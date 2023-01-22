Sau lần bồ tới gặp vợ sinh 2 con thì biến mất, 5 năm sau gặp lại, chồng điếng người vì lí do vừa cay vừa sâu vợ bộc bạch khiến anh ê chề, cay đắng

Cô gái ấy tên Ngọc mới 20 tuổi, xinh xắn đáng yêu và hiện đang làm thu ngân cho một cửa hàng, tối thì đi làm thêm ở quán nhậu. Từ ngày có bồ trẻ Đăng quên luôn vợ, co bao nhiêu tiền anh ta dùng để nuôi bồ hết và còn hứa sẽ bỏ vợ để cưới Ngọc. Ngọc thì nghĩ người tình cũng có chức có quyền vì thấy Đăng lúc nào cũng ăn mặc bóng bẩy, lại đi SH thì sẽ lo được cho tương lai của mình nên Ngọc cũng đã có ý định soán ngôi người vợ hiện tại của Đăng.

Cưới vợ được 5 năm có 2 mặt con thì Đăng sinh thói hư tật xấu. Mặc vợ ở nhà vật lộn với đứa con nhỏ mới sinh anh ta hết giờ làm lại la cà quán xá tụ tập bạn bè. Với vẻ ngoài điển trai lại có cái miệng khéo ăn khéo nói nên Đăng đã tán tỉnh được cô gái phục vụ ở quán nhậu một cách dễ dàng.

Nhưng rồi vừa buổi sáng viết đơn thì chiều ấy bất ngờ nhân tình của chồng tới gặp Thúy. Ngọc bước đến với vẻ mặt kênh kiệu yêu cầu Thúy nhường chồng. Nhìn cô nhân tình của chồng xinh xắn như hotgirl thì Thúy hiểu vì sao mà chồng chán cô. Nhưng đã nếm trải quá nhiều nỗi đau trong cuộc hôn nhân này rồi nên cô cũng muốn cho Ngọc sáng mắt ra:

Thúy vợ hội biết chồng bồ bịch cũng chán nản, nhưng vì nghĩ tới hai đứa con. Giờ mà li hôn thì con cô khổ, nên cô quyết định nhẫn nhịn. Nhưng thật không ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Đăng bồ bịch bên ngoài rồi còn về nhà đ.ánh v.ợ, thậm chí còn thông báo sẽ li hôn để đưa bồ về nhà. Thúy nổi điên đã quyết định viết đơn li dị để giải thoát khỏi người chồng tệ bạc ấy.

- Mẹ con chị đi đi để anh ấy đón tôi về đây.

- Nếu cô thích anh ta thì tôi nhường. Với tôi anh ta cũng chỉ là cái quần lót bỏ đi mà thôi cô thích thì lấy về dùng còn đừng hi vọng bước vào sống trong căn nhà này. Cô có biết tuy tôi chỉ ở nhà nuôi con nhưng nhà anh ta ở, việc anh ta làm và xe anh ta đi đều là do bố tôi lo cho không. Nếu chúng tôi li hôn anh ta chỉ có nước ra đường mà thôi. Tôi biết chẳng ngu gì mà anh ta nói với cô những chuyện này.

- Chị, chị đừng lừa tôi…

- Cô không tin thì vào đây tôi cho xem giấy tờ nhà.

Thúy vừa đưa giấy tờ ra, Ngọc sững sờ ngã quỵ.

- Vậy là anh ta lừa tôi sao?

Đúng rồi. Bản tính của một thằng đàn ông trăng hoa là luôn đi lừa gái mà. Cô thích tôi nhường chồng nhưng chắc chắn chỉ 1-2 năm nữa khi cô đã sinh con cho anh ta thì cô cũng giống với tôi bây giờ thôi. Cô cứ nhìn tôi đây này ngày trước tôi cũng đẹp cũng mặn mà chẳng kém cô nhưng 2 con rồi thì chồng chán chồng chê.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói Thúy vừa vén cái bụng chằng chịt vết rạn lên cho Ngọc xem, Ngọc há hốc mồm kinh ngạc chẳng nói thêm được lời nào. Cô ta lặng lẽ ra về trong tủi phận. Suốt 1 tuần sau đó Ngọc cắt đứt mọi liên lạc với Đăng và biến mất không dấu vết. Công việc của Đăng đợt đó lại gặp trục trặc vì bị sếp sờ gáy dọa đuổi việc. Lúc này anh ta mới tỉnh đòn ra rằng nếu anh ta bỏ vợ thì sẵn sàng bị cho ra đường ngay tức khắc.

Vậy là Đăng phải về nhà lạy lục van xin Thúy xé đơn và hứa sẽ không bao giờ dám ra ngoài lăng nhăng nữa. Và đúng là kể từ sau lần ấy anh ta đã không còn dám làm gì quá đáng với vợ nữa mà yêu thương quan tâm tới vợ con hơn hẳn. Duy có điều Đăng vẫn không thể hiểu được chuyện Ngọc mất tích một cách bí ẩn như vậy. Mãi cho tới ngày hôm đó, sau 5 cô bồ hotgirl biệt tích thì tình cờ Đăng gặp lại Ngọc trong một quán cà phê cùng bạn:

- Ngọc, sao ngày đó em đi mà không nói với anh lời nào.

- May cho anh là tôi đã không gặp anh đấy không thì anh đã không được như bây giờ rồi. Anh phải cảm ơn vợ anh đi, chính chị ấy đã khiến tôi tỉnh ngộ và tránh xa anh ra. Có một gia đình hạnh phúc như thế anh không biết trân trọng mà lại còn muốn đạp đổ sao.

- Anh…

Đăng cúi đầu không nói được gì thêm. Ngọc vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày xưa nhưng giờ cô đã chín chắn hơn nhiều. Hi vọng cô ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc còn anh, anh biết nếu mình lầm lạc một lần nữa thì chắc chắn sẽ không có cơ hội quay về.