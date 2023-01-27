Lén lút đi làm thêm ngoài giờ, bắt gặp cảnh chồng thân mật với 'đối tác làm ăn', phản ứng sau đó càng khiến tôi 'sốc nặng'

Tâm sự 27/01/2023 21:47

Hai người họ âu yếm nhau, cùng vào phòng ngủ, tôi cảm thấy sốc nặng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lấy được chồng đẹp trai, có ngoại hình hấp dẫn… tôi vui mừng và tự hào với bạn bè, người thân. Nhưng ở với nhau rồi, tôi lại thấy hối hận vì chính vẻ bề ngoài đó là lợi thế để chồng tôi lăng nhăng. Tôi cũng được nghe người nọ, người kia bảo tôi phải cẩn thận, có ngày bị chồng "cắm sừng"...

Thú thực, đời sống vợ chồng bây giờ bận bịu, phải lo kiếm tiền nuôi con, trang trải cuộc sống, chứ rảnh đâu mà quản chồng, ghen tuông. Tôi cứ tạm tin tưởng ở chồng bởi chưa tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình thì coi như chuyện đó không có. Suốt 5 năm nay, tôi đã chọn cách này để cảm thấy mình được thoải mái hơn trong hôn nhân.

Chồng tôi khá quan tâm tới vợ con, tính tình cởi mở, điềm đạm. Anh ấy cố gắng để tạo dựng chỗ đứng trong công ty, nâng cao thu nhập cho gia đình, mặc dù gần đây cả tôi và anh ấy đang gặp chút khó khăn do cả công ty tôi và chồng đều đang giai đoạn hoạt động cầm chừng. Lo cho cuộc sống của gia đình bấp bênh, tôi xin vào làm bộ phận giặt là cho một khách sạn, công việc không quá nặng nhọc, thu nhập cũng tốt. Tôi phải giấu chồng vì anh ấy sẽ không cho làm, may là đợt này chồng tôi rất bận, hay về khuya.

Lén lút đi làm thêm ngoài giờ, bắt gặp cảnh chồng thân mật với 'đối tác làm ăn', phản ứng sau đó càng khiến tôi 'sốc nặng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Buổi tối cách đây mấy ngày, chồng tôi lại về muộn, anh ấy có gọi điện cho tôi nói là không ăn tối ở nhà vì bận tiếp "đối tác làm ăn". Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi lại gặp chồng trong một hoàn cảnh tôi không hề mong muốn điều đó xảy ra. Khi đang mang quần áo trả cho khách, tôi vô tình gặp một cặp tình nhân đang ôm ấp nhau, tìm phòng ngủ. Tôi sững người khi nhận ra, người đàn ông đó chính là chồng tôi. Anh ta và cô gái còn khá trẻ, còn hỏi tôi chỉ dẫn tìm đến phòng đã đặt.

Tôi mặc trang phục nhân viên phục vụ, đội mũ vải, đeo khẩu trang kín mít nên chồng tôi không nhận ra vợ. Anh ta vẫn cứ thản nhiên nói với cô gái đi cùng: "Anh chỉ yêu em thôi, muốn được cưng chiều em suốt đời. Anh cũng chán ngấy mụ vợ cục mịch, xấu xí của anh. Giờ chỉ mong ly hôn để chung sống với em".

Hai người họ âu yếm nhau, cùng vào phòng ngủ, tôi cảm thấy sốc nặng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chồng đang hú hí với nhân tình, mà tôi bất lực ở bên ngoài, tôi không thể làm ầm lên vì khách sạn này tôi đang làm thêm, quản lý khách sạn và các nhân viên cũng giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Nếu một vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra, chắc chắn là tôi đã phụ lòng tốt của họ.

Tôi lấy lý do bị mệt nên xin về sớm, về đến nhà tôi đóng cửa phòng nằm khóc, tôi đau đớn với những gì mình vừa được tận mắt chứng kiến. Chồng tôi ngoại tình, dối trá với vợ con, nói là đi ăn với đối tác mà sự thật là đưa nhân tình vào khách sạn. Tôi tự trách bản thân mình chưa đủ tốt, mải chăm con không quan tâm đến bản thân, để chồng chán mà đi với người khác.

Tôi rất đau khổ, không thiết tha gì ăn uống và khóc rất nhiều. Tôi cũng chưa biết phải nói chuyện với chồng ra sao, nhưng trong ý nghĩ của tôi chỉ muốn ly hôn, không muốn chung sống với người chồng giả dối nữa. Tôi phải làm gì khi đã tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình như vậy?

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