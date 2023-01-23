Vợ chồng tôi cũng yêu nhau gần 1 năm mới làm đám cưới. Hạnh phúc khoảng được 1 năm đầu, nhưng từ năm thứ 2 trở đi thì anh thay đổi rất nhiều. Tôi biết là anh chán chuyện con cái nên sinh chán vợ, anh hờ hững, lạnh nhạt với vợ đã đành, đằng này anh sinh ra thói vũ phu, bồ bịch.

Cưới nhau hơn 2 năm nhưng tôi chưa có bầu, vì có vấn đề về nội tiết nên phải điều trị. Bác sĩ cũng bảo tôi không phải là hết hi vọng, chỉ cần tích cực điều trị đúng lộ trình là có hi vọng rồi.

Gia đình anh biết chuyện anh có bồ ở ngoài, nhưng tôi thấy không ai phản ứng gì. Nghĩ đau khổ vô cùng, chắc bố mẹ anh cũng muốn anh kiếm con bên ngoài.

Tôi cũng nhiều lần khuyên nhủ, động viên anh rằng vợ chồng cùng nhau cố gắng, kiên trì chạy chữa, nhất định sẽ có ngày con về, nhưng chồng không nghe, anh cứ năm lần bảy lượt lấn sau vào những chuyện ngoài luồng.

Một ngày, tôi đang đi làm thì bất chợt nhận được tin nhắn của cô bạn thân, nói rằng nhìn thấy một người giống chồng tôi lắm, chở một cô vào nhà nghỉ ngay đối diện quán cà phê cô ấy đang ngồi. Tôi hộc tốc đến ngay, đứng từ ngoài nhìn vào, tôi thấy xe anh dựng ngay ngoài cửa, vừa đau đớn, vừa choáng váng, tôi gần như khụy tại chỗ.

Cô bạn tôi hỏi cô muốn cô ấy lên cùng không nhưng tôi bảo thôi, tôi tự lên một mình. Đút cho nhân viên nhà nghỉ 500k, tôi có chìa khóa phòng anh.

Đứng bên ngoài, nghe những âm thanh vọng ra, tiếng thở, tiếng cười đùa, rên rỉ khiến tôi phát điên. Mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sốc nặng.

Chồng cũng bất ngờ không kém, nhưng anh ngay lập tức lấy lại bình tĩnh nói với ả đàn bà kia. Tôi điên quá, vớ ngay túi xách định ném vào cô ta thì ả đàn bà bất ngờ lao đến tát tôi một cái cháy má. Tôi lảo đảo ngã xuống, cô ta t.úm t.óc tôi chửi: “Cái loại đàn bà không biết đẻ như cô đáng c.hết lắm, lại còn đến đây đ.ánh g.hen nữa à?”.

Tôi ngã chúi xuống, lấy hết sức vùng dậy, vừa đẩy cô ta một cái thì chồng xông vào, dù trước đó anh ta ngồi điểm nhiên.

- Ai cho đ.ánh cô ấy, cô ấy đang có bầu biết chưa?

Vừa nói anh vừa túm cổ áo tôi, sừng sộ.

Tôi c.hết điếng, chân tay bủn rủn, nhìn cô ả đắc ý nhếch mép cười mà lòng đau nhói. Hóa ra cô ta có thai rồi, thể nào anh say mê thế. Tôi ngã sụp xuống, không nói thêm được gì nữa.

Tôi phải làm sao đây, chắc chồng cũng sớm đệ đơn ly hôn thôi, nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, tự dưng thấy mình bất hạnh vô cùng, trắng tay chẳng còn gì cả… Tôi phải làm sao đây?