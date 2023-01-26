Biết tôi có mối quan hệ 'ngoài luồng' nhưng chồng không nói gì cả, tôi thất kinh sau khi phát hiện ra lý do này

Tôi như rụng rời chân tay, dường như ngã quỵ xuống đất, hóa ra anh ấy đã biết từ lâu nhưng không muốn làm ầm lên, anh ấy chỉ âm thầm chịu đựng.
- Tôi sững người sau khi đám bạn thân rõ mồn một bí mật cơ thể của bạn gái
- Nửa đêm tỉnh giấc, vợ lén theo chồng ra ban công thì giật mình khi thấy điều này
Tôi là một người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân khá ổn định, thoải mái, trong 9 năm đã qua, anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, mỗi tháng đều đưa cho tôi tiền lương của mình vì muốn tôi và các con có cuộc sống tốt nhất. Khi tôi mới kết hôn, vì không muốn sống với bố mẹ chồng, anh ấy cũng cố gắng dành dụm để mua một ngôi nhà.
Có lẽ tôi đã quá tham lam, ông trời đã ban cho tôi một người chồng tốt như vậy nhưng tôi vẫn ngoại tình, anh ấy là một người đồng nghiệp làm trong công ty. Vì đặc thù công việc, tôi và anh ấy thường xuyên phải tiếp xúc với nhau, càng ngày cả hai càng trở nên gần gũi hơn. Mỗi sáng anh ấy đều mua đồ ăn sáng cho tôi, bữa trưa cũng sẽ mang cho tôi một phần, đôi khi bữa tối hai người lại hẹn hò ở bên ngoài, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại dám làm điều này.
Tôi và người yêu đã ở bên nhau 2 năm, thậm chí nhiều lần đã nói dối đi công tác để đi du lịch cùng người yêu, trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi đã quên mất mình có một người chồng tuyệt vời ở nhà. Mọi người trong văn phòng đều biết tình cảm của hai chúng tôi, họ cũng chỉ dám lén lút nói về chuyện này. Tôi nghĩ rằng 2 năm qua mình đã quá kín đáo, chồng không hề hay biết.
Cho đến một ngày, trong bữa tiệc gia đình, anh ấy đã uống hơi quá chén và rồi anh đột nhiên bật khóc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng anh gặp áp lực công việc gì đó, tôi đã đưa anh ấy về nhà. Vừa bước vào nhà, anh như một con người khác, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Em lừa dối anh như vậy đủ chưa?”
Tôi như rụng rời chân tay, dường như ngã quỵ xuống đất, hóa ra anh ấy đã biết từ lâu nhưng không muốn làm ầm lên, anh ấy chỉ âm thầm chịu đựng. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc, tự hận bản thân mình đã quá tham lam, tệ bạc. Hiện tại chồng tôi vẫn chưa nói gì với tôi, tôi đang chơi vơi giữa cuộc đời, nhân tình bên ngoài cũng rất tốt với tôi, tôi cũng không muốn mất anh ấy. Tôi thật sự quá rối rắm, giữa hai người đàn ông, rốt cuộc tôi nên làm thế nào bây giờ?