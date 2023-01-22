Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, nhưng... Hằng càng nghĩ càng thấy đau lòng cho số phận. Con gái cô cũng mới sinh chưa bao lâu.
- Cố tình có thai để ép cưới, giữa mâm cao cỗ đầy, người con gái tham lam kinh ngạc vì màn trả đũa đầy đau đớn, nhưng hối hận thì đã quá muộn màng
- Sau mỗi lần ngoại tình, vợ bẽn lẽn như gái 18, 2 năm nhìn cảnh chồng con, chị hoảng hốt điều mà chồng vẫn làm và cái kết đầy day dứt
Sau 4 năm học đại học ở thành phố, 1 cô gái ở tỉnh lẻ chăm chỉ học giỏi như Hằng đã xin được 1 công việc như ý. Khỏi phải nói bố mẹ cô đã vui và tự hào về con gái nhiều như thế nào. 2 năm sau cô quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi, chồng cô đã có nhà Hà Nội niềm hạnh phúc dường như viên mãn.
Nhiều bạn bè chơi với Hằng đều nói 1 cô gái hiền lành ngoan ngoãn như cô xứng đáng được điều đó. Cuộc sống của hai vợ chồng thời gian đầu khá hạnh phúc, cưới nhau được nửa năm thì Hằng bầu đứa con đầu lòng. Niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp bội, nhưng khổ nỗi khi đứa bé được 4 tháng thì cô bị sảy thai do bị trượt ngã trong nhà tắm.
Biết đứa bé là con trai nên gia đình chồng tiếc đứt ruột, mỗi lần gọi mẹ chồng lại thở dài than trách Hằng không cẩn thận làm hại cháu bà. Nhà Long được mỗi anh là con trai nên ai cũng mong có chút cháu đích tôn để nối dỗi. Hằng bị mất con đã đau đớn nay lại chịu áp lực từ gia đình chồng khiến cô ngày một mòn mỏi hơn.
Phải đến 1 năm sau Hằng mới có bầu lại, nghe tin đó ai cũng vui mừng nhưng đến khi siêu âm là con gái cô thấy chồng thất vọng hẳn. Đến nỗi mẹ chồng cô biết tin con dâu mang bầu liền chăm đàn gà cho béo tốt để mang lên, nhưng đến khi nghe tin siêu âm là con gái thì bà liền thịt và bán hết không cho Hằng lấy 1 con tẩm bổ.
Nhiều đêm cô chỉ biết ôm bụng rơi nước mắt, cô tự an ủi bản thân mặc kệ nhà chồng thích hay không thì đây cũng là đứa con mà mình đã mòn mỏi mong chờ suốt 1 năm trời. Vợ bầu bí suốt ngày nghén ngẩm nên thời gian đầu Long vẫn chăm sóc khá nhiệt tình.
Nhưng đến khi Hằng bầu đến tháng thứ 6 thì anh bắt đầu thấy bức bí cuồng chân vì bị vợ cấm vận chuyện đó do sợ động thai. Lúc này Long đã ngã vào lòng 1 cô gái khác, người đó không ai khác chính là cô tình cũ năm xưa đã đá anh đi theo gã đàn ông khác. Người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới, họ vập vào nhau như hổ đói. Cô kia mới ly hôn chồng nên cả hai càng có cơ hội bên nhau.
Về nhà Long vẫn ngon ngọt với Hằng để anh dễ bề vụng trộm bên ngoài. Ngày Hằng sinh mẹ chồng lên thăm ngó cháu được 2 hôm thì lại cắp đít về quê. Chăm con vất vả bố mẹ lại ở xa Long bàn với Hằng đưa con về ngoại 1 thời gian, để ông bà đỡ đần cho vợ bớt vất vả. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Hằng đồng ý, vì được về với bố mẹ thì cô con gai nào chẳng thích. Bố mẹ chồng nghe thế cũng liền đồng ý, Hằng như mở cở trong bụng ôm con ôm đồ về nhà.
Long đưa 2 mẹ con về ở được 2 hôm thì anh lên phố àm việc và hú hí với cô bồ. Vợ về rồi Long tha hồ thoải mái tung hoành, nhưng để Hằng không nghi ngờ anh vẫn gọi điện về, nhưng dần dần những cuộc gọi cũng thưa dần.
Hằng ở quê chăm con vất vả, nhiều khi cô nhớ chồng vô cùng. Đôi lúc tủi thân cô gọi cho Long nhưng anh chỉ nói vài câu qua loa rồi kêu bận. Mẹ cô thấy vậy liền an ủi:
- Chắc nó bận kiếm tiền mua sữa cho con gái đấy, con đừng cả nghĩ quá lại ảnh hưởng sức khỏe.
Mẹ chồng Hằng thì 1 tháng may lắm gọi được vài ba lần hỏi thăm, bà lấy lý do ở xa nên không qua thăm cháu được. Hằng chỉ biết cười buồn thông cảm. Ở quê được 4 ngày cô thấy sốt ruột vô cùng vì cả tối cô chẳng gọi được cho chồng. Hôm ấy Hằng nói với mẹ:
- Con cảm giác có chuyện chẳng lành, có khi con phải đưa con con lên thành phố để giữ chồng thôi mẹ ơi. Đàn ông xa mặt cách lòng chẳng biết đường nào mà lần.
- Ừ vậy con xếp đồ đi, mẹ đi mua cho ít thức ăn sạch mà mang ra.
- Dạ, mẹ mua ít thôi không con lại không mang được.
- Ừ, bảo bố thịt con gà trưa ăn rồi chiều còn đi.
- Dạ.
Hằng bế con lên mà không cho chồng biết, cô bắt chuyến xe chiều lên đến Hà Nội cũng đã hơn 10 giờ đêm. Gọi taxi lịch kịch mãi hai mẹ con mới về được tới nhà, cũng may con cô ngoan, nó ngủ thiếp trên tay mẹ. Nhẹ nhàng mở cửavì cô sợ con tỉnh giấc, Hằng nghĩ bụng chắc chồng sẽ vui lắm khi thấy hai mẹ con. Nhưng vừa bước vào phòng khách cô đã chết sững khi thấy quần lót nam nữ vứt chỏng chơ. Tim cô như ngừng đập, lén đặt con xuống ghế sofa nước mắt cô bắt đầu giàn giụa.
Hằng bặm chặt môi rón rén đến trước cửa phòng ngủ, cô run rẩy sợ những điều mình đang nghĩ là sự thật. Nhắm mắt lấy hết dũng khí cuối cùng cô đẩy cánh cửa đó ra để rồi quỵ ngã khi trước mặt mình là cảnh 1 người đàn bà khác đang thay mình làm vợ. Cảnh ân ái của chồng và cô tình cũ khiến Hằng choáng váng. Cả hai đang quằn quại quấn lấy nhau, Hằng lắp bắp nói không nên lời. Thấy vợ xuất hiện Long giật bắn mình còn cô tình nhân của Long thì nhếch mép cười khẩy:
- Sao các người có thể? Sao anh lại làm vậy với tôi hả?
- Cô thua rồi, là do cô không đẻ được con trai chứ sao? Cô có biết tôi đã mang bầu con trai anh cho anh ấy rồi không hả? À quên đồ của cô tôi cũng đốt hết rồi, mấy bộ đồ nhàu nhĩ đó cô nên thay hết đi thì hơn.
Câu nói của chồng khiến Hằng sững sờ:
- Anh uống nhầm thuốc rồi hả, tôi mới là vợ anh. Con anh còn nằm ngoài kia mà anh còn nói vậy sao? Tôi thấy anh thật đáng khinh và ghê tởm.
- Cút đi, tôi chán ngấy cô rồi.
Hằng sững sờ bật khóc ôm con bỏ đi, 1 giờ sáng cô lếch thếch ngoài đường ai đi ngang nhìn thấy cũng đều xót xa. Cô chẳng biết làm gì ngoài khóc, cô không tin nổi người đàn ông cô hết lòng yêu thương lại có ngày phản bội mình trắng trợn như thế. Nhìn đứa con đang khóc ngặt nghẽo trên tay Hằng tự nhủ: “Nín đi con, mẹ sẽ luôn ở bên con, mẹ sẽ mạnh mẽ sống thật tốt để cho người đàn ông đó phải ân hận”.