3 năm bên xứ người, chồng vui mừng đón vợ về quê ăn Tết nào ngờ, ngày trở về cô mặc áo khoác kín kẽ, đêm chạm phải bụng lùm lùm, chồng thót tim

Tâm sự 23/01/2023 04:32

Cứ tưởng là ngày hội ngộ ấm cúng, anh lại liên tục trăn trở vì vẻ ngoài khác lạ nhưng vợ không tiết lộ điều ấy.

Vợ chồng tôi đều ở quê lên thành phố đi làm. Gia đình nội ngoại 2 bên đều nghèo khó nên không hỗ trợ được cho 2 đứa. Vợ chồng làm công ăn lương chỉ đủ ăn tiêu không để dành được là bao. Vì thế sau cưới 2 năm, do muốn tiết kiệm mua nhà không phải đi ở trọ nên chúng tôi vẫn kế hoạch chưa dám sinh con.

Một ngày vợ tôi được một người chị họ rủ rê sang Đài Loan làm ăn. Tôi nhất quyết không cho vợ đi vì sợ vợ vất vả và nghĩ vợ chồng ở Việt Nam no đói có nhau. Nhưng cô ấy thì nhất quyết đòi chạy tiền để sang bên đó làm lụng:

“Chịu khó vợ chồng xa nhau vài năm, khi em về còn có tí vốn làm ăn hoặc mua nhà cho ổn định cuộc sống”.

3 năm bên xứ người, chồng vui mừng đón vợ về quê ăn Tết nào ngờ, ngày trở về cô mặc áo khoác kín kẽ, đêm chạm phải bụng lùm lùm, chồng thót tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thuyết phục mãi vợ chẳng nghe nên tôi cũng vay mượn 1 khoản tiền để chạy cho vợ sang Đài Loan làm. Trong khi vợ sang đó, tôi vẫn ở nhà đi làm công sở, ngoài ra còn chạy thêm xe ôm buổi tối để tích cóp tiền cùng vợ.

Sang đó làm, vợ cũng gửi tiền về cho chồng cất giữ và chi tiêu. Tuy nhiên gần 1 năm nay thì cô ấy không gửi nữa. Em bảo sẽ giữ lại trong tài khoản của mình, khi nào về quê thì dồn vào cùng chồng mua nhà. Tôi thấy vợ nói có lý nên cũng không nghi ngờ gì.

Ban đầu mới sang, vợ hay gọi điện về cho chồng. Lúc nào cô ấy cũng kêu vất vả và nhớ nhà. Nhưng rồi những cuộc gọi cứ thưa thớt hơn, có những lúc không thấy cô ấy gọi về, tôi lại chủ động gọi sang nhưng vợ trả lời qua loa hoặc không bắt máy. Cô ấy toàn lấy lý do đi làm về mệt, phải tăng ca nên không nghe.

Tới đầu tháng rồi vợ tôi báo sẽ về nước vào dịp Tết Nguyên Đán. Tôi vui mừng lắm bảo sẽ đi đón ở sân bay nhưng cô ấy bảo không cần vì đi cùng với một vài người đồng hương nữa. Xa nhau hơn 3 năm, thấy vợ về ngày giáp Tết mà gầy đi và có vẻ phờ phạc, tôi xót lắm. Ngày 29 Tết chúng tôi bắt xe về quê nội ăn Tết luôn.

Về đến nhà ngày Tết mà vợ tôi lúc nào cũng mệt mỏi, nằm ngủ li bì lại hay buồn nôn. Tôi còn tưởng cô ấy bị say xe, nghỉ ngơi 1-2 ngày sẽ khỏe lại. Nhưng từ ngày về cô ấy luôn trong tình trạng mệt mỏi như thế. Đã vậy trời không lạnh lắm mà cô ấy toàn khoác áo khoác dạ hay áo khoác phao dáng dài khư khư.

Cả lúc đi ngủ, vợ cũng mặc áo khoác mà không chịu cởi ra. Tôi nhắc em cởi ra cho thoải mái mà cô ấy cứ kêu lạnh nên lại thôi.

3 năm bên xứ người, chồng vui mừng đón vợ về quê ăn Tết nào ngờ, ngày trở về cô mặc áo khoác kín kẽ, đêm chạm phải bụng lùm lùm, chồng thót tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm trước, xa vợ lâu ngày nên tôi cũng nhớ. Tôi vòng tay ôm vợ một cái mà giật thót mình khi chạm phải cái bụng lùm lùm của em. Vợ thì ngay lập tức gạt tay chồng ra bảo vẫn mệt nên khó chịu, chưa muốn gần gũi.

Thật sự nhìn vợ như vậy tôi lo quá. Nhưng tôi bắt đầu chột dạ từ sau khi chạm phải cái bụng lùm lùm như bầu 3-4 tháng của em. Tôi nhớ lại những biểu hiện của vợ mấy ngày vừa rồi hệt như các chị em bầu đang ốm nghén. Có lẽ nào vợ sang bên đó về đã phản bội chồng mà có thai với người đàn ông khác rồi? Càng nghĩ tôi càng hoang mang mọi người ạ. Cả nhà cho tôi hỏi những dấu hiệu của người đang mang thai những tháng đầu thì như nào?

Đêm tân hôn, thấy chồng làm gì đó lục đục, vợ lén nhìn xem rồi sửng sốt với điều mà anh nhờ đến 'đỏ mặt', ngại ngùng suốt cả đêm

Đêm tân hôn, thấy chồng làm gì đó lục đục, vợ lén nhìn xem rồi sửng sốt với điều mà anh nhờ đến 'đỏ mặt', ngại ngùng suốt cả đêm

Thấy chồng yêu cầu điều ấy, cô sửng sốt nhưng rồi, đêm tân hôn, cô có thêm một trải nghiệm đáng nhớ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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