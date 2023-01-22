Giật thót mình nghe thấy tiếng của vợ trong phòng em rể, tôi càng đau lòng khi ghé sát chứng kiến toàn bộ cảnh sự thật được phanh phui

Lí do tan vỡ của cuộc hôn nhân của tôi chắc chẳng ai ngờ được, cảnh tượng ấy trong đêm đến với tôi đau lòng đến thế.

Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi và đã kết hôn được hơn 4 năm. Tôi quen với vợ từ ngày còn học đại học rồi yêu nhau. Bởi thế tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài suốt một thời gian dài. Chúng tôi vừa cùng nhau học, cùng nhau làm và cùng nhau phấn đấu. Tình yêu ấy cũng được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Vậy rồi ngày ra trường, hai đứa tất bật tìm cho mình 1 công việc để chuẩn bị cho tương lai. Chúng tôi cũng ổn định được sau hơn 2 năm. Vậy rồi tổ chức đám cưới ngay sau đó. Đám cưới vô cùng hạnh phúc dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình và họ hàng. Tôi hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được 1 cô vợ như em.

Nhưng rồi có chuyện đã xảy ra, vợ chồng chúng tôi cưới đã hơn 1 năm dù không có kế hoạch gì thì chúng tôi vẫn không có con. Vợ tôi vẫn không hề mang bầu. Mẹ tôi có nói hồi bé tôi bị bệnh về chỗ đó. Tự tôi cảm thấy lo lắng nên đã âm thầm đi khám 1 mình và kết quả ấy đã khiến tôi sốc nặng. Tôi không biết mình phải làm gì khi nhận được tờ giấy xét nghiệm vô sinh trên tay. Ảnh minh họa: Internet Từ ngày biết mình vô sinh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mình có nên giữ vợ ở lại hay không thì đúng đợt đó, cô em gái của tôi lấy chồng. Nghe đâu đó thì gia đình nhà chú rể không được khá giả lắm. Còn gia đình chúng tôi thì có điều kiện, lại sống trong 1 căn biệt thự đồ sộ và cũng thừa khá nhiều phòng. Bởi thế mà sau khi kết hôn gia đình em gái cũng sống cùng chúng tôi luôn. Vậy là trong nhà có bố mẹ, vợ chồng tôi và vợ chồng em gái tôi nữa.

Cậu em rể này cũng khéo léo và nhanh nhảu nên được lòng cả bố mẹ tôi lắm. Gia đình ấy vẫn cứ hòa thuận cho đến ngày tôi phát hiện ra điều bất thường. Em gái tôi kết hôn được nửa năm thì vợ tôi mang bầu. Nhìn bụng vợ bắt đầu to lên, cô ấy hoan hỉ báo cho tôi tin mình mang bầu. Còn bản thân tôi chỉ có biết đường im lặng câm nín. Không phải tôi sợ vợ, mà tôi không biết mình nên làm gì. Đúng cái lúc bế tắc nhất đó thì tôi phát hiện được bí mật còn tày đình hơn. Đó là một chiều đi làm về sớm, tôi nghe được tiếng vợ thở hổn hển trong phòng của em rể cùng em gái mình. Tôi ghé sát tai vào có nghe rõ từng tiếng thở và cuối cùng thì nhìn qua một khe cửa nhỏ tôi đã phải chứng kiến toàn bộ cái cảnh đó. Đã vậy hai con người tội lỗi còn nhìn nhau rồi vui vẻ nói: Ảnh minh họa: Internet - Mình làm thế này không ai biết được đâu anh nhỉ? - Đúng rồi, chồng em cùng với vợ anh, ai mà đoán được chúng ta có quan hệ bất chính cơ chứ. Tôi trở về phòng, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Tôi không muốn nghe thêm câu gì và tôi không biết mình nên làm gì, vì tôi và vợ mới cưới nhau được có gần 2 năm, còn em gái tôi mới cưới được nửa năm. Thà như vợ tôi ăn vụng ở ngoài rồi đem con về, có thể như thế tôi còn cảm thấy dễ chấp nhận hơn việc này. Giờ còn lôi cả em rể vào nữa, nó ảnh hưởng đến cả hạnh phúc của không chỉ 1 mình tôi mà còn cả em gái tôi nữa. Nếu như sự thật này mà được phanh phui thì chuyện sẽ như thế nào đây? Chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thật sự thất hoàn toàn bế tắc và mình đang đi vào ngõ cụt không lối thoát. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi nên giải quyết chuyện này ra sao cho êm đẹp?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giat-thot-minh-nghe-thay-tieng-cua-vo-trong-phong-em-re-toi-cang-au-long-khi-ghe-sat-chung-kien-toan-bo-canh-su-that-uoc-phanh-phui-548730.html