Biết tôi có mối quan hệ 'ngoài luồng' nhưng chồng không nói gì cả, tôi thất kinh sau khi phát hiện ra lý do này

Tôi là một người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân khá ổn định, thoải mái, trong 9 năm đã qua, anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, mỗi tháng đều đưa cho tôi tiền lương của mình vì muốn tôi và các con có cuộc sống tốt nhất. Khi tôi mới kết hôn, vì không muốn sống với bố mẹ chồng, anh ấy cũng cố gắng dành dụm để mua một ngôi nhà.

Có lẽ tôi đã quá tham lam, ông trời đã ban cho tôi một người chồng tốt như vậy nhưng tôi vẫn ngoại tình, anh ấy là một người đồng nghiệp làm trong công ty. Vì đặc thù công việc, tôi và anh ấy thường xuyên phải tiếp xúc với nhau, càng ngày cả hai càng trở nên gần gũi hơn. Mỗi sáng anh ấy đều mua đồ ăn sáng cho tôi, bữa trưa cũng sẽ mang cho tôi một phần, đôi khi bữa tối hai người lại hẹn hò ở bên ngoài, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại dám làm điều này.