Mẹ chồng giằng tay con trai không cho rửa bát với lời tuyên bố 'sốc' với con dâu, không ngờ con trai nói một câu khiến bà xoay chiều đổi gió bất ngờ

Chuyện mẹ chồng nàng dâu cô không muốn chồng phải can thiệp để tránh bà có cảm giác mình bị con trai bỏ rơi, nhưng thế này thì quá đáng lắm.

Thế mà chồng mình rửa bát giúp thì bà lừ mắt nhìn mình rồi giật tay chồng ra, nói một câu phong kiến khủng khiếp: 'Đàn ông nhà này không cần làm việc bếp núc' khiến chồng mình phải nháy mắt bảo mình ra làm tiếp".

Như Hoài nói, chuyện mẹ chồng nàng dâu cô không muốn chồng phải can thiệp để tránh bà có cảm giác mình bị con trai bỏ rơi, nhưng thế này thì quá đáng lắm. Rõ ràng vợ chồng cô cùng đi làm như nhau, lương cô còn cao hơn lương chồng. Cô đâu phải osin mà phải nai lưng ra làm còn chồng ngồi chơi.

Cô không cãi mẹ chồng nhưng tối hôm ấy cô lặng lẽ khóc. Cũng may, chồng cô vô tình tỉnh giấc nên biết vợ khóc, anh ôm cô vào lòng hứa sẽ thuyết phục mẹ chồng thay đổi. Ngày hôm sau, cô đi làm về nghe mẹ chồng to tiếng. Tiếng chồng nói to và cứng rắn: "Thời của mẹ khác xưa nên mẹ mới khổ như thế, còn con không thể để vợ con mệt lả mà mình ngồi chơi được. Thằng đàn ông sức dài vai rộng đã không kiếm được nhiều tiền như vợ, việc nhà lại khoanh tay thì ra gì hả mẹ? Mẹ vui lên thì chúng con mới vui được".

Tiếp theo câu chuyện của Hoài, cô vợ tên Tâm (26 tuổi, Nghệ An) cũng chốt một câu: "Chẳng cầu mong giàu sang, chỉ cần chồng yêu thương là có thật các chị ạ". Chuyện của Tâm cũng xuất phát từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chồng cô đã khéo léo khiến cho mối quan hệ từ căng thẳng trở nên "ngọt" nhờ chiêu này.

"Hồi mới làm dâu, mẹ chồng suốt ngày chê em vụng, nấu ăn không ngon, dọn nhà không sạch, nói chuyện với chồng như bạn bè (mà chúng em đúng là bạn bè trước khi cưới). Em còn nghe bà than thở với hàng xóm: 'Con dâu đúng là người dưng nước lã, tôi đau lưng than mấy ngày mà nó chẳng mua nổi cho lọ dầu xoa bóp'.

Em ấm ức kể với chồng. Chồng em đúng là chuyên gia tâm lý. Biết mẹ chồng thích được quan tâm, thích thể hiện với hàng xóm. Anh ấy mua quà gì cho mẹ cũng bảo em đem tặng, rồi còn dặn dò em mẹ nói gì cũng không được cãi, phải khen và ủng hộ hết mình".

Nhờ chồng tích cực hỗ trợ, sau 2 năm làm dâu Tâm đã vô cùng thân thiết với mẹ chồng. Cô không còn thấy việc mua những món quà nhỏ nhỏ, hay phải để ý bà đang cần cái gì để mua biếu bà là gánh nặng. Mẹ chồng cũng dễ tính và tâm lý với đôi vợ chồng trẻ hơn hẳn.

Thế mới nói, trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điểm tựa mà chị em nên dựa vào chính là chồng mình. Chỉ có chồng mình mới hiểu tính mẹ để nói điều lọt tai bà. Cũng chỉ có chồng mình mới đủ yêu thương cả mẹ và vợ để không ai bị ấm ức.