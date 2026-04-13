Bắt gặp vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo để rồi 'chết lặng' khi thấy điểm đến

Tâm sự gia đình 13/04/2026 17:15

Tiền bạc chi tiêu trong nhà tôi luôn đưa cho vợ đủ, có khi dư để vợ thấy cần gì thì mua. Thậm chí tôi còn đưa thêm tiền để vợ mua quần áo, một lần 5 – 6 triệu tôi cũng thấy bình thường. Tôi muốn cô ấy thấy thoải mái khi ở nhà chăm sóc gia đình.

Vợ của tôi từng có một đời chồng nhưng không có con chung. Tôi thương vợ thật lòng nên không để tâm gì chuyện này. Từ ngày biết về vợ tôi, mẹ tôi cũng không chê bai gì, nên khi chúng tôi lấy nhau thì gia đình càng thêm đông vui.

Từ khi lấy tôi thì vợ chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước, chăm sóc mẹ chồng. Dù mẹ tôi bị bệnh, đi đứng khó khăn nhưng bà vẫn có thể tự vệ sinh cá nhân. Có vợ tôi ở nhà trông coi thì tôi cũng an tâm hơn. Vì tôi kiếm tiền cũng kha khá nên có thể một mình lo cho cả gia đình.

 

Nhưng khi tôi để ý thì không thấy cô ấy đem về nhà bộ quần áo mới nào. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra sáng nào vợ cũng mua đồ ăn đầy ắp nhưng bữa ăn nào trong nhà cũng chẳng có gì mới. Một hôm, tôi để ý vợ đi chợ về xách nhiều đồ lắm, tôi định đi tới giúp cô ấy. Nhưng vợ tôi vội né sang một bên, tiến thẳng vào trong bếp.

Tôi có linh cảm vợ đang giấu mình điều gì đó. Tôi đi đến tủ lạnh xem thì thấy có rất nhiều đồ ăn, nhưng sao bữa cơm chẳng bao giờ có những món này? Tôi hỏi mẹ dạo này ăn uống sao thì bà nói vẫn chỉ có mấy món quen thuộc. Tôi thấy rất kì lạ.

Cho đến một hôm tôi bất ngờ về nhà vào buổi trưa. Chưa đi đến nhà thì tôi thấy vợ xách hai hộp cơm, chạy xe ra ngoài. Tôi bèn len lén đi theo vợ thì bắt gặp cảnh tưởng bất ngờ. Vợ tôi rẽ vào một căn phòng trọ gần nhà tôi. Có một người đàn ông ra nhận cơm của vợ tôi, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là chồng cũ của cô ấy.

Vợ tôi quay lại nhìn thì hoảng hốt khi thấy tôi. Tôi đợi vợ về tới nhà mới nói chuyện. Cô ấy cúi mặt nói chồng cũ liên lạc lại thở than không có tiền, không có cái ăn. Thế là vô ấy hằng ngày nấu ăn đem đến cho gã ta. Cô ấy nói chỉ đi đưa cơm vào buổi trưa. Mẹ chồng tôi đi đứng khó khăn nên cũng không biết chuyện này.

Tôi nghe chuyện vợ và chồng cũ mà lửa giận bùng trong người. Dù là vợ tôi thương cảm người gặp khó khăn, nhưng đó là chồng cũ của cô ấy, tôi khó mà chấp nhận được. Huống hồ, cô ấy toàn nấu những món ngon cho gã ta. Tôi liền nghĩ có lẽ vợ vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Giờ tôi phải làm sao đây?

Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Tôi từng nghĩ đã lấy chồng rồi thì không ly hôn. Vì trước khi tôi nhận ra mình sai lầm, tôi đã sinh con. Tôi cố gắng giữ một mái nhà cho bản thân, cho con gái của mình.. Tôi sẵn sàng kiên nhẫn tìm cách dung hòa tính cách với chồng.

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Vứt bỏ vợ tào khang để cưới bồ có bầu "quý tử", chồng chết nghẹn nhận cái kết đắng ngay khi vừa ký đơn ly hôn

Vứt bỏ vợ tào khang để cưới bồ có bầu "quý tử", chồng chết nghẹn nhận cái kết đắng ngay khi vừa ký đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, Thần Tài trao lộc vàng, 3 con giáp chính thức hết nghèo, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', ngồi không cũng hưởng phú quý

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, Thần Tài trao lộc vàng, 3 con giáp chính thức hết nghèo, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', ngồi không cũng hưởng phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Người phụ nữ may mắn sống sót, chui ra khỏi gầm xe tải sau va chạm khiến người xem thót tim

Người phụ nữ may mắn sống sót, chui ra khỏi gầm xe tải sau va chạm khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Bắt gặp vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy điểm đến

Bắt gặp vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy điểm đến

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trong 4 tuần tới, Thân Phật phù trợ, 3 con giáp cát Lộc đầy nhà, TIỀN TÀI DƯ DẢ, hưởng trọn phúc TRỜI ban, tương lai vụt sáng

Trong 4 tuần tới, Thân Phật phù trợ, 3 con giáp cát Lộc đầy nhà, TIỀN TÀI DƯ DẢ, hưởng trọn phúc TRỜI ban, tương lai vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Bị ép làm rể nhà sếp, tôi lên kế hoạch "lật kèo" ngay đêm tân hôn nhưng cái kết lại "ngọt lịm" ngoài dự tính

Bị ép làm rể nhà sếp, tôi lên kế hoạch "lật kèo" ngay đêm tân hôn nhưng cái kết lại "ngọt lịm" ngoài dự tính

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/4/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn đủ đường, giàu có vang danh, làm ăn xuôi thuận

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/4/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn đủ đường, giàu có vang danh, làm ăn xuôi thuận

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vứt bỏ vợ tào khang để cưới bồ có bầu "quý tử", chồng chết nghẹn nhận cái kết đắng ngay khi vừa ký đơn ly hôn

Vứt bỏ vợ tào khang để cưới bồ có bầu "quý tử", chồng chết nghẹn nhận cái kết đắng ngay khi vừa ký đơn ly hôn

Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Bị ép làm rể nhà sếp, tôi lên kế hoạch "lật kèo" ngay đêm tân hôn nhưng cái kết lại "ngọt lịm" ngoài dự tính

Bị ép làm rể nhà sếp, tôi lên kế hoạch "lật kèo" ngay đêm tân hôn nhưng cái kết lại "ngọt lịm" ngoài dự tính

Thấy con gấu bông trên bàn thờ, chồng giận dữ ném đi còn tôi "sốc ngất" khi nhận ra bí mật về đứa con năm ấy

Thấy con gấu bông trên bàn thờ, chồng giận dữ ném đi còn tôi "sốc ngất" khi nhận ra bí mật về đứa con năm ấy

Dọn nhà thấy túi nilon đen cũ nát dưới gầm tủ, tôi vừa mở ra xem đã "sốc ngất" trước bí mật chồng giấu kín

Dọn nhà thấy túi nilon đen cũ nát dưới gầm tủ, tôi vừa mở ra xem đã "sốc ngất" trước bí mật chồng giấu kín

Chồng đã mất 5 năm bỗng gửi vào tài khoản tôi 1 tỷ đồng, khiến tôi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Chồng đã mất 5 năm bỗng gửi vào tài khoản tôi 1 tỷ đồng, khiến tôi bàng hoàng trước sự thật đằng sau