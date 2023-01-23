Thấy bố mẹ cãi nhau từ khi bà nội đến chơi, nhiều lần mắt mẹ đỏ hoe, trong bữa cơm, cháu nội nói một câu khiến bà tái mặt, lặng lẽ về quê

Nhưng từ khi có sự xuất hiện của mẹ chồng trong căn nhà, sự bình yên vốn có của gia đình tôi đã bị xáo trộn. Trước đây mẹ chồng tôi không hề đả động đến chuyện lên thăm con cháu, nhưng gần đây lại bảo muốn về sống chung với vợ chồng tôi một tháng. Hỏi lí do, bà bảo chỉ vì muốn sống một thời gian ở thành phố cho biết. Nghe vậy tôi cũng rất vui vẻ để sắp xếp phòng cho bà.

Sau khi kết hôn, chúng tôi ở lại thành phố làm việc và chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ về quê phát triển sự nghiệp. 3 năm bươn chải cùng với sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng tôi đã có được một căn nhà ở thành phố. Con trai chúng tôi giờ cũng đã 5 tuổi. Suốt thời gian từ ngày cưới đến giờ, vợ chồng tôi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Tuy đôi lúc cũng xảy ra chiến tranh nhưng chỉ trong ngày là lại đâu vào đấy. Với những gì mà vợ chồng tôi đang có, tôi cảm thấy khá hài lòng.

Chồng tôi về nhà thấy mâm cơm như vậy thì cho rằng tôi đối xử tệ bạc với mẹ mình. Thấy chúng tôi trách cứ nhau, mẹ chồng tôi trước mặt thì nói đỡ nhưng sau lưng thì thủ thỉ với chồng tôi. Chẳng biết hai người nói gì chỉ biết sau đó chúng tôi chuyển sang cãi vã mà ban đầu chỉ to tiếng một chút. Sau cuộc cãi vã, cơn tức giận không thể nguôi ngoai anh đã đánh tôi.

Đâu ngờ từ khi mẹ chồng lên mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Mà chẳng phải có chuyện gì to tát cả. Vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì chuyện ăn uống của mẹ chồng. Tôi nghĩ mẹ chồng đã lớn tuổi ăn nhiều thịt cá có hại cho sức khỏe nên mới nghĩ nấu các món ăn chay thanh đạm cho mẹ chồng, con trai thì có ít thịt.

Xong rồi mẹ chồng còn vu khống là tôi có ý định đuổi bà về. Chả là trước khi mẹ chồng tôi lên thì có nói là ở 1 tháng thì bà về. Gần đến ngày tôi có hỏi qua để xem còn chuẩn bị quà cáp biếu bà và biếu mọi người ở quê. Thế nào mẹ chồng tôi lại cho rằng tôi có ý đuổi khéo bà đi. Bà phàn nàn với con trai là: "Có lẽ trong nhà này xem ra không có chỗ cho tôi. Vợ anh lại còn có ý đuổi thế này thì mai tôi sẽ thu dọn đồ đạc về ngay". Vậy là chồng tôi liền trách mắng tại sao lại đuổi mẹ đi khiến tôi hoang mang vô cùng. Không biết mẹ chồng đã thêm bớt như nào mà để chồng tôi hiểu lầm về vợ nặng nề như vậy và cũng từ điều này chồng lại nói tôi.

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Tôi không thể chịu đựng được những việc mẹ chồng đơm đặt. Trước nay vì không ở chung với mẹ chồng nên tôi thấy bà là người khá thoáng. Vậy mà chỉ thời gian ngắn ở chung đã xảy ra biết bao điều. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa chúng tôi ngày càng tệ hơn. Thậm chí, con trai tôi khi thấy bố mẹ liên tục cãi vã nhau cũng ảnh hưởng tâm lý. Dù nhỏ tuổi nhưng mọi người nhận xét con trai tôi "già" hơn trước tuổi vì sự nhìn nhận. Thấy bố mẹ như vậy, cháu rất buồn, hay giật mình khóc đêm.

Cả nhà tôi đã giật mình với những lời nói của con trai tôi. Đó là một lần chứng kiến bố mẹ gây gổ nhau gần đây cháu đã nói luôn với bà nội rằng: "Con không thích bà nội. Từ ngày có bà ở cùng bố mẹ con toàn cãi nhau. Bà là người xấu, con không muốn bà ở cùng".

Mẹ chồng tôi tái mặt vì câu nói của cháu nội. Tôi cũng phải giật mình vì những điều con nói. Sợ bố sẽ phạt thằng bé nên tôi bảo phải xin lỗi bà và cháu cũng không được phép cư xử với bà như vậy dù bà có sai. Tưởng là mẹ chồng tôi sẽ mắng thằng bé nhưng không ngờ bà lẳng lặng về phòng. Và sáng ngày hôm sau mẹ chồng tôi đòi về quê ngay.

Thú thực thì tôi không phải ghét bỏ gì mẹ chồng nhưng bà đã rất quá đáng. Nếu như bà không tỏ những thái độ như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ sống rất vui vẻ. Từ ngày mẹ chồng tôi về, cuộc sống của gia đình tôi trở về quỹ đạo không còn những xáo trộn hay cãi vã, hiểu lầm. Tôi nghĩ sau này nếu như mình làm mẹ chồng thì sẽ giữ quan điểm là ở gần chứ không ở chung với con dâu để tránh những hiềm khích không đáng.