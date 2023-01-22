Giật thót mình nghe thấy tiếng của vợ trong phòng em rể, tôi càng đau lòng khi ghé sát chứng kiến toàn bộ cảnh sự thật được phanh phui

Tâm sự 22/01/2023 22:54

Lí do tan vỡ của cuộc hôn nhân của tôi chắc chẳng ai ngờ được, cảnh tượng ấy trong đêm đến với tôi đau lòng đến thế.

 

Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi và đã kết hôn được hơn 4 năm. Tôi quen với vợ từ ngày còn học đại học rồi yêu nhau. Bởi thế tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài suốt một thời gian dài. Chúng tôi vừa cùng nhau học, cùng nhau làm và cùng nhau phấn đấu. Tình yêu ấy cũng được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Vậy rồi ngày ra trường, hai đứa tất bật tìm cho mình 1 công việc để chuẩn bị cho tương lai. Chúng tôi cũng ổn định được sau hơn 2 năm. Vậy rồi tổ chức đám cưới ngay sau đó. Đám cưới vô cùng hạnh phúc dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình và họ hàng. Tôi hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được 1 cô vợ như em.

Nhưng rồi có chuyện đã xảy ra, vợ chồng chúng tôi cưới đã hơn 1 năm dù không có kế hoạch gì thì chúng tôi vẫn không có con. Vợ tôi vẫn không hề mang bầu. Mẹ tôi có nói hồi bé tôi bị bệnh về chỗ đó. Tự tôi cảm thấy lo lắng nên đã âm thầm đi khám 1 mình và kết quả ấy đã khiến tôi sốc nặng. Tôi không biết mình phải làm gì khi nhận được tờ giấy xét nghiệm vô sinh trên tay.

Giật thót mình nghe thấy tiếng của vợ trong phòng em rể, tôi càng đau lòng khi ghé sát chứng kiến toàn bộ cảnh sự thật được phanh phui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày biết mình vô sinh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mình có nên giữ vợ ở lại hay không thì đúng đợt đó, cô em gái của tôi lấy chồng. Nghe đâu đó thì gia đình nhà chú rể không được khá giả lắm. Còn gia đình chúng tôi thì có điều kiện, lại sống trong 1 căn biệt thự đồ sộ và cũng thừa khá nhiều phòng. Bởi thế mà sau khi kết hôn gia đình em gái cũng sống cùng chúng tôi luôn. Vậy là trong nhà có bố mẹ, vợ chồng tôi và vợ chồng em gái tôi nữa.

Cậu em rể này cũng khéo léo và nhanh nhảu nên được lòng cả bố mẹ tôi lắm. Gia đình ấy vẫn cứ hòa thuận cho đến ngày tôi phát hiện ra điều bất thường. Em gái tôi kết hôn được nửa năm thì vợ tôi mang bầu. Nhìn bụng vợ bắt đầu to lên, cô ấy hoan hỉ báo cho tôi tin mình mang bầu. Còn bản thân tôi chỉ có biết đường im lặng câm nín. Không phải tôi sợ vợ, mà tôi không biết mình nên làm gì.

Đúng cái lúc bế tắc nhất đó thì tôi phát hiện được bí mật còn tày đình hơn. Đó là một chiều đi làm về sớm, tôi nghe được tiếng vợ thở hổn hển trong phòng của em rể cùng em gái mình. Tôi ghé sát tai vào có nghe rõ từng tiếng thở và cuối cùng thì nhìn qua một khe cửa nhỏ tôi đã phải chứng kiến toàn bộ cái cảnh đó. Đã vậy hai con người tội lỗi còn nhìn nhau rồi vui vẻ nói:

Giật thót mình nghe thấy tiếng của vợ trong phòng em rể, tôi càng đau lòng khi ghé sát chứng kiến toàn bộ cảnh sự thật được phanh phui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Mình làm thế này không ai biết được đâu anh nhỉ?

- Đúng rồi, chồng em cùng với vợ anh, ai mà đoán được chúng ta có quan hệ bất chính cơ chứ.

 

Tôi trở về phòng, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Tôi không muốn nghe thêm câu gì và tôi không biết mình nên làm gì, vì tôi và vợ mới cưới nhau được có gần 2 năm, còn em gái tôi mới cưới được nửa năm. Thà như vợ tôi ăn vụng ở ngoài rồi đem con về, có thể như thế tôi còn cảm thấy dễ chấp nhận hơn việc này. Giờ còn lôi cả em rể vào nữa, nó ảnh hưởng đến cả hạnh phúc của không chỉ 1 mình tôi mà còn cả em gái tôi nữa. Nếu như sự thật này mà được phanh phui thì chuyện sẽ như thế nào đây? Chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thật sự thất hoàn toàn bế tắc và mình đang đi vào ngõ cụt không lối thoát. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi nên giải quyết chuyện này ra sao cho êm đẹp?

Cố tình có thai để ép cưới, giữa mâm cao cỗ đầy, người con gái tham lam kinh ngạc vì màn trả đũa đầy đau đớn, nhưng hối hận thì đã quá muộn màng

Cố tình có thai để ép cưới, giữa mâm cao cỗ đầy, người con gái tham lam kinh ngạc vì màn trả đũa đầy đau đớn, nhưng hối hận thì đã quá muộn màng

Cô đâu thể nào ngờ sau ngày ấy, mọi thứ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, nhìn lại mình bây giờ, cô vừa thấy thảm thương, vừa thấy đau đớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả