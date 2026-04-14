2 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp, tôi 'sốc ngất' khi biết danh tính thực sự của mẹ đứa trẻ

Tâm sự 14/04/2026 16:02

Ba năm sau khi ly hôn chồng, tôi bất ngờ nhận điện thoại của chồng cũ. Anh hỏi tôi đang ở đâu, anh muốn gặp tôi một lúc. Tôi quyết từ chối thì anh nói muốn mời tôi đến dự đám cưới của anh. Tôi chết lặng, đồng ý gặp chồng cũ.

Tôi kết hôn 5 năm nhưng không có con. Sau khi tôi và Quốc đi khám thì phát hiện người có vấn đề là tôi. Quốc chưa từng trách tôi, anh lúc nào cũng dịu dàng an ủi, cổ vũ tôi. Dù bố mẹ Quốc có nói bóng gió khuyên anh bỏ vợ thì anh vẫn bỏ ngoài tai. Dù tôi biết anh rất yêu trẻ con, ánh mắt của anh tràn trề yêu thương khi nhìn thấy chúng. Cũng chính vì như thế tôi lại càng thấy có lỗi với Quốc.

Đến năm thứ 5 vẫn chưa có con, tôi đã buông hết hy vọng. Mẹ của Quốc tái phát bệnh tim, bệnh tình dần trở nặng. Lúc chỉ còn tôi ở lại trông mẹ chồng, mẹ chồng đỏ mắt nắm lấy tay tôi. Bà cầu xin tôi ly hôn chồng, vì bà biết mình không còn nhiều thời gian. Bà muốn nhìn mặt cháu nội trước khi nhắm mắt xuôi tay. Lòng tôi đổ vỡ xót xa, gật đầu đồng ý với mẹ chồng.

 

Sau hôm đó tôi đòi ly hôn chồng. Quốc lặng người nhìn tôi, anh nói tôi đừng quấy, thời gian này anh rất mệt mỏi. Tôi biết chứ, vì lúc này anh vừa gặp khó khăn trong công việc, mẹ thì nằm viện. Chính vì vậy, tôi mới đòi ly hôn vào thời điểm này, vì chắc chắn anh sẽ đồng ý. Mục đích của tôi chính là làm anh thấy tổn thương mà chọn buông tay tôi. Sau đó, tôi quả thật đã thành công, chúng tôi ly hôn.

Một năm sau khi ly hôn chồng, tôi nghe tin mẹ chồng cũ đã khỏe lại, bà đang tìm con dâu mới cho con trai. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng sống tiếp những tháng ngày cô đơn. Tôi mong chồng cũ sẽ tìm được người vợ cho anh một gia đình thật sự. Tôi mong anh sẽ hạnh phúc hơn tôi. 

Ba năm sau khi ly hôn chồng, tôi bất ngờ nhận điện thoại của chồng cũ. Anh hỏi tôi đang ở đâu, anh muốn gặp tôi một lúc. Tôi quyết từ chối thì anh nói muốn mời tôi đến dự đám cưới của anh. Tôi chết lặng, đồng ý gặp chồng cũ.

Khi mở cửa cho anh, tôi sững sờ nhìn thấy anh đang bế một đứa bé trai chưa tròn 3 tuổi. Tôi hỏi anh đứa trẻ đó là con của anh, anh bình thản trả lời đó là con của anh. Tôi gượng cười rồi nghĩ vậy là anh có con trước rồi mới làm đám cưới sao? Vậy là chỉ mấy tháng sau khi chia tay tôi, anh đã có người phụ nữ khác sao?

Nhưng những lời Quốc nói sau đó làm tôi bất ngờ vô cùng. Anh nói muốn tái hôn với tôi, vì mẹ của đứa trẻ này không còn nữa. Anh đến đây là muốn mời tôi làm đám cưới lần thứ hai với anh. Tôi nhìn anh chăm chú rồi nói mình cần thời gian suy nghĩ. Quả thật tôi còn yêu chồng cũ rất nhiều, tôi sẵn sàng nuôi con riêng của chồng để được ở bên cạnh anh.

Ba hôm sau, tôi đồng ý quay lại với Quốc. Mẹ của Quốc vẫn không vừa lòng với tôi nhưng giờ bà chỉ quan tâm đến cháu nội. Mọi chuyện vẫn diễn ra như tôi nghĩ, tôi yêu thương con trai riêng của chồng, tôi và chồng lại hạnh phúc như xưa. Cho đến một ngày tôi phát hiện một sự thật không tưởng.

Hôm đó con trai bị bệnh phải truyền máu, sau đó tôi phát hiện Quốc không phải là cha ruột của đứa trẻ. Sau đó trở về nhà, Quốc kể tôi nghe mẹ của đứa trẻ là người bạn thân của anh. Hai vợ chồng của cô ấy gặp tai nạn cùng mất, chỉ còn đứa trẻ không ai muốn nhận nuôi. Anh nhận con về nuôi, sau đó nói với mọi người rằng nó là con của anh.

Tôi khóc lặng người khi nghe chồng kể. Hóa ra anh không hề có người phụ nữ nào khác sau khi rời xa tôi. Hóa ra anh cũng chẳng màng chuyện phải có con mà chỉ muốn sống cùng tôi hạnh phúc. Tôi thấy mình may mắn vô cùng khi lấy được người đàn ông chân thành yêu thương tôi đến thế.

Định gây bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm không báo trước, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ

Tôi mở cửa phòng ngủ thì thấy người phụ nữ kia chính là vợ cũ của bạn trai. Chị ấy đang nằm trên giường cùng với bạn trai của tôi và con trai của hai người. Họ ôm lấy nhau ngủ như một gia đình thực thụ. Tôi vừa nhìn qua đã thấy lòng dạ nát tan, đau xót vô cùng.

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "sốc ngất" khi một người phụ nữ lạ lao đến giật tóc con trai để đi xét nghiệm ADN

Phản ứng nhanh chóng, nam thiếu niên cứu bạn bị điện giật trên sân bóng và cái kết

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà bất ngờ tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ nhưng yêu cầu đi kèm khiến tôi "rụng rời"

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 15/4/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Nghe tiếng khóc, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khiến ai cũng xót xa

Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Nửa đêm thấy vợ quỳ gối dâng 30 triệu cho chị ô sin, tôi "chết đứng" khi nghe bí mật họ đang cố che giấu

NÓNG: Bé gái 9 tuổi có 34 vết bầm nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk

Tử vi thứ Tư 15/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/4/2026, 3 con giáp một bước thành đại gia, tiền tỷ căng ví, ung dung hưởng Phước, may mắn ngập lối

Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

Định gây bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm không báo trước, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ

Về ra mắt gặp "tình cũ" của bạn trai đang múa chảo trong bếp, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai khen nức nở

Thấy con mèo lạ vào nhà, tôi lặng lẽ bám theo mẹ chồng ra sau vườn rồi "sốc ngất" trước cảnh tượng trước mắt

Đêm tân hôn chồng bỏ đi sau một cuộc gọi, biết người gọi là "vợ cũ" tôi chết lặng nhìn anh rời khỏi nhà

Liều mình lấy chồng U40, đêm tân hôn vừa vò tóc anh, tôi "hét thất thanh" phát hiện bí mật giấu sau lớp tóc giả