Đại gia hỏi cưới 2 tỷ nhưng từ chối để lấy anh công nhân, đêm tân hôn, nghe chồng gọi dậy đến một nơi, cô sốc tỉnh ngủ khi anh chỉ tay vào mắt tròn mắt dẹt chứng kiến

Thậm chí cô bạn thân còn khuyên Hà: “Mày gật đầu đồng ý với anh Thăng đi rồi c hia tay anh Hải, có ai biết đâu mà sợ. Bọn tao giấu cho mày rồi thì thánh biết. Mà rồi ông Hải cũng sẽ hiểu chuyện thôi, không trách mày được đâu”. Hà ngần ngừ, suốt 5 năm yêu nhau thì đã có 4 năm Hải âm thầm gửi tiền lên nuôi cô ăn học. Đúng là nếu không có tiền của Hải thì cô đã phải nghỉ học giữa chừng từ đợt năm 2 vì dạo ấy bố cô phải vào viện cấp cứu, nhà chẳng còn tài sản gì đáng giá nữa.

Xinh gái như hotgirl ăn nói dịu dàng lại vừa tốt nghiệp ra trường với bằng ưu nên Hà được rất nhiều chàng trai để ý. Trong đó có Thăng một đại gia hơn cô tròn 1 giáp đã theo đuổi tán tỉnh Hà gần 1 năm nay. Người ngoài thì vẫn nghĩ Hà chưa có người yêu, nhưng chỉ một, hai người bạn thân ở quê là biết Hà đã có mối tình 5 năm với một anh công nhân tên Hải cùng quê. Nhiều người cũng hiểu tại sao Hà lại giấu mối quan hệ này vì quả thật người như cô mà gắn bó cả đời với anh công nhân kia thì quả phí. Thông minh, xinh đẹp giỏi giang như thế thì phải lấy chồng giàu mới xứng.

Vì khi Hà úp mở đăng thiệp cưới trên face nhưng che tên cô dâu chú rể thì người ta chắc chắn rằng chú rể không ai khác chính là Thăng. Chỉ tới khi thiệp mời được phát đi chính thức mọi người mới ngã ngửa khi chú rể lại là Hải – một chàng trai hoàn toàn xa lạ với bạn bè của Hà trên thành phố và cả công ty nơi cô mới vào làm việc.

Dạo ấy Thăng tấn công Hà dữ dội lắm và thấy cô liên tục đi chơi cùng anh trên chiếc xế hộp sang trọng thì nhiều người đã nghĩ Hà sắp lấy chồng. Thậm chí người ta còn được chứng kiến màn cầu hôn vô cùng lãng mạn của Thăng cùng chiếc nhẫn kim cương 2 tỷ khiến ai ai cũng xuýt xoa khen số Hà may mắn. Rất nhiều cô gái muốn có diễm phúc ấy mà không được.

Vậy là Hà đã từ chối lời cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương 2 tỷ để cưới anh công nhân với mức lương 4 triệu/ tháng. Chỉ có điều sau đám cưới chồng sẽ lên thành phố làm cùng Hà chứ không làm ở quê nữa. Tuy quyết định của Hà khiến nhiều bạn bè tiếc cho cô song bản thân Hà lại không hối hận. “Mình nợ anh Hải quá nhiều, mình không thể phụ anh ấy được”.

Vậy là đám cưới cổ tích của hai người cuối cùng cũng diễn ra. Nếu lấy Thăng chắc chắn cô sẽ có cuộc sống viên mãn ở nhà lầu, đi xe hơi, nhưng chấp nhận cưới Hải thì đêm tân hôn của cô lại chỉ diễn ra trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ song cô chưa từng ân hận về quyết định của mình.

Riêng chỉ có Thăng là vẫn còn luyến tiếc người đẹp. Thậm chí trước giờ đón dâu Thăng vẫn gọi cho Hà: “Chỉ cần em quyết định bỏ đám cưới này, anh sẽ phóng xe tới đón em đi. Anh đang ngồi trong xe đợi sẵn em ở ngoài đường rồi”. Hóa ra Thăng về quê Hà thật, cô chỉ còn biết động viên anh trở lại thành phố đi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng Thăng vẫn không bỏ cuộc, tối ấy khi Hà đã về nhà chồng, Thăng lại gọi điện: “Anh vẫn đợi em ở đây, em bỏ ra đây rồi anh đưa em đi, anh hứa cả đời này không để em khổ đâu. Đừng gắn bó đời mình với thằng công nhân ấy, phí lắm em à”. Hà tắt máy không nói câu gì.

Đúng đêm tân hôn thì mất điện, tiếng muỗi vo ve khiến Hải phải bật dậy lấy đèn pin soi rồi mắc màn cho vợ ngủ. Cũng khá mệt sau một ngày cưới nên Hà nằm vật ra giường rồi thiếp đi luôn. Ai ngờ đang xiêu xiêu thì bất ngờ chồng đ.ánh thức cô dậy.

- Vợ, vợ, dậy anh bảo cái này…

- Cái gì thế, em buồn ngủ lắm để em ngủ đi.

Tưởng chồng nằn nì đòi tân hôn nên Hà quyết không dậy vì quá mệt nhưng khi thấy ánh đèn pin cứ rọi qua rọi lại cô cũng không ngủ nổi đành mở mắt để rồi sau đó sốc ngất khi thấy ánh đèn pin trên tay chồng chiếu thẳng vào chỗ đó:

- Trời ơi, sao anh lại có…

- Đẹp không vợ, định mai mới khoe món quà của chồng cho vợ xem nhưng mà chồng háo hức quá không đợi đến mai được nữa. Vợ đeo thử xem có đẹp không.

- Chồng lấy tiền đâu mà mua cái nhẫn kim cương này vậy, nó phải 2 tỷ chứ ít à.

- Sao vợ đoán chuẩn vậy, chồng muốn để vợ bất ngờ nên giờ mới nói cho vợ biết. Mấy tháng nữa vợ chồng mình sẽ sang Mỹ chứ không ở đây nữa đâu. 2 tháng trước bố mẹ đã về đây nhận anh rồi, và bố mẹ nuôi cũng đồng ý để anh đi, bảo là như thế tốt cho tương lai bọn mình hơn. Cái nhẫn kim cương này cũng là món quà bố mẹ đẻ cho anh và em đấy, đám cưới mình ông bà muốn để bố mẹ nuôi đứng ra vì ông bà có công lớn nuôi dạy anh tới ngày hôm nay mà.

Hà choáng váng không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Cô hỏi đi hỏi lại chồng và anh khẳng định chắc nịch đó là sự thật, giờ cô mới biết hóa ra chồng là con nuôi và đã nhận được bố mẹ đẻ. Nhưng mãi tới tận ngày bước lên máy bay Hà mới dám tin vào điều đó. Ai cũng bảo cô dại khi từ chối đại gia để lấy anh công nhân, nhưng đúng là số cô quá may mắn cô đã không hề sai khi chọn lấy Hải.