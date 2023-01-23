Câu chuyện của Tuyết dưới đây là một ví dụ. Hai vợ chồng cưới nhau, bố mẹ cho được gì thì quý cái ấy, không thì cũng phải nỗ lực phấn đấu, tùy hoàn cảnh gia đình. Có điều, đám cưới trong mơ với quà cưới hậu hĩnh cũng khiến cô dâu và nhà gái mở mày mở mặt với thiên hạ. Nhưng đâu phải nhà trai nào cũng nghĩ như thế?

Mẹ chồng nàng dâu vốn là những người xa lạ, bỗng chốc trở thành người nhà. Hai người phụ nữ này, nếu không dùng sự chân thành để đối đãi với nhau thì rất dễ hiểu nhầm. Đôi khi mẹ chồng tốt vẫn bị con dâu oán trách hoặc ngược lại. Thực ra, chỉ cần chia sẻ với nhau nhiều hơn thì chuyện gì cũng giải quyết được.

Ngày Tuyết cưới, bố mẹ cô chuẩn bị cho cô 2 cây vàng, cùng với món quà cưới là tuần trăng mật trị giá gần 100 triệu cho hai vợ chồng đi du lịch nước ngoài. Trước giờ, cô và Khải đều có công việc tốt nên cũng để dành được gần 400 triệu. Khi cưới, đôi trẻ tự lo chi phí ảnh cưới, mua sắm đồ đạc phòng cưới chứ không phiền đến bố mẹ chồng. Nói như vậy để thấy, bản thân cô không đòi hỏi nhiều.

Thế nhưng, hôm cưới cô buồn tới mức bật khóc ngay trong đêm tân hôn, tất cả chỉ vì đám cưới của cô sơ sài quá đáng. Bố mẹ chồng trước đều là sếp trong công ty lớn, mới về hưu được vài năm nhưng nhà cửa cũng hoàng tráng. Vậy mà ông bà đòi tổ chức đám cưới ở sân nhà, không ra khách sạn để tiết kiệm chi phí.

Quá đáng hơn, trong đám cưới, mẹ chồng không hề lên trao vàng cưới cho con dâu. Thủ tục cưới thì đơn giản đến mức khó tin. Tuyết tự dưng có cảm giác như mẹ chồng không muốn đón nhận cô.

Nhìn vẻ mặt con gái buồn thất thần, thêm tiếng bình luận ra vào của khách khứa cùng đi đưa dâu, bố Tuyết nổi giận đùng đùng, giục mọi người về sớm trước ánh mắt ngạc nhiên của họ nhà trai.

Tối hôm ấy, Khải vỗ về mãi Tuyết mới thôi ấm ức. Cô không muốn mới về nhà chồng đã tranh cãi khiến mẹ chồng nàng dâu khó nhìn mặt nhau, nhưng thực sự trong lòng cô không thoải mái. Khải thì chỉ biết thuyết phục: "Bố mẹ anh không ưa hình thức nên mới tổ chức đơn giản, em đừng nghĩ xấu".

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Đến ngày lại mặt, lúc ăn sáng xong Tuyết và Khải chuẩn bị bắt taxi về nhà cô thì mẹ chồng gọi cả hai lại, ân cần đưa giỏ quà chuẩn bị rất chu đáo. Ông bà còn đòi đi cùng sang nhà gái chơi để bàn việc quan trọng khiến Tuyết ngạc nhiên.

Đến nơi, trong lúc đợi cơm, mẹ chồng Tuyết mới tươi cười bảo ông thông gia: "Nay vợ chồng tôi theo các cháu sang đây muốn bàn với anh chị một việc lớn. Nhà tôi rộng thật, ở thoải mái nhưng bọn trẻ chắc chắn không thích. Tôi tính mua cho các cháu căn nhà 4 tầng ở khu A, chỗ ấy về nội hay ngoại đều tiện đường.

Hôm cưới đông người tôi không muốn bị nói là 'hợm của' nên chẳng dám khoe ra. Nay ông bà đồng ý thì cũng là ngày đẹp, cả nhà mình ra xem khu ấy rồi đặt cọc cho các con. Tôi cho nhà, ông bà có lòng thì cho chúng nó tiền mua sắm đồ đạc thêm nhé.

Nhà tôi hơi thất lễ, lúc đám cưới quyết định làm nhỏ gọn mà không bàn trước nên ông bà cũng không được tự hào với khách khứa lắm. Có gì ông bà thông cảm cho".

Mẹ chồng Tuyết vừa dứt lời, bố mẹ cô ngượng ngùng cảm ơn. Cô thì nắm chặt tay chồng, rơm rớm nước mắt xúc động. Không phải vì món quà cưới bất ngờ mà cô vui đến thế, mà vì cách nói chuyện, thái độ của mẹ chồng đối với việc vừa qua khiến cô cảm giác yên tâm. Có một người mẹ chồng sống giản dị và chân thành, cô chỉ cần hiếu thảo và trân trọng gia đình chồng thì chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Chuyện của Tuyết đúng là một cái kết đẹp. Không phải ai cũng may mắn như cô ấy. Nhưng chúng ta vẫn nên tin vào những cặp mẹ chồng nàng dâu vui vẻ đón nhận nhau như thế. Đơn giản, chỉ cần mỗi người nghĩ cho người còn lại và đối xử đúng mực.