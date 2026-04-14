Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi 'ngã quỵ' khi nhìn vào màn hình

Tâm sự 14/04/2026 16:29

Tôi từng có một khoảng thời gian hạnh phúc vì yêu và được yêu. Chúng tôi yêu nhau rồi tổ chức đám cưới. Để có thể thành vợ chồng, chúng tôi phải trải qua không ít khó khăn. Tôi là trẻ mồ côi, được một người phụ nữ hiếm muộn nhận về nuôi. Tôi không học hành nhiều, lớn lên phụ giúp mẹ nuôi buôn bán nhỏ tại nhà.

Tôi gặp Quý trong một lần tình cờ. Anh ấy là con trai một trong gia đình khá giả, có cha mẹ làm nghề giáo. Tất nhiên gia đình anh ấy không chấp nhận tôi. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, kiên trì chứng minh tình yêu của mình. Đến ngày có thể lấy được nhau, tôi và chồng trào nước mắt hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với tôi lâu. 3 năm lấy nhau, tôi không thể mang thai. Gia đình chồng gay gắt oán trách tôi, còn trách cả chồng tôi. Dù sao Quý cũng là con trai một, bố mẹ anh đương nhiên mong ngày có cháu.

Tôi quyết định đi khám rồi chết điếng khi nghe tin mình không thể mang thai. Tôi khóc hết nước mắt, quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi là người tốt, tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bắt anh sống cuộc đời không con cháu cả đời này.

Nhưng chồng tôi kiên quyết không đồng ý. Đến một ngày khi không còn chịu nổi nữa, tôi dọn đồ bỏ đi. Tôi chỉ để lại đơn ly hôn đã ký và kết quả khám bệnh của mình. Chắc có lẽ chồng tôi cũng đã chán nản, căng thẳng với áp lực từ gia đình, sau đó anh cũng đồng ý ly hôn. Ngày gặp nhau ở tòa, tôi và chồng giấu trong lòng nỗi thống khổ cùng cực. Sau đó, Quý còn lén chuyển cho tôi số tiền 1 tỷ, nói tôi phải cố gắng sống thật tốt.

Tôi chuyển đến nhà mới, cách nhà chồng cũ 1 tiếng đi xe máy. Nhưng cứ đến đêm là tôi lại nghe trước cổng có tiếng xe cùng âm thanh lạ. Tôi nghe hàng xóm nói có một người đàn ông hay ngồi trước cổng nhà tôi mỗi đêm. Vì mới chuyển đến lại ở một mình nên tôi sợ lắm. Tôi lắp camera để xem đó là ai. Đến khi nhìn hình ảnh trong camera thu lại, tôi bật khóc nức nở.

Đó là người chồng cũ của tôi. Anh mỗi đêm đều đến ngồi trước cửa nhà tôi nhưng không thể vào. Chúng tôi vẫn còn nhớ thương nhau nhưng không thể gặp nhau. Liệu tôi có thể một lần ích kỷ giữ anh lại được không?

Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Đến ngày thứ ba, khuya hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy thì không thấy vợ đâu. Tôi định đi xuống bếp uống ước, đồng thời tìm xem khuya rồi mà vợ đã đi đâu. Lúc tôi đi qua phòng chị giúp việc ở tầng trệt thì bất ngờ nghe tiếng vợ nghẹn ngào.

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

2 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp, tôi "sốc ngất" khi biết danh tính thực sự của mẹ đứa trẻ

2 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp, tôi "sốc ngất" khi biết danh tính thực sự của mẹ đứa trẻ

Định gây bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm không báo trước, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ

Định gây bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm không báo trước, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ

Về ra mắt gặp "tình cũ" của bạn trai đang múa chảo trong bếp, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai khen nức nở

Về ra mắt gặp "tình cũ" của bạn trai đang múa chảo trong bếp, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai khen nức nở

Thấy con mèo lạ vào nhà, tôi lặng lẽ bám theo mẹ chồng ra sau vườn rồi "sốc ngất" trước cảnh tượng trước mắt

Thấy con mèo lạ vào nhà, tôi lặng lẽ bám theo mẹ chồng ra sau vườn rồi "sốc ngất" trước cảnh tượng trước mắt

Đêm tân hôn chồng bỏ đi sau một cuộc gọi, biết người gọi là "vợ cũ" tôi chết lặng nhìn anh rời khỏi nhà

Đêm tân hôn chồng bỏ đi sau một cuộc gọi, biết người gọi là "vợ cũ" tôi chết lặng nhìn anh rời khỏi nhà

Liều mình lấy chồng U40, đêm tân hôn vừa vò tóc anh, tôi "hét thất thanh" phát hiện bí mật giấu sau lớp tóc giả

Liều mình lấy chồng U40, đêm tân hôn vừa vò tóc anh, tôi "hét thất thanh" phát hiện bí mật giấu sau lớp tóc giả