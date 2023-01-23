Thấy chồng yêu cầu điều ấy, cô sửng sốt nhưng rồi, đêm tân hôn, cô có thêm một trải nghiệm đáng nhớ.

Yêu nhau đã hơn 2 năm rồi, Tuấn và Thu đã quyết định tiến tới hôn nhân khi cả 2 đều hiểu và đến tuổi lập gia đình. Ngày Tuấn đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ anh mừng lắm. Ông bà trách Tuấn sao có bạn gái ngoan hiền thế này không đưa về từ sớm lại giấu đến bây giờ, đã thế này thì trong năm nay 2 đứa phải cưới ngay cho ông bà có cháu bế mới được. Thấy bố mẹ chồng tươi lai dễ tính, cởi mở như vậy Thu mừng lắm. Có lẽ mai này về làm dâu cô không phải sợ sống cảnh mẹ chồng – nàng dâu như người ta hay bàn tán rồi. Cứ thế hơn 3 tháng sau thì nhà Tuấn mang trầu cau xuống hỏi cưới Thu. Nghe nhà gái thách cưới những 30 triệu bố mẹ Tuấn choáng lắm, nhưng thôi đây là cái lệ, thủ tục ở nhà gái thì nhà Tuấn nghèo mấy cũng phải cố thôi. Sau ngày ăn hỏi chừng hơn tháng thì đám cưới linh đình, ấm cúng của đôi trẻ được diễn ra. Nhìn vợ chồng Tuấn hạnh phúc đi bên nhau ai nấy cũng vỗ tay chúc mừng, có vẻ Tuấn rất yêu vợ nên mới chăm vợ từng ly từng tý một thế kia. Nhìn Tuấn và Thu hạnh phúc mà bao nhiêu người ngưỡng mộ và ghen tỵ quá.

Ảnh minh họa: Internet Tiệc cưới diễn ra cả ngày trời cũng kết thúc, uống nhiều rượu nên mệt Tuấn về phòng nằm luôn không cơm nước gì cả. Lúc tỉnh dậy anh giật mình thấy vợ nằm bên, mà đồng hồ đã báo 10h tối rồi. Vậy là anh ngủ cả buổi tối xém chút nữa thì quên chuyện quan trọng rồi.

Thấy chồng cứ làm gì đó lục đục, Thu tỉnh dậy thì tá hỏa thấy anh đang hì hục cởi phăng chiếc quần âu của mình ra làm gì đó. Vừa thấy thế, Thu đã hét ầm lên kêu chồng dừng lại ngay lập tức. Anh định giở trò hay đòi tân hôn ngay sao, không được cô chưa sẵn sàng. - Ơ… em sao thế, ngại à? Ngại thế này thì mới định bao giờ sinh con cho anh đây. Cả ngày hôm nay anh đi lại nhiều mỏi nhừ chân ra rồi, giúp anh nhé. Vợ anh nhìn ngây thơ thế này mà đầu óc đen tối kinh. Anh cứ nằm mà cười thầm nghĩ: Biết lấy vợ sướng thế này anh đã lấy từ lâu rồi. Suốt 2 tiếng làm điều đấy, cô quay ra năn nỉ chồng tha cho đi ngủ, giờ cô mệt nhoài không còn sức làm gì tiếp nữa thì chồng kéo cô ngã lộn nhào xuống giường khẽ bảo. Cứ thế Tuấn kéo vợ vào lòng mình mà tân hôn cuồng nhiệt, sốc khi thấy chồng tự nhiên khỏe lạ thường Thu phát choáng. Sáng hôm ấy tỉnh dậy Thu trách chồng bạt nạt mình, nhưng ai lại cười rồi bảo vợ từ giờ vợ mà không nghe lời là anh phạt vợ bằng chuyện chăn gối. Nghe chồng nói vậy, Thu chỉ biết cười ngượng cay cú, đã thế này thì từ giờ đừng hòng nhờ cô làm gì với cái quần của anh nhé.

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