Vợ đẹp cầm kết quả xét nghiệm ADN chứng minh chồng Tây chối bỏ con đẻ để ngoại tình, ngày có kết quả, cô khóc nức nở vì chồng bội bạc

Tâm sự 23/01/2023 03:26

Đồng ý ký vào đơn ly hôn đầy đau xót trước kết quả xét nghiêm ADN chứng minh bản thân, hotmom xinh đẹp đau khổ vì điều này.

Trong số hàng ngàn những câu chuyện xét nghiệm ADN buồn của các khách hàng khi tới Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội.

Một ngày, chị Thủy Tiên cùng người chồng ngoại quốc và cô con gái xinh đẹp 15 tuổi đến trung tâm làm xét nghiệm ADN huyết thống cha con. Tuy nhiên khi cầm kết quả trong tay, dù kết quả cho thấy con gái chị chính là con đẻ của người chồng Tây thì bà mẹ 1 con vẫn khóc nức nở. Bên cạnh đó, người chồng Tây luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt và không mấy quan tâm tới chuyện này.

 

Thấy thái độ lạ của người trong cuộc, bà Nga mới quyết định cùng trò chuyện với người vợ đáng thương thì mới biết được hoàn cảnh trớ trêu của mẹ con chị đang gặp phải.

Theo chị Thủy Tiên kể lại, trước đây gia đình 3 người nhà chị từng là một gia đình kiểu mẫu, là niềm mơ ước, ngưỡng mộ của rất nhiều người thân bạn bè. Bởi chồng chị Thủy Tiên là một doanh nhân nước ngoài thành đạt ở Việt Nam. Ngoài vẻ hào hoa phong nhã, anh lại có tài năng nhiều mặt nên đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của chị Thủy Tiên – một cô gái xinh đẹp, đảm đang, tháo vát.

Vợ đẹp cầm kết quả xét nghiệm ADN chứng minh chồng Tây chối bỏ con đẻ để ngoại tình, ngày có kết quả, cô khóc nức nở vì chồng bội bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi 2 anh chị còn yêu nhau, chính chị Thủy Tiên đã giúp đỡ anh rất nhiều trong mọi lĩnh vực như: kinh doanh, giao tiếp, học tiếng Việt. Nhìn bề ngoài, anh chị cũng rất xứng đôi vừa lứa. Sau đó lễ cưới của 2 người cũng được tiến hành, anh chị chính thức nên duyên vợ chồng.

Không lâu sau ngày kết hôn, chị Thủy Tiên mang bầu con gái đầu lòng. Cuộc sống của vợ chồng càng hạnh phúc và ngọt ngào hơn. Chị cũng luôn tin tưởng người chồng ngoại quốc của mình.

Khi cuộc sống đang hạnh phúc như vậy thì khoảng nửa năm nay, chồng chị Thủy Tiên bắt đầu thay đổi chóng mặt. Anh liên tiếp vắng nhà và qua đêm ở đâu đó mà không bao giờ báo cho vợ. Anh cũng bắt đầu lảng tránh vợ con và tránh gần gũi vợ. Đây là những hành động mà trước đây chồng Tây không bao giờ có.

Thậm chí những khó khăn vướng mắc trong việc làm ăn, anh xã cũng không bàn bạc với chị nữa. Chị đã từng sợ hãi khi nghĩ tới việc anh có người đàn bà khác bên ngoài. Và hoài nghi này của chị đã được khẳng định khi một lần tình cờ chị đọc được tin nhắn của người phụ nữ lạ gửi cho anh.

Vợ đẹp cầm kết quả xét nghiệm ADN chứng minh chồng Tây chối bỏ con đẻ để ngoại tình, ngày có kết quả, cô khóc nức nở vì chồng bội bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Một lần chồng chị Thủy Tiên đi tắm thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Tò mò và nghi ngờ nên chị đã mở ra đọc thì c.hết chân với lời nhắn lãng mạn, đầy yêu thương của người phụ nữ lạ mặt gửi đến. Ngay sau đó, bằng sự thông minh và nhạy cảm của mình, chị đã tìm ra chủ nhân của những dòng tin nhắn kia. Cả nhan sắc và trình độ nhân tình của chồng đều kém xa chị. Nhưng cô ta lại có thế mạnh khi xuất thân từ một gia đình quan chức lớn ở Hà Nội. Và điều này đã hấp dẫn chồng chị Thủy Tiên”, bà Nga kể lại.

Được biết, nhờ cô nhân tình bé bỏng và quyền lực của mình mà anh xã chị đã tháo gỡ được những vướng mắc khó khăn một cách dễ dàng trong công việc. Đổi lại chồng chị muốn tiến đến với cô ta.

Khi bị vợ phát hiện ra chuyện ngoài luồng này, chồng Tây của chị còn không thèm che giấu và thẳng thắn đề nghị ly hôn. Dĩ nhiên chị Thủy Tiên không đồng ý. Lúc này gã chồng Tây còn đê hèn đến mức chối bỏ cả con gái ruột của mình. Anh ta bảo con gái không phải là con đẻ của hắn nên không cần phải duy trì cuộc hôn nhân này.

Sau quá nhiều cuộc cãi vã, chị Thủy Tiên thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Quá bế tắc và muốn giải thoát cho cả hai, chị đã đồng ý ký vào đơn ly hôn với điều kiện phải đi xét nghiệm ADN để bảo vệ con gái và phẩm hạnh của chính mình.

Bởi thế khi cầm kết quả xét nghiệm ADN, chị đã khóc nức nở vì quá đau lòng với bộ mặt thật của gã chồng Tây. Có lẽ vì muốn có một “cái ô lớn” để thuận lợi trong việc làm ăn và tiến thân nên anh ta đã chẳng ngại ruồng bỏ chính vợ và đứa con ruột.

 

Điều khiến chị Thủy Tiên bị tổn thương nhất chính là chị không cho con được một mái ấm hạnh phúc. Đã vậy, khi biết bố cố tình chối bỏ mình, con gái chị cũng không muốn nhận một người bố nhẫn tâm như vậy.

“Nhìn gia đình tan nát, lòng người mẹ như chị đau quặn thắt. Giờ chị đã mất chồng, con gái cũng không còn muốn nhận cha. Nhưng chị bảo, cuộc sống có tồi tệ đến đâu, 2 mẹ con chị vẫn phải cố gắng sống thật tốt”, bà Nga kể lại.

Nhắc tới trường hợp của vị khách hàng đặc biệt trên, bà Nga phân vân: “Thật sự không biết gã chồng Tây kia tham lam và tuyệt tình đến mức nào mà phải cố tình chối bỏ con gái và phụ bạc người vợ đẹp, giỏi giang để đi theo ả bồ”.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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