Dọn nhà thấy túi nilon đen cũ nát dưới gầm tủ, tôi vừa mở ra xem đã 'sốc ngất' trước bí mật chồng giấu kín

Tâm sự gia đình 11/04/2026 12:57

Đến một ngày, tôi dọn lại nhà kho sau nhà. Trong đó có một cái tủ gỗ đã cũ, tôi mở ra để sắp xếp lại, xem có gì cũ quá thì vứt đi, không để chật chội trong nhà. Chẳng ngờ được, tôi nhìn thấy một túi nilo cũ rách bị chuột gián cắn xé.

Từ ngày lấy nhau, chồng tôi thành thật nói với tôi lương của anh 20 triệu mỗi tháng, không có nguồn thu nhập nào khác. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 18 triệu, còn 2 triệu anh dằn túi để đi đường, giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu anh cần thêm thì sẽ nói với tôi để lấy thêm.

Chồng tôi thú nhận anh có thói vung tiền quá trán nên nhờ tôi giữ hộ. Anh nói đưa tiền cho tôi để tôi chăm lo cho gia đình, nuôi nấng con cái. Chồng tôi cũng không ngại đưa nhiều tiền cho vợ, anh cho rằng đó là trách nhiệm của người chồng, để vợ giữ tiền thì gia đình mới hạnh phúc được. Bởi thế, tôi thấy mình may mắn khi lấy được tấm chồng biết suy nghĩ thấu đáo như thế. Nhiều khi thấy chồng thành thật, tôi còn nhét vào ví thêm tiền để anh dùng khi ra ngoài.

Dọn nhà thấy túi nilon đen cũ nát dưới gầm tủ, tôi vừa mở ra xem đã 'sốc ngất' trước bí mật chồng giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ chắc do tôi hay chồng bỏ quên thứ gì trong đó, định mang đi vứt đi. Nhưng khi tôi cầm túi mang đi thì bất chợt rớt ra một tờ 500 ngàn dính bụi bặm. Tôi dốc hết túi nilon xuống sàn thì bàng hoàng khi thấy một xấp tiền 500 ngàn rơi đầy trên sàn. Những tờ tiền này bị để quá lâu trong tủ cũ nên bị mọt, gián gặm rách.

Tôi đếm hết chỗ tiền thì có khoảng 30 triệu. Đây chắc chắn là khoảng tiền chồng tôi cất ở đây. Nhưng tôi không biết có phải là quỹ đen của chồng không, hay là tiền bí mật nào đó mà chồng tôi phải giấu ở nơi cũ kỹ bụi bặm thế này. Đây là chiếc tủ bị vứt trong kho từ nhiều năm rồi, vì tiếc của nên tôi vẫn chưa muốn vứt đi.

Nhìn qua thì tôi có thể chắc chắn rằng chồng tôi để tiền ở đây nhưng lại không đụng tới trong một thời gian dài, có khi nào anh đã quên đi không? Tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên nói thẳng với chồng để anh không dám lập quỹ đen giấu vợ nữa. Hay là tôi cứ im lặng mang ra ngân hàng để đổi thành tiền mới không biết có được không? Tôi không biết phải làm thế nào, mọi người cho tôi ý kiến với!

Chồng đã mất 5 năm bỗng gửi vào tài khoản tôi 1 tỷ đồng, khiến tôi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Chồng đã mất 5 năm bỗng gửi vào tài khoản tôi 1 tỷ đồng, khiến tôi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

5 năm sau ngày chồng qua đời, mẹ chồng đến nhà tôi vào đúng ngày giỗ của chồng. Bà gọi tôi vào để nói chuyện riêng. Ngập ngừng một hồi thì mẹ chồng nói chồng tôi gửi cho tôi 1 tỷ dưới tên của bà. Bà nói giờ tôi muốn làm ăn, đầu tư gì thì cứ dùng số tiền này.

Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu, mọi điều hanh thông

Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học tăng lên 184 em, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn

Chồng nhất quyết đòi gặp mẹ rồi mới nhắm mắt mà ngó lơ vợ, biết được sự thật tôi vứt luôn khăn tang, mặc kệ đám tang dang dở

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/4-13/4), 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Thấy con mèo lạ vào nhà, tôi lặng lẽ bám theo mẹ chồng ra sau vườn rồi "sốc ngất" trước cảnh tượng trước mắt

Danh tính 4 nạn nhân tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Gia Lai

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

Chồng đã mất 5 năm bỗng gửi vào tài khoản tôi 1 tỷ đồng, khiến tôi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Chồng nhất quyết đòi gặp mẹ rồi mới nhắm mắt mà ngó lơ vợ, biết được sự thật tôi vứt luôn khăn tang, mặc kệ đám tang dang dở

Hào hứng đưa bồ vào khách sạn, chồng "ngã quỵ" khi nhận dòng tin nhắn của vợ

Đêm nào chồng cũng mang quả mướp đặt đầu giường, vợ tưởng chuyện tâm linh ai ngờ nghe lý do mà "ngã ngửa"

Bị chồng ghẻ lạnh ngay đêm tân hôn vì một hành động bị coi là "hư hỏng", nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ không rời

Vừa thấy con trai mới sinh chồng đã bỏ đi, mẹ chồng "tái mặt" rút máy gọi luật sư sang tên hết tài sản cho cháu

