia đình. Nguyên nhân là vì tôi mang thai, phải nhanh chóng kết hôn để tránh thiên hạ lời ra tiếng vào.

Khi cưới nhau về, cả tôi và chồng đều còn trẻ, lại hay cãi vã mâu thuẫn. Dù đã có vợ con, chồng cũ vẫn thích chơi bời, nhậu nhẹt. Tôi không chỉ tủi thân khi thấy chồng vô tâm mà còn phải chịu đựng mẹ chồng ghẻ lạnh. Bà nghĩ tôi gài bẫy con trai bà, luôn soi mói bắt lỗi tôi.

Những lần tôi đi khám thai một mình, về nhà gặp mẹ chồng hoạnh họe, còn chồng thì đang đi chơi với bạn, tôi khóc rất nhiều. Ngày tôi sinh con đầu lòng, chỉ gia đình tôi vào thăm, chồng và gia đình chồng chưa từng xuất hiện. Mẹ chồng tôi từ khi nghe tôi sinh con gái thì đã chẳng thèm ngó ngàng tới cháu.

Quyết định ly hôn vì chồng nghèo mạt, nào ngờ đêm trước ngày tái giá tôi khóc không thành tiếng khi anh dúi vào tay thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy tháng đầu sau sinh, tôi cũng chỉ có một mình chăm sóc con nhỏ. Chồng tôi chẳng mặn mà gì với con mới sinh, vẫn thích chơi bời, hết game rồi lại nhậu. Tôi nhiều lần trách chồng thì bị anh mắng chửi, thậm chí là hăm đánh. Mẹ chồng thì một mực nói tôi vô dụng còn đổ thừa cho chồng. Quá mệt mỏi, khi con chưa tròn 1 tuổi thì tôi đã về nhà bố mẹ đẻ ở.

Tôi quyết định ly hôn chồng, gửi con cho bố mẹ trông rồi tìm việc kiếm tiền. Sau 4 năm cố gắng, tôi gom được chút tiền mở tiệm tạp hóa nhỏ. Dù chưa thể giàu có nhưng tôi có thể lo cho con gái cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Sau đó tôi gặp Hùng, anh chủ động theo đuổi tôi, không ngại việc tôi từng ly hôn và có con. Cảm động trước chân tình của anh, tôi đồng ý tái giá.

Tôi không ngờ là đêm trước ngày tái giá, chồng cũ đến tìm tôi.

Tôi không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng anh cầu xin tôi nghe anh nói. Anh để trước mặt tôi xấp ảnh, trong đó là hình ảnh Hùng âu yếm với nhiều người phụ nữ cùng lúc, bọn họ chơi trò người lớn cùng nhau…

Tôi chết điếng không biết chồng cũ lấy đâu ra những tấm hình này. Chồng cũ còn cho tôi biết Hùng từng có một đời vợ nhưng giấu tôi, anh ta ngoại tình nên bị vợ bỏ, còn có hai đứa con trai riêng. Tôi sững sờ không thể tin được.

Chồng cũ thấy tôi như thế thì dúi vào tay tôi một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn cưới khi rời khỏi nhà chồng tôi đã bỏ lại. Tôi nghe chồng cũ nói:

“Anh biết ngày trước mình là thằng khốn làm khổ em. Nhưng mấy năm nay anh rất hối hận, anh bỏ chơi bời mà làm ăn. Anh muốn cho mẹ con em cuộc sống đủ đầy. Giờ anh có nhà có xe rồi, mẹ con em có thể trở lại với anh không? Anh thề sẽ không bao giờ tổn thương em và con nữa”.

Quyết định ly hôn vì chồng nghèo mạt, nào ngờ đêm trước ngày tái giá tôi khóc không thành tiếng khi anh dúi vào tay thứ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá bất ngờ vì những chuyện xảy ra trước mắt, tôi lặng người không trả lời. Tôi gặp chồng sắp cưới hỏi cho ra lẽ, anh ra đành thú nhận những gì chồng cũ của tôi nói là chính xác. Mặc cho anh ta giải thích, tôi quyết định hủy hôn ngay trong hôm đó.

Còn về chồng cũ, anh ấy mấy ngày nay đều cố gắng thể hiện lòng chân thành với tôi. Nhưng tôi quá sợ cuộc hôn nhân cũ, như chim từng ngã đau mà sợ cành cong. Tôi phải làm sao đây?

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Tôi lập gia đình đã 3 năm nhưng vợ tôi vẫn chưa mang thai. Tôi và vợ vẫn yêu đương mặn nồng như thời yêu nhau nhưng bố mẹ tôi lại không ngừng thối thúc việc có con.

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