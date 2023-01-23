Thúy tâm sự, cô là con con lớn trong một gia đình đông con nghèo khó. Cô không được ăn học bằng bạn bè đồng trang lứa. Học hết cấp 3, Thúy phải lên thành phố xin rửa bát thuê cho các nhà hàng khách sạn, giúp việc theo giờ để gom tiền chữa bệnh cho mẹ chạy thận mỗi tháng.

Đêm tân hôn ấy tưởng như sẽ là ác mộng, ngờ đâu nó lại đưa Thúy sang một trang đời mới ngoài sức tưởng tượng. Cuộc hôn nhân vốn xuất phát từ quan hệ mua bán, đổi trác vậy mà giờ đây lại đâm hoa kết trái thành tình yêu mãnh liệt. Đó là câu chuyện tình yêu của vợ chồng Mai Thúy, người phụ nữ may mắn tìm thấy hạnh phúc trong tận cùng đau khổ.

Nợ lâu ngày nên các chủ nợ cứ lần lượt tới nhà Thúy đòi tiền. Thúy bảo, cô hiểu rằng nếu không giải quyết nhanh số nợ đó, sớm muộn gì bố mẹ cô cũng bị bọn chủ nợ giày vò tới chết. Còn em trai cô nữa, nó đang học cấp 3, giờ cũng nằng nặc đòi bỏ học đi làm ăn như cô. Ôm em trai vào lòng cô thương lắm, đời cô bỏ học đã chẳng còn tương lai, nên nhất định cô sẽ nghĩ cách trả hết số nợ kia rồi tiếp tục nuôi em ăn học cho nên người.

Lúc đầu còn có bố cô đỡ đần ở nhà làm thêm việc này việc kia nên kinh tế gia đình cũng đỡ hơn đôi chút. Nhưng từ khi ông bị đột quỵ thì mọi gánh nặng đều dồn cả lên vai Thúy. Không chỉ lo nuôi mấy miệng ăn trong nhà mà cô còn phải lo trả nợ 200 triệu tiền thuốc men, viện phí của cả bố mẹ mình trước đó.

Hôm ấy, một người quen sang nhà to nhỏ bảo có người ngỏ lời muốn hỏi cưới cô. Anh ta rất giàu, nhưng góa vợ. Thúy đồng ý cưới, họ chấp nhận trả hết nợ nần cho gia đình cô, còn sẵn sàng nuôi em cô ăn học.

Thúy bảo, nghe vậy cô hoang mang lắm, bởi như thế có khác nào bán thân. Cô còn trẻ, còn người kia đã góa vợ. Lúc ấy vị đại gia ấy vẫn còn đang ở nước ngoài. Anh ta rất bận, không có thời gian tới gặp Thúy. Nếu Thúy nhận lời, họ sẽ cử người mang sính lễ tới nhà cô ăn hỏi, tiền họ cũng chuyển khoản luôn. Tới hôm cưới anh ta sẽ về.

Suy nghĩ cả tuần trời, không còn cách nào, Thúy đành gật đầu chấp nhận với lời đề nghị của vị đại gia đó. Mọi thủ tục cưới xin đều do một tay nhà trai sắp đặt. Nhà Thúy không phải lo bất cứ việc gì.

Ngày cưới cuối cùng cũng tới, lòng Thúy buồn rười rượi. Cô bảo người ta lấy chồng thì vui còn cô nát hết cả ruột gan. Bởi tới ngày đưa dâu cô vẫn chẳng biết mặt ngang mũi dọc của chú rể là thế nào. Nhưng thôi nghĩ tới khoản nợ kếch xù của nhà được trả, Thúy lại tự an ủi mình phải cố gắng.

Giờ rước dâu đến, nhà trai đưa một chiếc xe hơi sang trọng tới đón. Chú rễ vẫn vắng mặt, họ bảo đêm nay vị đại gia ấy mới hạ cánh về đến Việt Nam. Cô cứ về nhà chồng đợi. Quả đúng như lời hứa, số tiền 200 triệu đã được chuyển vào tài khoản của cô.

Kết hôn theo kiểu trao đổi diễn ra đơn giản lắm. Người nhà chú rể đưa cô về căn biệt thự của anh ta rồi họ rời đi.

Ngồi một mình ủ rũ trong căn nhà rộng thênh thang, Thúy thấy mình lạc lõng cô đơn kinh khủng. Nghĩ ngợi đủ điều, mệt mỏi cô uể oải bước về phòng tân hôn thay đồ. Ngờ đâu, cánh cửa vừa mở ra, thấy người đàn ông ngồi bên trong mà cô giật mình đứng sững. Chú rể của cô – không ngờ vị đại giấu mặt ấy lại là Kiên - người bạn thân thời cấp 3 với cô.

Ảnh minh họa: Internet

Thúy kể, ngày ấy Kiên thích cô lắm, gia đình Kiên giàu có trái ngược hẳn nhà cô. Kiên từng nhiều lần gửi thư tay thổ lộ tình cảm mà Thúy chẳng để tâm vì nghĩ tình cảm tuổi học trò bồng bột sẽ chẳng đi tới đâu.

Sau khi Thúy bỏ học giữa chừng, Kiên cũng tới nhà vận động cô đi học mà không được. Sau anh theo bố mẹ vào Nam sinh sống, từ đó mất hẳn liên lạc với cô. Mấy năm trước Kiên lấy vợ, không may vợ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó Kiên ở một mình. Một lần về quê chơi, nghe hàng xóm kể về hoàn cảnh của Thúy, Kiên thương quá mới nghĩ ra kế hoạch hỏi cưới cô như vậy. Nắm tay Thúy, Kiên nhẹ nhàng bảo: "Sợ tới gặp trực tiếp nói chuyện, em lại từ chối anh như gần chục năm trước nên anh mới buộc lòng làm theo cách này".

Đêm ấy Thúy với Kiên ngồi kể chuyện tới sáng, ngồi nghe Kiên giãi bày, Thúy vừa tủi thân vừa cảm động. Không ngờ sau ngần ấy năm không gặp, người giúp cô vượt qua khó khăn lại là Kiên. Từ cảm mến tới yêu, giờ vợ chồng cô đã có với nhau 2 mặt con. Đặc biệt tình yêu của cô với Kiên càng ngày càng thêm bền chặt.